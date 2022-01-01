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Фильмы для самоизоляции и карантина
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Фильмы для самоизоляции и карантина

Все 34 Онлайн
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Ширли
Ширли
5.0
триллер, драма, биография
2020, США
Бессмертная гвардия
Бессмертная гвардия
6.0
боевик, фэнтези
2020, США
Пятеро одной крови
Пятеро одной крови
6.0
драма, военный
2020, США
Сомелье
Сомелье
6.0
драма
2020, США
Половина всего
Половина всего
6.0
комедия, драма, мелодрама
2020, США
Люче
Люче
6.0
драма
2019, США
Начитанные
Начитанные
7.0
комедия
2019, США
Атлантика
Атлантика
6.0
драма
2019, Франция / Сенегал / Бельгия
Простая просьба
Простая просьба
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7.0
триллер, криминал, детектив
2018, США
За мечтой
За мечтой
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6.0
драма, мюзикл
2018, США
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Если Бил-стрит могла бы заговорить
6.0
драма, мелодрама, криминал
2018, США
Движение вверх
Движение вверх
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8.0
спорт, драма
2017, Россия
Гром среди ясного неба: история Хеди Ламарр
Гром среди ясного неба: история Хеди Ламарр
7.0
документальный
2017, США
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
7.0
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
Леди Макбет
Леди Макбет
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, эротика, триллер
2016, Великобритания
Стрингер
Стрингер
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8.0
драма, криминал
2014, США
Хочу. Не могу
Хочу. Не могу
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5.0
комедия
2014, США
Иллюзия обмана
Иллюзия обмана
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8.0
криминал, триллер
2013, США
Элитное общество
Элитное общество
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6.0
драма, комедия, криминал
2013, США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
Киллеры
Киллеры
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7.0
боевик, триллер, комедия
2010, США
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Самоизоляция не всем дается легко. Иногда только интересные фильмы могут отвлечь от неприятных мыслей.

Пять лучших фильмов для самоизоляции

2020 год дал понять, что постоянное нахождение дома – это непросто. До этого многие мечтали о том, чтобы проводить меньше времени на работе и больше – дома. Но оказалось, что это не так увлекательно, как выглядит в мечтах. И спустя несколько недель безделья появляется желание чем-то занять себя. Время на самоизоляции можно посвятить саморазвитию, чтению книг или просмотру тех фильмов, которые давно откладывались в дальний ящик.

«Иллюзия обмана»

Таинственный кукловод объединяет нескольких фокусников. Каждый из них чем-то привлек внимание загадочного незнакомца. Тем, кто прошел этот непростой отбор, он отправляет карту Таро. Все четверо иллюзионистов соглашаются принять участие в необычном эксперименте.

Спустя год после первой встречи фокусники собирают огромные залы. За билетами на шоу «Четырех всадников» выстраиваются целые очереди. На очередном выступлении иллюзионисты уверяют, что перенесут добровольца во французский банк прямо из Лос-Анджелеса. Спустя несколько минут деньги, находившиеся в хранилище Парижа, оказываются прямо на сцене.

Но кто руководит этой загадочной иллюзией?

«Александр»

Жизнь и смерть величайшего полководца, к 25 годам завоевавшего практически весь мир, на экране воплотил Колин Фаррелл. Роль его матери досталась неувядающей Анджелине Джоли.

Сюжет знакомит нас с детством будущего Александра Македонского. Наследник царя растет в семье, где родители ненавидят друг друга. Он рано всходит на престол и сразу начинает завоевательные походы.

Одним из первых покоряется государство персов, считавшихся непобедимыми воинами. Но это лишь начало яркого пути будущего правителя мира.

«Киллеры»

Легкая и динамичная лента рассказывает историю знакомства двух совершенно разных на первый взгляд людей. Джен считает себя неудачницей. Она только что рассталась с парнем и отправилась на отдых в Ниццу вместе с родителями. Спенсер уже давно зарабатывает на жизнь заказными убийствами. И в Ницце он находится на очередном задании.

Но знакомство с Джен все меняет. Три года пара совершенно счастлива, пока за Спенсером не начинают охоту его бывшие коллеги. За его голову назначена большая награда, и теперь под угрозой не только он сам, но и Джен. Девушке придется узнать много нового о своем супруге.

«На гребне волны»

Молодые Киану Ривз и Патрик Суэйзи стали настоящими секс-символами после выхода фильма на экраны. Актеры играют двух противостоящих друг другу персонажей, которым волею судеб предстоит стать друзьями.

Агент ФБР Джонни под прикрытием внедряется в группу серферов. В бюро уверены, что именно они совершили серию банковских ограблений. Руководит ими Бодхи, которого не так-то просто впечатлить. Джонни тренируется день и ночь и наконец встает на доску перед главарем банды. Он должен найти доказательства вины серферов.

Но вскоре агент осознает, что их философия ему гораздо ближе всего, что знал раньше.

«Ла-Ла Ленд»

В 2017 году этот фильм завоевал шесть «Оскаров» и семь статуэток «Золотой глобус». А по числу номинаций на главную американскую кинонаграду лента сравнялась с другим знаменитым фильмом – с «Титаником».

В центре мюзикла – история Мии и Себастьяна. Девушка работает в кафетерии и мечтает о карьере кинозвезды. Но на пробах ее ждут постоянные провалы. А молодой человек играет музыку для посетителей ресторана, хотя надеется открыть собственное джаз-кафе. Случайная встреча подарит им шанс на осуществление того, о чем они мечтают.

Но как совместить невероятные амбиции и тихое счастье с любимым человеком?

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