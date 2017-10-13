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Он машинально отбросит пепельницу – и сильно удивится, когда та не зависнет в воздухе, а шмякнется вниз. Эх, так много времени он провел в невесомости, слишком много – как теперь снова становиться «землянином»? Да еще и землянином без «права на вылет»: после того, как Владимир Федоров разглядел на орбите ангелов, космос для него закрыт навсегда. Ни одна медкомиссия до полетов его не допустит. И тем обиднее, что друзей по отряду вызвали на предполетную…