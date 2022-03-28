Владимир Вдовиченков – российский актер театра и кино, родился 13 августа 1971 года в городе Гусев, Калининградская область. Родители актера Владимира работали на одном заводе светотехнической арматуры, отец занимал должность старшего механика, а мать – инженера. У него есть младший брат Константин, работающий в сфере рекламе на медиаресурсах, и старшая сестра Ирина, ресторатор. В детстве Вдовиченков был большим поклонником Жан-Клода Ван Дамма, занимался боксом и мечтал стать актером, как и его кумир. Так как семья актера находилась в затруднительном финансовом положении, Владимир уже в 15 лет устроился на работу на местную ферму. После окончания средней школы он 4 года отслужил в войсках военно-морского флота, а затем долгое время пытался себя найти, попробовав себя в разных сферах. Будущий актер работал официантом, администратором ресторана и даже одно время занимался перегоном польских автомобилей в Россию, но, в конце концов, вспомнил свою детскую мечту стать актером и отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Когда Вдовиченков приехал в столицу, к его сожалению, набор на курс был закончен, и следующий год он занимался на подготовительном отделении, успев зарекомендовать себя как склонного к профессии актера. Свой первый актерский опыт он получил, снявшись в видеоклипе Дельфина «Дилер». Спустя год Владимиру все же удалось поступить во ВГИК, который он окончил в 2001 году.

Фильмы и сериалы с Владимиром Вдовиченковым

Кинодебют Владимира произошел еще в студенческие годы: в 1999 году ему досталась роль студента в новогодней комедии с Олегом Табаковым «Президент и его внучка». За этим последовали эпизодические роли в известных телепроектах «Граница. Таежный роман» (2000), «Марш Турецкого» (2000) и «Гражданин начальник» (2001).

Владимир Вдовиченков – «Бригада»

Владимир попал в культовый криминальный сериал не сразу: проект запускали дважды, и на первых пробах он не получил ни одну из ролей. Спустя два года после первого кастинга он пробовался на роль в сериале «Гражданин начальник», придя на «Мосфильм» не в лучшем настроении, еще и накануне подравшись и получив боевые отметины. Тогда в курилке его заметила ассистент режиссера «Бригады», в результате чего он получил роль Фила. За месяц до начала съемок актеров, которые должны были сыграть лучших друзей, а именно Владимира Вдовиченко, Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева и Павла Майкова, поселили в одном Доме отдыха, чтобы они подружились по-настоящему. Проект вышел на экраны в 2002 году и имел бешеный успех, побив всевозможные рейтинги и сделав всех исполнителей главных ролей звездами отечественного кино.

Роль в «Бригаде» принесла актеру много новых предложений от режиссеров, и в 2003 году он появился на экранах в одной из главных ролей в боевике «Бумер», а спустя три года - в продолжении картины - «Бумер. Фильм второй». Еще одним ярким проектом в фильмографии актера является двухсерийный фильм «Параграф 78» (2007). Вдовиченков также зарекомендовал себя в качестве талантливого драматического актера, сыграв в картинах «Небо и земля» (2004), «Время собирать камни» (2006) и «Седьмой день» (2006).

2009 год оказался для Владимира очень плодотворным, принеся ему главные роли сразу в двух проектах: криминальном боевике «Выход» и военной драме «Кромовъ», снятой по мотивам повести В. Б. Ливанова «Богатство военного атташе». Годом позже Вдовиченков и Екатерина Гусева, его коллега по сериалу «Бригада» стали исполнителями центральных ролей в мелодраме «Если бы я тебя любил...». Также в 2010 году актер появился на экранах в одной из главных ролей боевика «Искупление». Далее фильмография Владимира Вдовиченкова пополнилась такими яркими картинами, как «Август. Восьмого» (2012), «Однажды в Ростове» (2012), «Праздник взаперти» (2012), «Близкие» (2013) и «До свидания, мальчики» (2014).

Владимир Вдовиченков – «Левиафан»

В 2014 году Владимир появился в одной из главных ролей нашумевшей картины Андрея Звягинцева «Левиафан», а его партнерами по съемочной площадке стали Алексей Серебряков, Елена Лядова и Роман Мадянов. Лента вошла в основную конкурсную программу 67-го Каннского кинофестиваля, получила высокие оценки отечественных и зарубежных критиков и стала первым российским фильмом, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина получила номинации на «Оскар» и BAFTA в аналогичной категории.

2017 год принес актеру роли в отечественном фильме-катастрофе «Салют-7» и социальной драме «Учителя». Помимо этого, Вдовиченкова можно увидеть в картинах «Уходящая натура» (2014) и «Оптимисты» (2016).

Личная жизнь Владимира Вдовиченкова

Первый раз Владимир женился еще в возрасте в 18 лет. Его супругой стала Виктория Наталуха, учившаяся с ним в параллельном классе. В то время за девушкой также ухаживал и дядя актера, который был всего на 4 года старше него. Долгое время Виктория колебалась в выборе между мужчинами, и в итоге уже после свадьбы ушла к более обеспеченному родственнику Вдовиченкова. Второй раз актер женился на Анне Коневой, в 1993 году у пары родился сын Леонид, но этот брак также продлился недолго. Третьей женой Владимира стала директор московского ТКЦ «Юпитер» Наталья Давыдова, но и этот брак вскоре распался. В 2005 году стало известно, что четвертая супруга актера, Ольга Филиппова, родила ему дочь Веронику. В 2014 году супруги официально заявили о том, что расстаются. На данный момент Вдовиченков женат на актрисе Елене Лядовой, его коллегой по фильму «Левиафан». Они поженились в 2015 году.