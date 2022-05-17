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Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
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Дата рождения
15 марта 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Любови Аксёновой

Любовь Аксёнова — российская актриса кино, театра и телевидения родом из Москвы. Появилась на свет 15 марта 1990 года.

Любовь росла в простой семье военного и работницы аптеки и смутно представляла себе, как устроена киноиндустрия. В школе ей нравилось всячески проявлять свой артистизм, поэтому решила попробоваться в театральный институт, впрочем, не делая на это больших ставок. В качестве альтернативы Любовь рассматривала профессию юриста и готовилась не расстраиваться, если провалится. Юриста из Аксёновой не вышло, так как она поступила в ГИТИС с первой же попытки.

Кинокарьера Аксёновой стартовала в 2010 году, но первой важной работой стала главная роль в короткометражке «Шиповник» годом позднее. Картина была тепло принята на Кинотавре, и именно там девушку заметили. На съёмочной площадке «Шиповника» актрису окружали заинтересованные, увлечённые люди, и, как признаётся Любовь, она старается выбирать проекты с похожей атмосферой и подходом.

Популярность пришла к Аксёновой с участием в сериале «Закрытая школа». Её не только стали узнавать на улице, но и начали более активно предлагать ей новые роли.

В реальной жизни Любовь скромная, вежливая и приятная в общении. Она спокойно относится к съёмкам в откровенных сценах, но откажется от проекта, в котором причиняют боль животным. Актриса хочет сниматься за границей, в чём ей помогает зарубежный агент. Любовь считает себя человеком мира и ей не принципиально, в какой стране применять свои таланты.

Интересные факты о Любови Аксёновой
  • Поступила в театральный благодаря пению;
  • Замужем за Павлом Аксёновым — продюсером и режиссёром. Супруги поженились вскоре после знакомства — через три месяца;
  • Готовясь к съёмкам в сериале «Бывшие», Любовь месяц питалась только жидкой пищей. А для роли в фильме «Без меня» научилась кататься на мотоцикле и играть на фортепьяно;
  • Участвовала в пробах фильма «Kingsman: Золотое кольцо» и сериала «Острые козырьки»;
  • За время съёмок сериала «Выжить после» научилась плакать «по щелчку»;
  • Журнал «Maxim» в 2019 году поставил Аксёнову на вторую строчку рейтинга самых сексуальных женщин России. Тем не менее себя эффектной женщиной Любовь не считает.
Фильмография Любови Аксёновой
Нюрнберг
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
Бука. Мое любимое чудище
Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения 2022, Россия
7.0
Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
боевик, криминал, детектив, комедия 2021, Россия
0.0
Чиновник
Чиновник
комедия 2021, Россия
0.0
Глубже!
Глубже!
комедия 2020, Россия
4.0
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
комедия 2020, Россия
5.0
Нефутбол
Нефутбол
комедия 2020, Россия
8.0
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Фотографии Любови Аксёновой Все фотографии
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Начались съемки мистического сериала «Проект «Прометей» с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским Доступны первые фото со съемочной площадки.
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17 мая 2022 14:27
Видео: Любовь Аксенова и другие артисты рассказывают о своих персонажах из мультфильма «Бука. Мое любимое чудище» Прокат стартует уже через неделю.
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21 апреля 2022 15:31
Милош Бикович изменяет Оксане Акиньшиной и оказывается в центре кровавых разборок в трейлере сериала «The Тёлки» Премьера экранизации романа Сергея Минаева состоится на сервисе more.tv.
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22 февраля 2022 10:13
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23 апреля 2021 16:42
«Старики-разбойники»: Прилучный и Любовь Аксенова удивили фанатов сединой и морщинами Актёры нашли забавный фильтр, меняющий их лица.
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1 февраля 2021 16:36
«Вам тут 16?»: звезда «Салюта-7» Любовь Аксенова без макияжа удивила фанатов Артистка очаровала поклонников «честным» снимком.
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18 ноября 2020 08:47
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