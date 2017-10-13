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Салют-7 Салют-7
Киноафиша Фильмы Салют-7 Отзывы о фильме «Салют-7»
Салют-7 2017 / Россия
8.2 Оцените
210 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Салют-7»

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Он машинально отбросит пепельницу – и сильно удивится, когда та не зависнет в воздухе, а шмякнется вниз. Эх, так много времени он провел в невесомости, слишком много – как теперь снова становиться «землянином»? Да еще и землянином без «права на вылет»: после того, как Владимир Федоров разглядел на орбите ангелов, космос для него закрыт навсегда. Ни одна медкомиссия до полетов его не допустит. И тем обиднее, что друзей по отряду вызвали на предполетную…

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Сергей Балашкин 13 октября 2017, 16:46
Оценка
Тот случай, когда не устаешь рекомендовать кино к просмотру родственникам, друзьям и вообще всем. Очень качественный отечественный кинопродукт , который наверняка у многих останется в памяти надолго. Во многом благодаря конечно очень натуральной игре актеров мужских ролей, за исключением пожалуй Никиты Панфилова, который не совсем вписывается в стилистку советского прошлого. Женские роли на мой взгляд сыграны заметно слабее, но на общее впечатление от картины эти недочеты не влияют, так что еще раз всем советую к просмотру и важно к легальному, т.к. считаю , что люди, создававшие эту картину должны быть отблагодарены и не только морально.
13 октября 2017, 16:46 Ответить
Михаил Зайков 13 октября 2017, 18:10
Оценка
Фильм шедевральный, я не побоюсь этого слова. Чтобы так держать в напряжении - это надо очень постараться. На мой взгляд один из лучших фильмов за последнее время. К просмотру однозначно. Желательно именно в 3Д. Сцен с 3Д не очень много, но их качество с лихвой компенсирует количество.
13 октября 2017, 18:10 Ответить
Александр Никулаичев 13 октября 2017, 23:13
Оценка
Советую всем посмотреть. Хорошее кино.
13 октября 2017, 23:13 Ответить
elektro1969 14 октября 2017, 16:46
Оценка
Отличный фильм! Всем рекомендую посмотреть. В 3Д это вообще улет!!!
14 октября 2017, 16:46 Ответить
Сонечка Ефремова 15 октября 2017, 13:36
Оценка
Очень русский фильм :)
15 октября 2017, 13:36 Ответить
Иван Росляков 15 октября 2017, 16:13
Американское враньё, каждую минуту каждую секунду враньё, чернуха и грязь. Проблем с стыковкой не было, не было ни какого дешового ажиотажа, была планомерная работа профессионалов. В любое место филма ткни враньё на вранье. В начале фильма работа женщины в открытом космосе... разговоры про интим просто не возможны!!! это серьёзное нарушение да и кто родом из СОВЕТСКОГО СОЮЗА тот понимает что мораль была совсем иной, слово любовь было опошлено в 90х годах так что фраза заниматься любовью бала просто невозможна. Про сварку и дыру в скафандре... это вообще для дебилов, как и всё остальное, техническая безграмотность в каждом кадре.
15 октября 2017, 16:13 Ответить
Ольга Иванова 15 октября 2017, 19:12
Оценка
Советую посмотреть ,интересный фильм.
15 октября 2017, 19:12 Ответить
Леха 16 октября 2017, 20:14
Оценка
Опять на русский фильм ботов нагнали. Ну это же не Крым, это не провальное кино, зачем ...
16 октября 2017, 20:14 Ответить
SKY 16 октября 2017, 22:26
Ну так без ботов то не прожить)
😷
16 октября 2017, 22:26 Ответить
alex 17 октября 2017, 12:18
Оценка
да! Могло бы быть лучше.[мечтать-то не вредно]

спасибо за музыку, напомнили(чем же ещё реанимировать киноопус?!). Могли бы и свежий шлягер изобрести по ТАКОМУ-то поводу (за 30 лет первый х/ф на тему Салюта)
Вдовиченков+Деревянко+
космос, невесомость, трюки с жидкостями и предметами - в триД красиво всё смотрелось. - оч. понравилось!

