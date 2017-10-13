Он машинально отбросит пепельницу – и сильно удивится, когда та не зависнет в воздухе, а шмякнется вниз. Эх, так много времени он провел в невесомости, слишком много – как теперь снова становиться «землянином»? Да еще и землянином без «права на вылет»: после того, как Владимир Федоров разглядел на орбите ангелов, космос для него закрыт навсегда. Ни одна медкомиссия до полетов его не допустит. И тем обиднее, что друзей по отряду вызвали на предполетную…
😷
спасибо за музыку, напомнили(чем же ещё реанимировать киноопус?!). Могли бы и свежий шлягер изобрести по ТАКОМУ-то поводу (за 30 лет первый х/ф на тему Салюта)
Вдовиченков+Деревянко+
космос, невесомость, трюки с жидкостями и предметами - в триД красиво всё смотрелось. - оч. понравилось!
в остальном, чего-то не доставало всё же. Как будто голливудяне снимали: 1)общей картины по стране не видно. Как и не было её?!
2)женщина Фандера (спасибо, что не негр) активничала в патриархальном ЦУПе.
3)уж как Миронова вста-ала и по-ошла (где ребёнок-то?только вот рядом вроде сидел)-в зрительном зале подвис не немой вопрос.
4)и честь отдавать наши умеют бойцам в шатле - вот ляпище! и реверанс позорнейший
5)Самойленко="Питер Гриффин" никак не напоминает интеллектульного персонажа,
- очень жаль.
Спасибо, конечно, что просто сняли фильм. Но МОГЛО бы БЫТЬ ЛУЧШЕ[рыдаю]
итого: Не буду больше смотреть. "Время первых" был (увы!)лучше.
Вроде бы мелочь, но в серьёзном кино это очень коробит.....
Маша Миронова - ну... Спасибо, что не Ходченкова! )
Надо отдать должное Владимиру Вдовиченкому. Сыграл хорошо, несмотря на свою широкую популярность в кино.
И ещё очень странно, что гримёры не могли жене космонавта соорудить реалистичный беременный живот. Это вроде бы мелочь, но в серьёзном кино это очень коробит! 32-я неделя у девушки, а живота вообще не видно! Худющая стоит, за поясницу держится... Когда там уже пузо должно быть ого-го! Потом, во второй сцене, у неё что-то появляется.....похоже на подушку под свитером. Ну, ребятушки! Что за детский сад?
Советую всем посмотреть в 3D.
Так вот, сходили на САЛЮТ-7 с мужем и нам очень даже понравился фильм!
Я так плакала!) Всё таки вопрос выбора всегда сложен!!!
Мы прям, как окунулись в 80-ые... В общем, рекомендую!
А то, что многие пишут идти вместе с детьми, то абсолютно поддерживаю!
Фильм понравится и подросткам и взрослым!
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