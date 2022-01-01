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Джон Сэвэдж

John Savage
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж John Savage
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Дата рождения
25 августа 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Сэвэджа

Родился 25 августа 1949 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джона Сэвэджа
Изгоняющий дьявола. Врата
Изгоняющий дьявола. Врата
ужасы, триллер 2019, США / Франция / Непал
4.0
Предатель
Предатель
боевик, криминал, триллер 2018, США
5.0
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
Пробуждённая
Пробуждённая
триллер, драма 2013, США
3.0
Открытая дорога
Открытая дорога
боевик, триллер, драма 2012, США / Бразилия
5.0
Восход Близнецов
Восход Близнецов
фантастика, боевик 2012, США
3.0
Искупление грехов
Искупление грехов
боевик, триллер 2011, США / Италия / Румыния
2.0
Злоумышленник 2
Злоумышленник 2
ужасы, триллер, криминал 2010, США
5.0
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