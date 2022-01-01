Реальная жизнь порой подбрасывает такие истории, которые голливудским сценаристам ни за что не придумать.

Пять лучших фильмов, снятых на основе реальных событий

Фильмы, основанные на реальных событиях, весьма популярны у зрителей. И это логично, ведь истории, которые произошли на самом деле, всегда кажутся ближе и понятнее. Сюжеты этих картин часто приукрашивают, добавляя художественности, но основные события сохраняют в неизменном виде. Происходящее в этих фильмах порой кажется настолько невероятным, что невозможно представить, как такое могло случиться на самом деле.

Список Шиндлера

Действие этой ленты происходит во времена Второй мировой войны. Картина знакомит зрителей с главным героем – Оскаром Шиндлером. Этот персонаж существовал на самом деле и в действительности помог спасти жизни более чем тысяче евреев в период холокоста.

Крупный немецкий фабрикант переехал в Польшу в 1939 году. Здесь он открывает завод эмалированных изделий, на который устраивает только евреев. В дальнейшем благодаря этому он сумеет спасти сотни жизней. Шиндлер является членом нацистской партии, но он не может безучастно наблюдать за жестоким истреблением целого народа.

И тогда он принимает решение, которое может стоить жизни ему самому.

Далласский клуб покупателей

Еще одна реальная история, послужившая основой сценария для фильма, произошла в 80-х годах. Электрик Рон живет в Техасе обычной жизнью. Но однажды для него все меняется. Главному герою ставят страшный диагноз – СПИД. Врачи уверены, что жить ему осталось лишь несколько месяцев. Но Рон не из тех, кто сдается на волю обстоятельств.

Мужчина будет сражаться за собственную жизнь. За границей он находит нетрадиционные лекарства, которые могут отсрочить смерть. И Рон организовывает общество для тех, кто тоже болен СПИДом, – тот самый «Далласский клуб покупателей».

Дикая

Это история страданий, преодоления себя и поиска смысла жизни. Риз Уизерспун в этом фильме удалось преодолеть стереотипный образ легкомысленной блондинки. Главная героиня этой ленты должна отправиться в непростой маршрут, пролегающий через горы и хребты.

2650 миль по самым сложным и непреодолимым участкам. И все это наедине со своим главным врагом – самим собой. Шерил надеется обрести утраченную внутреннюю гармонию после развода с мужем. Чем дольше времени она проведет на дороге, тем тяжелее будут испытания. И тем сильнее желание сойти с этого пути.

Как и ее реальный прототип, Шерил потратит на свое путешествие больше трех месяцев.

1+1

Зажигательная французская комедия мгновенно стала культовой. История дружбы обычного чернокожего парня с окраин и парализованного аристократа произошла на самом деле.

Филипп нуждается в сильном помощнике после несчастного случая, который полностью его обездвижил. А Дриссу вечно не хватает денег, поэтому он готов взяться за любую работу. Так он попадает в дом к настоящему аристократу. Что общего может быть у таких разных на первый взгляд людей? Желание жить, веселиться и любить – это то, о чем мечтает Филипп и о чем ему напомнит Дрисс.

Поймай меня, если сможешь

Это невероятная история молодого мошенника Фрэнка, который годами обманывал американскую систему правосудия. В 60-е годы 16-летний юноша начал обналичивать фальшивые чеки. Их общая сумма составила около 2,5 миллиона долларов. В течение нескольких лет юный мошенник водил за нос правоохранителей десятков стран.