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Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
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Дата рождения
13 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Гусев, СССР (Россия)
Рост
185 см
Личные связи
Елена Лядова
Елена Лядова
в браке с 2015 года
Биография Владимира Вдовиченкова

Владимир Вдовиченков – российский актер театра и кино, родился 13 августа 1971 года в городе Гусев, Калининградская область. Родители актера Владимира работали на одном заводе светотехнической арматуры, отец занимал должность старшего механика, а мать – инженера. У него есть младший брат Константин, работающий в сфере рекламе на медиаресурсах, и старшая сестра Ирина, ресторатор. В детстве Вдовиченков был большим поклонником Жан-Клода Ван Дамма, занимался боксом и мечтал стать актером, как и его кумир. Так как семья актера находилась в затруднительном финансовом положении, Владимир уже в 15 лет устроился на работу на местную ферму. После окончания средней школы он 4 года отслужил в войсках военно-морского флота, а затем долгое время пытался себя найти, попробовав себя в разных сферах. Будущий актер работал официантом, администратором ресторана и даже одно время занимался перегоном польских автомобилей в Россию, но, в конце концов, вспомнил свою детскую мечту стать актером и отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Когда Вдовиченков приехал в столицу, к его сожалению, набор на курс был закончен, и следующий год он занимался на подготовительном отделении, успев зарекомендовать себя как склонного к профессии актера. Свой первый актерский опыт он получил, снявшись в видеоклипе Дельфина «Дилер». Спустя год Владимиру все же удалось поступить во ВГИК, который он окончил в 2001 году.

Фильмы и сериалы с Владимиром Вдовиченковым

Кинодебют Владимира произошел еще в студенческие годы: в 1999 году ему досталась роль студента в новогодней комедии с Олегом Табаковым «Президент и его внучка». За этим последовали эпизодические роли в известных телепроектах «Граница. Таежный роман» (2000), «Марш Турецкого» (2000) и «Гражданин начальник» (2001).

Владимир Вдовиченков – «Бригада»

Владимир попал в культовый криминальный сериал не сразу: проект запускали дважды, и на первых пробах он не получил ни одну из ролей. Спустя два года после первого кастинга он пробовался на роль в сериале  «Гражданин начальник», придя на «Мосфильм» не в лучшем настроении, еще и накануне подравшись и получив боевые отметины. Тогда в курилке его заметила ассистент режиссера «Бригады», в результате чего он получил роль Фила. За месяц до начала съемок актеров, которые должны были сыграть лучших друзей, а именно Владимира Вдовиченко, Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева и Павла Майкова, поселили в одном Доме отдыха, чтобы они подружились по-настоящему. Проект вышел на экраны в 2002 году и имел бешеный успех, побив всевозможные рейтинги и сделав всех исполнителей главных ролей звездами отечественного кино.

Роль в «Бригаде» принесла актеру много новых предложений от режиссеров, и в 2003 году он появился на экранах в одной из главных ролей в боевике «Бумер», а спустя три года - в продолжении картины - «Бумер. Фильм второй». Еще одним ярким проектом в фильмографии актера является двухсерийный фильм «Параграф 78» (2007). Вдовиченков также зарекомендовал себя в качестве талантливого драматического актера, сыграв в картинах «Небо и земля» (2004), «Время собирать камни» (2006) и «Седьмой день» (2006).

2009 год оказался для Владимира очень плодотворным, принеся ему главные роли сразу в двух проектах: криминальном боевике «Выход» и военной драме «Кромовъ», снятой по мотивам повести В. Б. Ливанова «Богатство военного атташе». Годом позже Вдовиченков и Екатерина Гусева, его коллега по сериалу «Бригада» стали исполнителями центральных ролей в мелодраме «Если бы я тебя любил...». Также в 2010 году актер появился на экранах в одной из главных ролей боевика «Искупление». Далее фильмография Владимира Вдовиченкова пополнилась такими яркими картинами, как «Август. Восьмого» (2012), «Однажды в Ростове» (2012), «Праздник взаперти» (2012), «Близкие» (2013) и «До свидания, мальчики» (2014).

Владимир Вдовиченков – «Левиафан»

В 2014 году Владимир появился в одной из главных ролей нашумевшей картины Андрея Звягинцева «Левиафан», а его партнерами по съемочной площадке стали Алексей Серебряков, Елена Лядова и Роман Мадянов. Лента вошла в основную конкурсную программу 67-го Каннского кинофестиваля, получила высокие оценки отечественных и зарубежных критиков и стала первым российским фильмом, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина получила номинации на «Оскар» и BAFTA в аналогичной категории.

2017 год принес актеру роли в отечественном фильме-катастрофе «Салют-7» и социальной драме «Учителя». Помимо этого, Вдовиченкова можно увидеть в картинах «Уходящая натура» (2014) и «Оптимисты» (2016).

Личная жизнь Владимира Вдовиченкова

Первый раз Владимир женился еще в возрасте в 18 лет. Его супругой стала Виктория Наталуха, учившаяся с ним в параллельном классе. В то время за девушкой также ухаживал и дядя актера, который был всего на 4 года старше него. Долгое время Виктория колебалась в выборе между мужчинами, и в итоге уже после свадьбы ушла к более обеспеченному родственнику Вдовиченкова. Второй раз актер женился на Анне Коневой, в 1993 году у пары родился сын Леонид, но этот брак также продлился недолго. Третьей женой Владимира стала директор московского ТКЦ «Юпитер» Наталья Давыдова, но и этот брак вскоре распался. В 2005 году стало известно, что четвертая супруга актера, Ольга Филиппова, родила ему дочь Веронику. В 2014 году супруги официально заявили о том, что расстаются. На данный момент Вдовиченков женат на актрисе Елене Лядовой, его коллегой по фильму «Левиафан». Они поженились в 2015 году.

Интересные факты о Владимире Вдовиченкове
  • Владимир Вдовиченков прославился благодаря своей роли в криминальном сериале «Бригада».
  • Он озвучил главного персонажа мультфильма «Вольт» для российского проката.
  • Впервые Владимир появился на телеэкранах в клипе Дельфина на песню «Дилер». Также его можно увидеть в видеоклипе Олега Газманова «Мои ясные дни» в образе Фила из «Бригады» и в клипе Смысловых Галлюцинаций «Пока это кажется важным».
  • Со своей 5 женой, актрисой Еленой Лядовой он познакомился на съемках фильма «Левиафан»
Фильмография Владимира Вдовиченкова
Пласт
Пласт
драма, криминал 2022, Россия
0.0
Декабрь
Декабрь
драма, биография 2022, Россия
0.0
Ресторан по понятиям
Ресторан по понятиям
криминал, комедия 2022, Россия
0.0
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Чемпион мира
Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.0
Настоящее будущее
Настоящее будущее
комедия, драма 2020, Россия
0.0
Робо
Робо
фантастика, семейный 2019, Россия
6.0
Дорогой папа
Дорогой папа
комедия 2019, Россия
6.0
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Елена Лядова
Елена Лядова
в браке с 2015 года
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