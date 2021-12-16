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Дэйзи Ридли

Daisy Ridley
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли Daisy Ridley
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Дата рождения
10 апреля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Дэйзи Ридли

Дэйзи Ридли родилась 10 апреля 1992 года в Лондоне. Мировая известность пришла к ней после съёмок в VII эпизоде саги «Звёздные войны», где она сыграла героиню по имени Рей. Мать девушки, Луиза Фокнер-Корбетт, является специалистом в сфере внутренних коммуникаций, а отец, Крис Ридли, работает фотографом. У актрисы также есть две родные сестры и две единокровные – от прошлого брака отца. В течение нескольких лет Дэйзи занималась в школе танцев Tring Park School for the Performing Arts , которую окончила в 2010-ом.

Дэйзи Ридли фильмы

Свою актёрскую карьеры Дэйзи Ридли начала с телевидения в 2013-ом, где появлялась в сериалах «Безмолвный свидетель», «Мистер Селфридж», «Шпана», «Катастрофа» и других. Она также приняла участие в короткометражной картине «Синий сезон», вошедшей в программу конкурса британского фестиваля Sci-Fi-London. Интерактивный сериал Lifesaver с её участием был номинирован на премию Британской академии. Также актриса снялась в музыкальном клипе Уайли на композицию Lights On.

Дэйзи Ридли - Звёздные войны

Настоящий прорыв в карьере Дэйзи Ридли случился, когда в 2014 году был объявлен список актёров, которые примут участие в съёмках фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы». Она была утверждена на роль мусорщицы Рей, обладающей Силой, в феврале 2014-го. Также главные роли достались таким актёрам, как Джон Бойега, Адам Драйвер и Оскар Айзек. Режиссёр нового эпизода Дж.Дж. Абрамс решил повторить ход создателя франшизы Джорджа Лукаса, взяв на главные роли малоизвестных актёров, как это было с самым первым фильмом 1977-года, в котором снялись тогда ещё никому незнакомые Кэрри Фишер и Марк Хэмилл. Известно, что актриса заключила контракт с Lucasfilm на участие как минимум в трёх фильмах саги.

По сюжету Рей является отважной девушкой, которая добывает мусор для продажи. Родители бросили её, когда та была совсем маленькой, и она не оставляет надежды отыскать их. Однако по случайному стечению обстоятельств она попадает в Сопротивление, и в итоге отправляется на одну из затерянных планет, где скрывается Люк Скайуокер. Там она проходит обучение, чтобы стать джедаем, потому что в ней течёт Сила, о присутствии которой не было слышно уже много лет.

Дэйзи Ридли - «Убийство в Восточном экспрессе»

Следующей крупной ролью актрисы стала Мэри Дэбенхэм в новой экранизации Кеннета Брана «Убийство в Восточном экспрессе». Вместе с ней в съёмках приняли участие такие именитые актёры, как Джонни Депп, Уиллем Дефо, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Мишель Пфайфер и другие. Сюжет детективной истории вращается вокруг пассажиров поезда, в одном из вагонов которых было совершено убийство.

Дэйзи Ридли личная жизнь

О личной жизни Дэйзи Ридли известно немного. Звезда удалила свой аккаунт в 2016 году из-за нехватки времени, однако из СМИ годом ранее поступила информация, что она встречается со своим коллегой – начинающим актёром Чарли Хэмблеттом.

Интересные факты о Дэйзи Ридли

- Её двоюродным дедушкой является актёр Арнольд Ридли, снявшийся в известном британском ситкоме «Папашина армия».

- После сотрудничества с агентством United Talent Agency, актриса в 2014 году заключила контракт с Creative Artists Agency, с которым сотрудничает до сих пор.

- Семья Дэйзи Ридли проживает в доме в Вестминстере (Лондон).

- В 2016 году из социальных сетей стало известно, что Дэйзи Ридли на протяжении несколько лет страдает от эндометриоза и поликистозома яичников.

- Когда актрису утвердили на роль Рей, она тут же уволилась из лондонского паба, где подрабатывала официанткой.

- Чтобы сыграть Рей, Дэйзи Ридли пришлось пройти серьёзную физическую подготовку, в том числе закончить школу боевых искусство для овладения техники борьбы на световых мечах.

- У Дэйзи Ридли имеется три татуировки: три звезды на ноге, алхимический символ на правом бедре и символ мира за правым ухом.

Фильмография Дэйзи Ридли
Кролик Питер 2
Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.0
Поступь хаоса
Поступь хаоса
фантастика 2021, США
7.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Офелия
Офелия
драма, мелодрама 2018, США
6.0
Кролик Питер
Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.0
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер 2017, США
7.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.0
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.0
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Дэйзи Ридли исполнит ведущую роль в инди-драме «Иногда я думаю о своей смерти» Она сыграет девушку, чьи навязчивые мысли о смерти мешают романтическим отношениям.
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16 декабря 2021 10:04
Дэйзи Ридли исполнит главную роль в футуристическом триллере об имплантации воспоминаний Постановкой займется автор «Багровых рек».
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1 ноября 2021 10:43
Дакота Джонсон сыграет пассажирку Шона Пенна в инди-драме «Дружище» Действие будет развиваться во время поездки на такси.
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17 июня 2021 12:03
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