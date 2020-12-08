Александра Ревенко была рождена 6 сентября 1991 года в семье московских интеллигентов. Папа Александры – главный врач психиатрической больницы, а мама – доктор наук в области психологии.

С детства Александра отличалась талантом и разноплановостью: она танцевала, пела и долго искала себя на творческом поприще. Мама будущей актрисы всячески поощряла ее рвения, поэтому Александра записалась в детский театр, где поучаствовала в нескольких постановках.

В 15 лет Александра решила попробовать себя в роли модели, что обернулось для нее успехом. Но давнее желание стать актрисой перебороло перспективы хорошего заработка в модельном бизнесе. Александра поступила в Школу-студию МХАТ, где с первых курсов выбилась в первые ряды и была приглашена Кириллом Серебренниковым в его театр. Режиссер стал «крестным отцом» Александры в драматургии. Актриса входит в основной состав «Гоголь-центра», детища Кирилла Серебренникова.

Александра Ревенко впервые появилась в кино в 2006 году, но ее роль не была замечена, поэтому она взяла перерыв от кино, чтобы посвятить себя театру. Позже она возобновила свои попытки прославиться в кино и сыграла несколько значительных ролей. Одной из них стала роль в артхаусном проекте Серебренникова «Ученик». В 2017 году зрители увидели фильм «Движение вверх», роль в котором принесла Александре большую известность, несмотря на то, что создатели киноленты были обвинены в клевете.