Сеть, 2016

Обладатель Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу, корейский режиссер Ким Ки Дук представляет свою новую картину под названием «Сеть». В ней снялись такие актеры, как Рю Сын-бом, Ли Вон-гын, Чхве Гви-хва, Чо Джэ-рён и другие.

Сюжет фильма «Сеть» расскажет о простом рыбаке из Северной Кореи, которому приходится делать непростой выбор. Он попадает в руки секретного агента из вражеской Южной Кореи, и тот склоняет его стать шпионом против своей родной страны.