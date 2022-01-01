Александр Ратников (Скотников) родился 18 августа 1979 года в российской столице в семье инженеров. С восьми лет мальчик увлекался футболом, за что получил прозвище «Зико» в честь бразильского полузащитника. Многие по-прежнему так называют актера. При этом юному Саше не нравилось смотреть игру, он хотел принимать в ней участие. Около девяти лет его жизни были посвящены спорту: он играл за команду «Динамо» и осваивал каратэ-до.

Однако в выпускном классе он за компанию со знакомым отправился на пробы в музыкальное училище Гнесиных, где в том году был недобор актеров, и неожиданно для самого себя поступил на курс Анатолия Ахреева. После многие советовали Ратникову попробоваться в ГИТИС, но он предпочел школу-студию МХАТ. В те годы Александр стал настоящим поклонником театра Олега Табакова. Позже актер признавался, что это чувство было похоже на любовь к женщине. Он пересмотрел все постановки и мечтал стать частью труппы «Табакерки». Через год это произошло.

Кинодебют Александра состоялся в 2004 году. Его первым экранным персонажем стал Андрюха в «Увольнении» – короткометражной зарисовке Алексея Мизгирева. А после участия в сериале «Служба доверия» в роли психолога Дмитрия Мысина Ратников проснулся знаменитым. С 2015 года стал часто появляться на экране в различных телепроектах.

Сериал «Служба доверия» стал переломным моментом не только в творческой жизни актера, но и в личной. На съемках он познакомился с Анной Тараторкиной, которая позже стала его женой, однако в 2020 году они развелись. В 2010 году у супругов родился сын Никита.