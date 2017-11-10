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В человеке все должно быть прекрасно – и не только лицо, душа или мысли. Галстук его обязан быть безупречно ровным, усы – безупречно симметричными, а манеры – безупречно галантными. Да что манеры! Даже куриные яйца, которые он (человек) изволит вкушать на завтрак, не могут быть разной формы (измерительные приборы вам в помощь). Так считает Эркюль Пуаро – педант и гений частного сыска. А еще он уверен, что мир делится на черный и белый цвета: что есть добро и есть зло…