Содержание:

Андрей Смоляков — Фильмы

- Андрей Смоляков — «Движение вверх»

- Андрей Смоляков — «Тренер»

- Андрей Смоляков — «Пришелец»

Андрей Смоляков — Личная жизнь

Андрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске в семье пожарного и учительницы. В детстве он мечтал стать врачом-нейрохирургом, даже посещал специализированные курсы, но узнав о наборе в театральное училище, решил попробовать свои силы. Окончил Государственный институт театрального искусства у Олега Табакова. Поступил в труппу Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, позже перешел в театр «Сатирикон» и Театр-студии под руководством Олега Табакова.

Андрей Смоляков — Фильмы

Еще до окончания ГИТИСа Смоляков дебютировал в кино в 1978 году — в картинах «Целуются зори», «Отец Сергий» и «Близкая даль». Первое время играл ярких положительных персонажей в лентах «Витражных дел мастер», «О тебе», «Государственная граница. Год сорок первый», «Иван Бабушкин». Позднее актер стал больше сниматься в сериалах, где ему доставались роли злодеев. Он сыграл Владимира Кудлу в «Дне рожденья Буржуя», киллера по кличке Погон в «Ледниковом периоде», Илью Мухина в «Убойной силе-5». Актер часто снимался в криминальных драмах и детективах, таких как «Антикиллер 2», «Побег», «Группа «Зета», «Тот, кто гасит свет». В 2011 году Смоляков исполнил роль полковника КГБ в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» о незаконном выступлении Высоцкого в Ташкенте и сопутствующих этому драматических событиях. Через два года появился в роли сержанта-артиллериста в картине Федора Бондарчука «Сталинград», а еще через год сыграл отца Паисия в экранизации гоголевского «Вия». В 2016 году исполнил роль князя Рогволода в картине «Викинг», которая получила множество отрицательных отзывов критиков. Через год Смоляков исполнил роль помощника главного тренера сборной СССР в спортивном фильме «Движение вверх», и снова появился в ленте о спорте «Тренер» год спустя. В 2018 году также исполнил главную роль в картине «Пришелец».

Андрей Смоляков — «Движение вверх»

В 2017 году Смоляков исполнил роль помощника главного тренера сборной СССР в спортивной драме 2017 года «Движение вверх». Действие разворачивается в 1970 году, когда у мужской сборной СССР по футболу меняется главный тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин, до этого возглавлявший ленинградский «Спартак», обновляет команду и успешно проводит Чемпионат Европы-1971. Однако Гаранжин вынашивает гораздо более амбициозные планы: он сообщает на пресс-конференции, что на предстоящих Олимпийских играх в Мюнхене собирается обыграть сборную США. Заявления тренера пугают спортивных чиновников, для которых главное — достойно выступить на крупнейших соревнованиях в год 50-летия СССР и сохранить свои посты.

Андрей Смоляков — «Тренер»

В 2018 году Смоляков сыграл отца главного героя в спортивной драме Данилы Козловского о капитане российской сборной по футболу Юрии Столешникове (Данила Козловский), который не забивает пенальти в отборочном матче на Чемпионате мира по футболу. В ярости он сбивает с ног члена команды советника и кричит на судью, за что получает красную карточку. Сборная проигрывает, а капитану достается годовая дисквалификация, после чего он заканчивает карьеру игрока. Спустя два года Столешников получает пост тренера команды «Метеор» из Новороссийска, и обнаруживает, что команда не нужна ни мэру, ни самим футболистам. Столешников решает бороться с такими настроениями, заставляя футболистов тренироваться с утроенной силой, за что его упрекает врач-реабилитолог команды Варя (Ольга Зуева). Первый матч под руководством Столешникова команда проигрывает, и дальше Юрий видит, как его подопечные откровенно сливают игру сопернику.

Андрей Смоляков — «Пришелец»

Фантастическая драма Александра Куликова 2018 года о космонавте (Андрей Смоляков), который в результате ряда случайностей оказывается на далекой планете в полном одиночестве и без помощи. Он обнаруживает, что-то неизвестное пытается вступить с ним в контакт и готово навсегда изменить его.

Андрей Смоляков — Личная жизнь

Первой женой актера была балерина Светлана Иванова, с которой у него родился сын Дмитрий. Во второй раз женился на модельере Дарье Разумихиной.