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Александр Ратников

Александр Ратников
Александр Ратников
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Дата рождения
18 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
172 см
Биография Александра Ратникова

Александр Ратников (Скотников) родился 18 августа 1979 года в российской столице в семье инженеров. С восьми лет мальчик увлекался футболом, за что получил прозвище «Зико» в честь бразильского полузащитника. Многие по-прежнему так называют актера. При этом юному Саше не нравилось смотреть игру, он хотел принимать в ней участие. Около девяти лет его жизни были посвящены спорту: он играл за команду «Динамо» и осваивал каратэ-до.

Однако в выпускном классе он за компанию со знакомым отправился на пробы в музыкальное училище Гнесиных, где в том году был недобор актеров, и неожиданно для самого себя поступил на курс Анатолия Ахреева. После многие советовали Ратникову попробоваться в ГИТИС, но он предпочел школу-студию МХАТ. В те годы Александр стал настоящим поклонником театра Олега Табакова. Позже актер признавался, что это чувство было похоже на любовь к женщине. Он пересмотрел все постановки и мечтал стать частью труппы «Табакерки». Через год это произошло.

Кинодебют Александра состоялся в 2004 году. Его первым экранным персонажем стал Андрюха в «Увольнении» – короткометражной зарисовке Алексея Мизгирева. А после участия в сериале «Служба доверия» в роли психолога Дмитрия Мысина Ратников проснулся знаменитым. С 2015 года стал часто появляться на экране в различных телепроектах.

Сериал «Служба доверия» стал переломным моментом не только в творческой жизни актера, но и в личной. На съемках он познакомился с Анной Тараторкиной, которая позже стала его женой, однако в 2020 году они развелись. В 2010 году у супругов родился сын Никита.

Интересные факты о Александре Ратникове
  • В театральном училище Ратников обучился игре на фортепиано;
  • До 2011 года фамилия Ратникова была Скотников, но актер решил поменять ее, возможно, считая неблагозвучной. Этот поступок в первое время спровоцировал путаницу в актерской среде, многие считали Скотникова и Ратникова разными людьми;
  • Александр довольно скоро сделал предложение Тараторкиной, но идти в ЗАГС пара не спешила. Будущим супругам пришлась не по душе идея шумной свадьбы в русских традициях, и в конечном итоге пара обошлась скромным торжеством в кругу самых близких;
  • Александр и его супруга Анна долго не могли подобрать имя своему первенцу, поэтому сына в первые дни его жизни называли номером 01 (Ноль первый).
Фильмография Александра Ратникова
Смайлик
Смайлик
мелодрама 2014, Россия
4.0
Золотая невеста
Золотая невеста
мелодрама 2014, Россия
5.0
Околофутбола
Околофутбола
драма 2013, Россия
7.0
Темный мир: Равновесие
Темный мир: Равновесие
фэнтези 2013, Россия
3.0
Ищите маму
Ищите маму
мелодрама 2012, Россия
6.0
Дом для двоих
Дом для двоих
мелодрама 2009, Россия
0.0
Отцы и дети
Отцы и дети
драма 2008, Россия
7.0
Сван
Сван
драма 2007, Грузия
0.0
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