в остальном, чего-то не доставало всё же. Как будто голливудяне снимали: 1)общей картины по стране не видно. Как и не было её?!
2)женщина Фандера (спасибо, что не негр) активничала в патриархальном ЦУПе.
3)уж как Миронова вста-ала и по-ошла (где ребёнок-то?только вот рядом вроде сидел)-в зрительном зале подвис не немой вопрос.
4)и честь отдавать наши умеют бойцам в шатле - вот ляпище! и реверанс позорнейший
5)Самойленко="Питер Гриффин" никак не напоминает интеллектульного персонажа,
- очень жаль.

Спасибо, конечно, что просто сняли фильм. Но МОГЛО бы БЫТЬ ЛУЧШЕ[рыдаю]

итого: Не буду больше смотреть. "Время первых" был (увы!)лучше.
17 октября 2017, 12:18 Ответить
aleksa-ksa 17 октября 2017, 13:06
Оценка
Очень хорошее впечатление оставил после себя этот фильм!!! Рекомендую к просмотру всем 👍🏼👍🏼👍🏼
17 октября 2017, 13:06 Ответить
Дженни_Кодес 17 октября 2017, 23:39
в ответ на сообщение alex от 17 октября 2017, 12:18
Оценка
Ага! А ещё не смутил беременный живот жены космонавта? Первая сцена, 31 неделя - живота будто вообще нет, вторая сцена, немного времени прошло - будто подушку квадратную подложили под пупок аж....
Вроде бы мелочь, но в серьёзном кино это очень коробит.....
17 октября 2017, 23:39 Ответить
Дженни_Кодес 17 октября 2017, 23:46
Оценка
В целом фильм понравился! Но дёгтя в этой бочке мёда было немало. Коробили актёры. Ну зачем брать на серьёзную роль человека, который ведёт лотерею? (Виталий Хаев) Игорь Угольников - та же история. Понятное дело, что хорошие актёры не снимаются в фуфловой рекламе и не ведут телешоу. А почему - чтобы была возможность сыграть РОЛЬ в хорошем кино.
Маша Миронова - ну... Спасибо, что не Ходченкова! )
Надо отдать должное Владимиру Вдовиченкому. Сыграл хорошо, несмотря на свою широкую популярность в кино.

