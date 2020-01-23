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Александр Самойленко
Александр Самойленко
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Александр Самойленко
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Дата рождения
28 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ташкент, СССР (Узбекистан)
Рост
185 см
Биография Александра Самойленко
Родился 28 марта 1964 года. Ташкент, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Александра Самойленко
Стикер
мелодрама, детектив
2022, Россия
7.0
Декабрь
драма, биография
2022, Россия
0.0
Смотри как я
комедия, приключения
2020, Россия
4.0
Холоп
комедия
2019, Россия
8.0
Последствия
драма
2019, Россия
0.0
Госзаказ
комедия, короткометражный
2019, Россия
7.0
Аритмия
драма, мелодрама
2017, Россия
7.0
Рок
приключения, комедия
2017, Россия
6.0
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8 августа 2017 12:19
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