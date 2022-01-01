Баскетбол постепенно набирает популярность среди спортивных болельщиков, а фильмы про баскетбол и баскетболистов по праву занимают свою нишу в современном кинематографе. В подборке представлено лучшее российское и зарубежное кино об этом виде спорта.

Когда имидж всей твоей страны зависит от одного заброшенного в корзину мяча, когда мир за пределами поля перестает существовать, тело превращается в натянутую струну, а мозг просчитывает возможность точного броска – это и есть настоящий баскетбол. Легендарные исторические матчи волновали и увлекали не только игроков, но и зрителей по всему миру. А хорошие фильмы сохранили эти исторические моменты в вечности.