И ещё очень странно, что гримёры не могли жене космонавта соорудить реалистичный беременный живот. Это вроде бы мелочь, но в серьёзном кино это очень коробит! 32-я неделя у девушки, а живота вообще не видно! Худющая стоит, за поясницу держится... Когда там уже пузо должно быть ого-го! Потом, во второй сцене, у неё что-то появляется.....похоже на подушку под свитером. Ну, ребятушки! Что за детский сад?
17 октября 2017, 23:46 Ответить
Сергей Ушаков 18 октября 2017, 22:31
Оценка
потрясающий фильм! отличные съемки, отличная игра любимых актеров! Завораживающий фильм! Смортели в 3д.
18 октября 2017, 22:31 Ответить
katuha-makuha 20 октября 2017, 00:45
Оценка
Отличный фильм! Начало конечно скучноватое, но потом просто бомба! Огромное спасибо всем, кто работал над картиной, ваш труд выше всяких похвал! И если кто ещё думает идти на этот фильм или нет - идите, и получите хорошую порцию приятных эмоций от Российского кинематографа!)
20 октября 2017, 00:45 Ответить
katuha-makuha 20 октября 2017, 01:00
в ответ на сообщение Дженни_Кодес от 17 октября 2017, 23:46
Оценка
Девушка, вы давно были в роддоме? Есть мамочки, которые уже идут рожать, а живота толком и не видно! У беременных нормальное явление, что в сидячем положении живот кажется намного больше чем есть на самом деле. Да и если бы она как вы пишете во второй сцене села на стул, я бы очень сильно удивилась! Это был бы большой "ляп" ибо сидеть со схватками не возможно а по сюжету, если вы помните, они у неё были.
20 октября 2017, 01:00 Ответить
Анастасия Березкина 20 октября 2017, 15:55
Оценка
Классный фильм о космосе,о жизни на орбите,о работе космонавтов,о риске и смелости,об отваге и чести!
20 октября 2017, 15:55 Ответить
kolsalex 22 октября 2017, 03:52
Оценка
Сильный фильм
22 октября 2017, 03:52 Ответить
Angelina Korchagina 22 октября 2017, 18:12
Оценка
Этот фильм просто офигительный, советую всем при всем посмотреть этот фильмец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 октября 2017, 18:12 Ответить
lyzmaksim 24 октября 2017, 13:33
Оценка
Я не бот и фильм отличный, рекомендую!
24 октября 2017, 13:33 Ответить
Mariya Korotchenko 25 октября 2017, 05:35
Оценка
РЕКОМЕНДУЮ!
25 октября 2017, 05:35 Ответить
Виталий Деркаченко 27 октября 2017, 20:32
в ответ на сообщение Иван Росляков от 15 октября 2017, 16:13
Иван, создатели фильма не претендовали на историческую достоверность, смотрите на фильм как на фантастику, а как фантастика фильм очень даже ничего. Хотя лично я думаю, что фильм Джанибекову и Савиных не понравился, но картинка хорошая)))
27 октября 2017, 20:32 Ответить
Veraoka Verochka 28 октября 2017, 23:53
Оценка
Ещё одна картина, которой нужно ГОРДИТСЯ! Огромная благодарность всей съёмочной группе! Фильм Бесподобный! Большое спасибо актёрам! На одном дыхании - вся картина (мурашки по телу бегали все 2 часа!) Обязательно ходить с детьми! Успехов и процветания режиссёру!
28 октября 2017, 23:53 Ответить
Veraoka Verochka 28 октября 2017, 23:57
Оценка
* ГОРДИТЬСЯ! (простите , кнопки очень маленькие)
28 октября 2017, 23:57 Ответить
Tori0982 **** 31 октября 2017, 00:08
Очень понравился фильм! Всем рекомендую!!! С середины фильма и до конца не могла слёз сдержать. Гордость за наших космонавтов просто бурлила внутри! На фильм ходила с одиннадцатилетним сыном. Вот уж никак не ожидала,что он будет в восторге от него, всё таки у нынешних детей другие интересы (железный человек,Бэтмен,супер герои,и всякая шняга) но выходя из зала ребенок сказал: - вот это я понимаю ГЕРОИ! Я,как человек рождённый в СССР,и помнящая о чем мечтали мальчишки,была безумно рада,когда сын сказал,что хочет стать космонавтом)) Спасибо создателям фильма! Он шикарен!
31 октября 2017, 00:08 Ответить
Павел Жабрев 31 октября 2017, 17:29
Оценка
Фильм о дружбе, отваге, чести и долге! Замечательный фильм, очень понравился! На мой взгляд, технические подробности не столь важны, как атмосфера фильма в целом. Сцены в космосе просто завораживают.
Советую всем посмотреть в 3D.
31 октября 2017, 17:29 Ответить
Настя Ульихина 3 ноября 2017, 14:35
Оценка
Мне 44 года(пишу с аккаунта дочки),моей маме 69 лет,моей дочке 9(4 класс),ходили также с подругой дочки(4 класс),с её братом(5 класс) и с её бабушкой(возраст примерно 60-65).Всем очень понравилось!Советую сходить, наши четвероклашки даже всплакнули!Советую сходить!Все в восторге!Моя оценка по 10-бальной шкале: 10+!Советую всем! 😖
3 ноября 2017, 14:35 Ответить
Олеся Петрушко 5 ноября 2017, 21:07
Оценка
Неудачный клон "время первых". Скучно.((
5 ноября 2017, 21:07 Ответить
tatyanagrscom 7 ноября 2017, 11:48
Оценка
Первый раз решила тоже оставить отзыв) С тех пор, как сходила на фильм "Викинг", сама перед походом в кинотеатр, всегда прочитываю их!

Так вот, сходили на САЛЮТ-7 с мужем и нам очень даже понравился фильм!
Я так плакала!) Всё таки вопрос выбора всегда сложен!!!
Мы прям, как окунулись в 80-ые... В общем, рекомендую!
А то, что многие пишут идти вместе с детьми, то абсолютно поддерживаю!
Фильм понравится и подросткам и взрослым!
7 ноября 2017, 11:48 Ответить
User 6 апреля 2022, 16:56
Отзывы боты пишут?
6 апреля 2022, 16:56 Ответить
Елена Несмеева 22 апреля 2022, 22:22
Оценка
Отличный фильм! Произвел неизгладимое впечатление, минусов не нашла. Ставлю 5 звезд. Очень рекомендую к просмотру!
22 апреля 2022, 22:22 Ответить
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