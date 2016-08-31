Сеть, 2016

Обладатель Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу, корейский режиссер Ким Ки Дук представляет свою новую картину под названием «Сеть». В ней снялись такие актеры, как Рю Сын-бом, Ли Вон-гын, Чхве Гви-хва, Чо Джэ-рён и другие.
Сюжет фильма «Сеть» расскажет о простом рыбаке из Северной Кореи, которому приходится делать непростой выбор. Он попадает в руки секретного агента из вражеской Южной Кореи, и тот склоняет его стать шпионом против своей родной страны.
- Ким Ки Дук выступил не только в роли режиссера фильма, но и продюсера и оператора
- Картина «Сеть» была отмечена на кинофестивале «Край света», премии «Голубой дракон» и ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос».
- Фильм был снят за две недели и $200 тысяч
Обычный северокорейский рыбак случайно становится перебежчиком и попадает в руки секретного агента из Южной Кореи. Тот склоняет его стать шпионом.