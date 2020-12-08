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Александра Ревенко

Александра Ревенко
Александра Ревенко
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Дата рождения
6 сентября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Александры Ревенко

Александра Ревенко была рождена 6 сентября 1991 года в семье московских интеллигентов. Папа Александры – главный врач психиатрической больницы, а мама – доктор наук в области психологии.

С детства Александра отличалась талантом и разноплановостью: она танцевала, пела и долго искала себя на творческом поприще. Мама будущей актрисы всячески поощряла ее рвения, поэтому Александра записалась в детский театр, где поучаствовала в нескольких постановках.

В 15 лет Александра решила попробовать себя в роли модели, что обернулось для нее успехом. Но давнее желание стать актрисой перебороло перспективы хорошего заработка в модельном бизнесе. Александра поступила в Школу-студию МХАТ, где с первых курсов выбилась в первые ряды и была приглашена Кириллом Серебренниковым в его театр. Режиссер стал «крестным отцом» Александры в драматургии. Актриса входит в основной состав «Гоголь-центра», детища Кирилла Серебренникова.

Александра Ревенко впервые появилась в кино в 2006 году, но ее роль не была замечена, поэтому она взяла перерыв от кино, чтобы посвятить себя театру. Позже она возобновила свои попытки прославиться в кино и сыграла несколько значительных ролей. Одной из них стала роль в артхаусном проекте Серебренникова «Ученик». В 2017 году зрители увидели фильм «Движение вверх», роль в котором принесла Александре большую известность, несмотря на то, что создатели киноленты были обвинены в клевете.

Интересные факты о Александре Ревенко
  • Актриса встречается с участником группы «Tesla Boy» Антоном Севидовым;
  • Бабушка Александры так же, как и сама актриса, занималась театральной деятельностью и даже управляла маленьким театром, который сама основала;
  • Рост Александры – 178 см, что объясняет ее успехи в модельном бизнесе наряду с запоминающейся внешностью;
  • Во время работы моделью Александра Ревенко приняла участие в фэшн-съемках в Испании для проекта «Афиша мир»;
  • Чтобы поддержать своего наставника Кирилла Серебренникова, обвиненного в хищении госимущества, Александра вернулась на родину из Тайланда, где встречала Новый год.
Фильмография Александры Ревенко
Булки
Булки
комедия 2022, Россия
6.0
Штурм
Штурм
драма 2022, Россия / Казахстан
0.0
Котел
Котел
драма 2020, Россия
5.0
Серебряные коньки
Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.0
Побочный эффект
Побочный эффект
мистика, триллер 2020, Россия
7.0
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
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