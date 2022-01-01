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Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
John Savage
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Джон Сэвэдж
John Savage
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Дата рождения
25 августа 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Сэвэджа
Родился 25 августа 1949 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Сэвэджа
Изгоняющий дьявола. Врата
ужасы, триллер
2019, США / Франция / Непал
4.0
Предатель
боевик, криминал, триллер
2018, США
5.0
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.0
Пробуждённая
триллер, драма
2013, США
3.0
Открытая дорога
боевик, триллер, драма
2012, США / Бразилия
5.0
Восход Близнецов
фантастика, боевик
2012, США
3.0
Искупление грехов
боевик, триллер
2011, США / Италия / Румыния
2.0
Злоумышленник 2
ужасы, триллер, криминал
2010, США
5.0
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