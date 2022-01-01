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Фильмы про баскетбол
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Фильмы про баскетбол

Все 19 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Прорваться в НБА
Прорваться в НБА
7.0
комедия, спорт
2022, США
Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение
6.0
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
Вне игры
Вне игры
6.0
спорт, драма
2020, США
Движение вверх
Движение вверх
Смотреть за 1 рубль
8.0
спорт, драма
2017, Россия
Волки
Волки
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, спорт
2017, США
Приливы
Приливы
5.0
комедия, спорт
2013, США
Рывок
Рывок
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, спорт
2010, Казахстан
На колесах
На колесах
7.0
комедия, мелодрама
2006, Германия
Игра по чужим правилам
Игра по чужим правилам
Смотреть за 1 рубль
7.0
биография, драма, спорт
2006, США
Тренер Картер
Тренер Картер
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, спорт, биография
2005, США
Как Майк
Как Майк
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, фэнтези, семейный
2002, США
Найти Форрестера
Найти Форрестера
7.0
драма
2000, США
Его игра
Его игра
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, спорт
1998, США
Космический джэм
Космический джэм
7.0
спорт, семейный, анимация, комедия
1996, США
Дневник баскетболиста
Дневник баскетболиста
7.0
биография, спорт, драма
1995, США
Баскетбольные мечты
Баскетбольные мечты
8.0
документальный, спорт, драма
1994, США
Белые люди не умеют прыгать
Белые люди не умеют прыгать
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, драма, спорт
1992, США
Команда из штата Индиана
Команда из штата Индиана
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, спорт
1986, Великобритания
Волчонок
Волчонок
7.0
комедия, фантастика, мелодрама, семейный
1985, США
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Жанр
Все Комедия Спорт Анимация Фэнтези Фантастика Драма Мелодрама Биография Семейный Документальный
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Баскетбол постепенно набирает популярность среди спортивных болельщиков, а фильмы про баскетбол и баскетболистов по праву занимают свою нишу в современном кинематографе. В подборке представлено лучшее российское и зарубежное кино об этом виде спорта.

Когда имидж всей твоей страны зависит от одного заброшенного в корзину мяча, когда мир за пределами поля перестает существовать, тело превращается в натянутую струну, а мозг просчитывает возможность точного броска – это и есть настоящий баскетбол. Легендарные исторические матчи волновали и увлекали не только игроков, но и зрителей по всему миру. А хорошие фильмы сохранили эти исторические моменты в вечности.

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