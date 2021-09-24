Игорь Угольников появился на свет 15 декабря 1962 года в российской столице в семье инженеров. Мальчик рос непоседой, в школе его парта всегда была у двери, чтобы убежать с урока первым. Желая направить энергию сына в нужное русло, родители отдали его в театральный кружок и на хоккей. Уже тогда они догадывались, что в инженерию Игорь не пойдет.

В юности Угольников носил длинную челку, которую постоянно отбрасывал назад, и не очень серьезно относился к жизни, зато обладал отличным чувством юмора.

В 1984 году он стал выпускником актерско-режиссерского факультета ГИТИСа и вошел в состав Московского театра им. Гоголя, где появился в спектаклях «Декамерон», «Берег» и других. Этому месту Игорь Угольникова отдал четыре года своей творческой жизни, после чего начал работать в других театрах.

В 1990 году Игорь появился на большом экране: ему досталась роль в киноленте «Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять…». Впоследствии снимался во множестве известных советских лент, а в картине «Это несерьезно» впервые проявил себя в качестве кинорежиссера и сценариста. В эти же годы Угольников стал работать на телевидении, выступив автором оригинального шоу «Оба-на!». Игорь вел программу вместе с Николаем Фоменко и Евгением Воскресенским. Затем недолго работал на НТВ, а с 1996 года занял руководящую должность в составе дирекции ВГТРК. В начале 2000-х вернулся в театр и до 2003 служил в МХТ имени Чехова, а с 2012 года его можно увидеть на сцене столичного Театра сатиры.

Актер дважды был женат, от первого брака у него есть дочь Ирина. Вторая супруга Игоря – Алла, с которой он знаком еще со школы. У актера есть любимый пес Зяма породы йоркширский терьер. Кличку собака получила в честь актера Зиновия Гердта.