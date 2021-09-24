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Игорь Угольников

Игорь Угольников
Игорь Угольников
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Дата рождения
15 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Игоря Угольникова

Игорь Угольников появился на свет 15 декабря 1962 года в российской столице в семье инженеров. Мальчик рос непоседой, в школе его парта всегда была у двери, чтобы убежать с урока первым. Желая направить энергию сына в нужное русло, родители отдали его в театральный кружок и на хоккей. Уже тогда они догадывались, что в инженерию Игорь не пойдет.

В юности Угольников носил длинную челку, которую постоянно отбрасывал назад, и не очень серьезно относился к жизни, зато обладал отличным чувством юмора.

В 1984 году он стал выпускником актерско-режиссерского факультета ГИТИСа и вошел в состав Московского театра им. Гоголя, где появился в спектаклях «Декамерон», «Берег» и других. Этому месту Игорь Угольникова отдал четыре года своей творческой жизни, после чего начал работать в других театрах.

В 1990 году Игорь появился на большом экране: ему досталась роль в киноленте «Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять…». Впоследствии снимался во множестве известных советских лент, а в картине «Это несерьезно» впервые проявил себя в качестве кинорежиссера и сценариста. В эти же годы Угольников стал работать на телевидении, выступив автором оригинального шоу «Оба-на!». Игорь вел программу вместе с Николаем Фоменко и Евгением Воскресенским. Затем недолго работал на НТВ, а с 1996 года занял руководящую должность в составе дирекции ВГТРК. В начале 2000-х вернулся в театр и до 2003 служил в МХТ имени Чехова, а с 2012 года его можно увидеть на сцене столичного Театра сатиры.

Актер дважды был женат, от первого брака у него есть дочь Ирина. Вторая супруга Игоря – Алла, с которой он знаком еще со школы. У актера есть любимый пес Зяма породы йоркширский терьер. Кличку собака получила в честь актера Зиновия Гердта.

Интересные факты о Игоре Угольникове
  • «Никогда не останавливаться на достигнутом» – жизненный девиз Угольникова.
  • В 1971 году Игорь засветился в крохотном эпизоде культового фильма «Джентльмены удачи». Правда, роль была так мала, что Угольникова даже не указали в титрах.
  • Игорь является продюсером картин «В июне 41-го», «Брестская крепость» и других.
  • С 2004 по 2008 годы Игорь являлся директором программы «Фитиль», которую ему удалось не просто воскресить, но и усовершенствовать.
  • В 2010 году стал автором идеи и продюсером многосерийной картины «Крепость», получившей в следующем году премию «ТЭФИ» в четырех номинациях.
Фильмография Игоря Угольникова
Сердце и как им пользоваться
Сердце и как им пользоваться
комедия 2021, Россия
5.0
Учености плоды
Учености плоды
драма, исторический 2021, Россия
0.0
Глубже!
Глубже!
комедия 2020, Россия
4.0
Вечная жизнь Александра Христофорова
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.0
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.0
Так сложились звезды
Так сложились звезды
документальный 2016, Казахстан
6.0
Призрак
Призрак
комедия, семейный 2015, Россия
6.0
Облачно... 2: Месть ГМО
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
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Влюбленный Сергей Безруков спасает русское культурное наследие от нацистов в трейлере драмы «Учености плоды» Картина Игоря Угольникова выйдет в прокат уже в следующем месяце. 
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24 сентября 2021 14:36
На защите столицы: в прокат выходит военная драма «Подольские курсанты» Бюджет ленты составил 450 млн рублей.
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4 ноября 2020 12:48
Видео: кто озвучил «Суперсемейку 2» Студия Disney поделилась роликом об актерах озвучивания нового анимационного хита «Суперсемейка 2», который стартовал в прокате 14 июня. В российском прокате главные герои мультфильма
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15 июня 2018 12:04
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«Идет на поправку»: как чувствует себя госпитализированный с пневмонией Игорь Угольников Недавно в Сети подтвердилась новость о госпитализации артиста.
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7 декабря 2020 15:23
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