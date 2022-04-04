Иван Колесников появился на свет 18 марта 1983 года в столице России. Оба родителя Вани имели отношение к творческой среде. Мама – Мария Великанова – писала картины и шила, в 90-е ее работы отлично продавались, отец – Сергей Колесников – был театральным актером и ведущим программы «Фазенда». Ваня провел ранние годы в МХАТе, с детства в нем проявлялись задатки будущего актера. Мальчику нравилось ходить в драмкружок, также он увлекался верховой ездой.

Впервые Колесников появился на экране в детском телевизионном журнале «Ералаш2, когда ему исполнилось восемь лет. А, окончив среднюю школу, юноша поступил в театральное училище им. Щепкина. Уже второкурсником начинающий актер вошел в театральную труппу МХТ. В эти же годы он активно ходит на пробы и участвует во многих телевизионных проектах. Широкой публике Колесников запомнился участием в популярной в те годы мыльной опере «Бедная Настя».

Свою будущую жену Лину Раманаускайте Иван встретил еще в студенческие годы. Сейчас у супружеской четы трое детей. Колесников активно протестует против актерской профессии для них, но его дочь Авдотья уже появилась на экране и даже была объявлена лучшей юной актрисой на фестивале «Алые паруса». Она снялась в детективной картине «Опасные каникулы» вместе со своим папой.