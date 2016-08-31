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Сеть, 2016

2016 / Корея
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Обычный северокорейский рыбак случайно становится перебежчиком и попадает в руки секретного агента из Южной Кореи.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обладатель Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу, корейский режиссер Ким Ки Дук представляет свою новую картину под названием «Сеть». В ней снялись такие актеры, как Рю Сын-бом, Ли Вон-гын, Чхве Гви-хва, Чо Джэ-рён и другие.

Сюжет фильма «Сеть» расскажет о простом рыбаке из Северной Кореи, которому приходится делать непростой выбор. Он попадает в руки секретного агента из вражеской Южной Кореи, и тот склоняет его стать шпионом против своей родной страны.

- Ким Ки Дук выступил не только в роли режиссера фильма, но и продюсера и оператора

- Картина «Сеть» была отмечена на кинофестивале «Край света», премии «Голубой дракон» и ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос».

- Фильм был снят за две недели и $200 тысяч

Обычный северокорейский рыбак случайно становится перебежчиком и попадает в руки секретного агента из Южной Кореи. Тот склоняет его стать шпионом.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 октября 2017
Премьера в мире 31 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
Рю Сын-бом
Рю Сын-бом
Ли Вон-гын
Ли Вон-гын
Чхве Гви-хва
Чхве Гви-хва
Чо Джэ-рён
Чо Джэ-рён
Ан Джи-хе
Ан Джи-хе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сеть 3 постера
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Нам Чуль-Ву (Рю Сын-бом) рыбак. Десять лет он копил на маленькую лодку с мотором. А десять лет – достаточно долгое время, чтобы просто так расстаться с хлипким суденышком и продолжить жить дальше, словно без лодки в доме Нама ничего не изменится. Кроме рыболовства, другого источника для существования у семьи Чуль-Ву нет. Поэтому, когда его лодку течением относит к границе, он не спешит ее покидать и не возвращается вплавь к родным берегам. Бедный северокорейский рыбак нелегально…
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