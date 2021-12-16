Дэйзи Ридли родилась 10 апреля 1992 года в Лондоне. Мировая известность пришла к ней после съёмок в VII эпизоде саги «Звёздные войны», где она сыграла героиню по имени Рей. Мать девушки, Луиза Фокнер-Корбетт, является специалистом в сфере внутренних коммуникаций, а отец, Крис Ридли, работает фотографом. У актрисы также есть две родные сестры и две единокровные – от прошлого брака отца. В течение нескольких лет Дэйзи занималась в школе танцев Tring Park School for the Performing Arts , которую окончила в 2010-ом.

Дэйзи Ридли фильмы

Свою актёрскую карьеры Дэйзи Ридли начала с телевидения в 2013-ом, где появлялась в сериалах «Безмолвный свидетель», «Мистер Селфридж», «Шпана», «Катастрофа» и других. Она также приняла участие в короткометражной картине «Синий сезон», вошедшей в программу конкурса британского фестиваля Sci-Fi-London. Интерактивный сериал Lifesaver с её участием был номинирован на премию Британской академии. Также актриса снялась в музыкальном клипе Уайли на композицию Lights On.

Дэйзи Ридли - Звёздные войны

Настоящий прорыв в карьере Дэйзи Ридли случился, когда в 2014 году был объявлен список актёров, которые примут участие в съёмках фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы». Она была утверждена на роль мусорщицы Рей, обладающей Силой, в феврале 2014-го. Также главные роли достались таким актёрам, как Джон Бойега, Адам Драйвер и Оскар Айзек. Режиссёр нового эпизода Дж.Дж. Абрамс решил повторить ход создателя франшизы Джорджа Лукаса, взяв на главные роли малоизвестных актёров, как это было с самым первым фильмом 1977-года, в котором снялись тогда ещё никому незнакомые Кэрри Фишер и Марк Хэмилл. Известно, что актриса заключила контракт с Lucasfilm на участие как минимум в трёх фильмах саги.

По сюжету Рей является отважной девушкой, которая добывает мусор для продажи. Родители бросили её, когда та была совсем маленькой, и она не оставляет надежды отыскать их. Однако по случайному стечению обстоятельств она попадает в Сопротивление, и в итоге отправляется на одну из затерянных планет, где скрывается Люк Скайуокер. Там она проходит обучение, чтобы стать джедаем, потому что в ней течёт Сила, о присутствии которой не было слышно уже много лет.

Дэйзи Ридли - «Убийство в Восточном экспрессе»

Следующей крупной ролью актрисы стала Мэри Дэбенхэм в новой экранизации Кеннета Брана «Убийство в Восточном экспрессе». Вместе с ней в съёмках приняли участие такие именитые актёры, как Джонни Депп, Уиллем Дефо, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Мишель Пфайфер и другие. Сюжет детективной истории вращается вокруг пассажиров поезда, в одном из вагонов которых было совершено убийство.

Дэйзи Ридли личная жизнь

О личной жизни Дэйзи Ридли известно немного. Звезда удалила свой аккаунт в 2016 году из-за нехватки времени, однако из СМИ годом ранее поступила информация, что она встречается со своим коллегой – начинающим актёром Чарли Хэмблеттом.