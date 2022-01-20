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Андрей Смоляков

Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
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Дата рождения
24 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Подольск, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Андрея Смолякова

Содержание: 
Андрей Смоляков — Фильмы
  - Андрей Смоляков — «Движение вверх»
  - Андрей Смоляков — «Тренер»
  - Андрей Смоляков — «Пришелец»
Андрей Смоляков — Личная жизнь

Андрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске в семье пожарного и учительницы. В детстве он мечтал стать врачом-нейрохирургом, даже посещал специализированные курсы, но узнав о наборе в театральное училище, решил попробовать свои силы. Окончил Государственный институт театрального искусства у Олега Табакова. Поступил в труппу Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, позже перешел в театр «Сатирикон» и Театр-студии под руководством Олега Табакова.

Андрей Смоляков — Фильмы

Еще до окончания ГИТИСа Смоляков дебютировал в кино в 1978 году — в картинах «Целуются зори», «Отец Сергий» и «Близкая даль». Первое время играл ярких положительных персонажей в лентах «Витражных дел мастер», «О тебе», «Государственная граница. Год сорок первый», «Иван Бабушкин». Позднее актер стал больше сниматься в сериалах, где ему доставались роли злодеев. Он сыграл Владимира Кудлу в «Дне рожденья Буржуя», киллера по кличке Погон в «Ледниковом периоде», Илью Мухина в «Убойной силе-5». Актер часто снимался в криминальных драмах и детективах, таких как «Антикиллер 2», «Побег», «Группа «Зета», «Тот, кто гасит свет». В 2011 году Смоляков исполнил роль полковника КГБ в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» о незаконном выступлении Высоцкого в Ташкенте и сопутствующих этому драматических событиях. Через два года появился в роли сержанта-артиллериста в картине Федора Бондарчука «Сталинград», а еще через год сыграл отца Паисия в экранизации гоголевского «Вия». В 2016 году исполнил роль князя Рогволода в картине «Викинг», которая получила множество отрицательных отзывов критиков. Через год Смоляков исполнил роль помощника главного тренера сборной СССР в спортивном фильме «Движение вверх», и снова появился в ленте о спорте «Тренер» год спустя. В 2018 году также исполнил главную роль в картине «Пришелец».

Андрей Смоляков — «Движение вверх»

В 2017 году Смоляков исполнил роль помощника главного тренера сборной СССР в спортивной драме 2017 года «Движение вверх». Действие разворачивается в 1970 году, когда у мужской сборной СССР по футболу меняется главный тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин, до этого возглавлявший ленинградский «Спартак», обновляет команду и успешно проводит Чемпионат Европы-1971. Однако Гаранжин вынашивает гораздо более амбициозные планы: он сообщает на пресс-конференции, что на предстоящих Олимпийских играх в Мюнхене собирается обыграть сборную США. Заявления тренера пугают спортивных чиновников, для которых главное — достойно выступить на крупнейших соревнованиях в год 50-летия СССР и сохранить свои посты.

Андрей Смоляков — «Тренер»

В 2018 году Смоляков сыграл отца главного героя в спортивной драме Данилы Козловского о капитане российской сборной по футболу Юрии Столешникове (Данила Козловский), который не забивает пенальти в отборочном матче на Чемпионате мира по футболу. В ярости он сбивает с ног члена команды советника и кричит на судью, за что получает красную карточку. Сборная проигрывает, а капитану достается годовая дисквалификация, после чего он заканчивает карьеру игрока. Спустя два года Столешников получает пост тренера команды «Метеор» из Новороссийска, и обнаруживает, что команда не нужна ни мэру, ни самим футболистам. Столешников решает бороться с такими настроениями, заставляя футболистов тренироваться с утроенной силой, за что его упрекает врач-реабилитолог команды Варя (Ольга Зуева). Первый матч под руководством Столешникова команда проигрывает, и дальше Юрий видит, как его подопечные откровенно сливают игру сопернику.

Андрей Смоляков — «Пришелец»

Фантастическая драма Александра Куликова 2018 года о космонавте (Андрей Смоляков), который в результате ряда случайностей оказывается на далекой планете в полном одиночестве и без помощи. Он обнаруживает, что-то неизвестное пытается вступить с ним в контакт и готово навсегда изменить его.

Андрей Смоляков — Личная жизнь

Первой женой актера была балерина Светлана Иванова, с которой у него родился сын Дмитрий. Во второй раз женился на модельере Дарье Разумихиной.

Интересные факты о Андрее Смолякове
  • На роли в картине «Тренер» пробовались порядка трёх тысяч профессиональных футболистов, из которых создатели проекта отобрали около 200 человек.
  • Чтобы избежать сравнения с фильмом Ридли Скотта «Марсианин», сценарий картины «Пришелец» пришлось сильно изменить, а в картине пришлось многое переснимать заново.
  • В основу фильма «Движение вверх» легла одноименная автобиографическая книга баскетболиста Сергея Белова.
Фильмография Андрея Смолякова
Мира
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2023, Россия
0.0
Море волнуется раз
Море волнуется раз
драма 2021, Россия
4.0
Судьба диверсанта
Судьба диверсанта
драма, биография 2021, Россия
0.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Барон. Возвращение
Барон. Возвращение
криминал, драма 2020, Россия
0.0
Феникс
Феникс
боевик, фантастика, фэнтези 2019, Россия
0.0
Топор войны
военный 2018, Россия
0.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
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