Любовь Аксёнова — российская актриса кино, театра и телевидения родом из Москвы. Появилась на свет 15 марта 1990 года.

Любовь росла в простой семье военного и работницы аптеки и смутно представляла себе, как устроена киноиндустрия. В школе ей нравилось всячески проявлять свой артистизм, поэтому решила попробоваться в театральный институт, впрочем, не делая на это больших ставок. В качестве альтернативы Любовь рассматривала профессию юриста и готовилась не расстраиваться, если провалится. Юриста из Аксёновой не вышло, так как она поступила в ГИТИС с первой же попытки.

Кинокарьера Аксёновой стартовала в 2010 году, но первой важной работой стала главная роль в короткометражке «Шиповник» годом позднее. Картина была тепло принята на Кинотавре, и именно там девушку заметили. На съёмочной площадке «Шиповника» актрису окружали заинтересованные, увлечённые люди, и, как признаётся Любовь, она старается выбирать проекты с похожей атмосферой и подходом.

Популярность пришла к Аксёновой с участием в сериале «Закрытая школа». Её не только стали узнавать на улице, но и начали более активно предлагать ей новые роли.

В реальной жизни Любовь скромная, вежливая и приятная в общении. Она спокойно относится к съёмкам в откровенных сценах, но откажется от проекта, в котором причиняют боль животным. Актриса хочет сниматься за границей, в чём ей помогает зарубежный агент. Любовь считает себя человеком мира и ей не принципиально, в какой стране применять свои таланты.