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Иван Колесников

Иван Колесников
Иван Колесников
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Дата рождения
18 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
191 см
Биография Ивана Колесникова

Иван Колесников появился на свет 18 марта 1983 года в столице России. Оба родителя Вани имели отношение к творческой среде. Мама – Мария Великанова – писала картины и шила, в 90-е ее работы отлично продавались, отец – Сергей Колесников – был театральным актером и ведущим программы «Фазенда». Ваня провел ранние годы в МХАТе, с детства в нем проявлялись задатки будущего актера. Мальчику нравилось ходить в драмкружок, также он увлекался верховой ездой.

Впервые Колесников появился на экране в детском телевизионном журнале «Ералаш2, когда ему исполнилось восемь лет. А, окончив среднюю школу, юноша поступил в театральное училище им. Щепкина. Уже второкурсником начинающий актер вошел в театральную труппу МХТ. В эти же годы он активно ходит на пробы и участвует во многих телевизионных проектах. Широкой публике Колесников запомнился участием в популярной в те годы мыльной опере «Бедная Настя».

Свою будущую жену Лину Раманаускайте Иван встретил еще в студенческие годы. Сейчас у супружеской четы трое детей. Колесников активно протестует против актерской профессии для них, но его дочь Авдотья уже появилась на экране и даже была объявлена лучшей юной актрисой на фестивале «Алые паруса». Она снялась в детективной картине «Опасные каникулы» вместе со своим папой.

Интересные факты о Иване Колесникове
  • В детстве маленький Ваня любил кататься верхом до тех пор, пока однажды не свалился с лошади в кучу навоза;
  • По окончании училища Колесникова призвали в армию. Начинающий актер отдавал долг Отечеству в Театре Российской армии;
  • В студенческие годы Иван подрабатывал официантом и барменом, чтобы прокормить себя и молодую супругу;
  • В теленовелле «Бедная Настя» Иван воплотил образ отрицательного персонажа, чему несказанно радовался. Ведь играть злобного героя намного интересней, и зрители запоминают «плохишей» гораздо лучше.
Фильмография Ивана Колесникова
Любовь без размера
Любовь без размера
мелодрама, комедия 2020, Россия
4.0
Тобол
Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.0
Не ждали
Не ждали
драма 2017, Россия
0.0
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
Опасные каникулы
Опасные каникулы
детский, приключения, семейный 2016, Россия
4.0
Конец прекрасной эпохи
Конец прекрасной эпохи
драма 2015, Россия
7.0
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