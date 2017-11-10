В человеке все должно быть прекрасно – и не только лицо, душа или мысли. Галстук его обязан быть безупречно ровным, усы – безупречно симметричными, а манеры – безупречно галантными. Да что манеры! Даже куриные яйца, которые он (человек) изволит вкушать на завтрак, не могут быть разной формы (измерительные приборы вам в помощь). Так считает Эркюль Пуаро – педант и гений частного сыска. А еще он уверен, что мир делится на черный и белый цвета: что есть добро и есть зло…
И Пуаро с лицом одного известного росполитка и усами Будённого вообще глуповато выглядел и тоже не понравился.
Честно, хотелось подольше на Джонни глянуть. Но там его очень мало, хоть и славненько смотрелся.
Короче, если совсем не знаком сюжет, книжица не читана, тогда - велкам.
А ещё мы с женой в кинотеатре одни сидели ))) Прикольно!Ну, в общем, как-то так...
НО в целом, фильм хороший, качественный, красивая картинка!
актёры все хорошие, но выделять не буду - просто, всем верю!
8 баллов из 10ти! второй раз смотреть не буду!
Убийство в восточном экспрессе – это очередная экранизация бессмертного произведения Агаты Кристи. На этот рад за адаптацию взялся Кеннет Брана, известный своими шикарными театральными постановками, и это очень ощущается при просмотре. А порой виды поезда с улицы заставляют почувствовать, что вот-вот откуда-то появятся дементоры, и вообще все это история про Хогвартс-экспресс. Но когда действия переносятся внутрь вагонов, это ощущение пропадает.
Но давайте по порядку. Во-первых, возмутительным и совершенно нелепым я считаю выбор актера на роль врача. У Кристи врач был греком, а эти ребята в ее годы были не в фаворе у европейцев, но объяснить это современному зрителю было бы трудно – ну грек и грек. Поэтому было решено выбрать чернокожего актера. Но с этим несколько перегнули. В 20-ые годы при сегрегации темнокожие даже в туалет ходили отдельный, простите, не то что служили в армии или работали врачами, это немыслимо. Второе, Пенелопа Крус, красотка и пышущая сексом женщина, играет скромную и поехавшую служительницу бога, тоже как-то не зашло. Кеннет Брана в образе Пуаро, на удивление, вписался просто отлично, несмотря на очень комичные усы, придирки к яйцам и совершенно жуткую имитацию акцента в русском дубляже.
Что же касается сюжета, то самым лучшим, чем зритель может обеспечить себя до просмотра, это полной изоляцией от спойлеров или потерей памяти, если он все же знаком с оригиналом или его адаптациями. Интрига сюжета действительно интересная, к счастью, сценаристы убрали слишком очевидные намеки на развязку, которые в книге, несомненно, были. Вообще к фильму остается очень много вопросов, НО. При всем этом он смотрится очень легко, картинка очень красивая, актеры все узнаваемые и от того приятны взгляду. Отдельное спасибо Мишель Пфайффер и Джуди Денч, но к этим дамам претензий никогда нет. Смотреть или нет? – Несомненно, да, но постараться не сильно придираться к тому, что видишь.
Детективы призваны развлекать читателя/зрителя. Вся соль состоит в том, чтобы передать необходимые эмоции автора своим чтецам, которые с огромной жаждой ждут, что им приготовил любимый писатель. Несомненно, детективы - сложная штука, которая раз-раз, да может удивить своим сложным способом повествования, а от итога и вовсе уничтожить всё желание от прочтения дальнейших головоломок. Кеннет Брана, актёр, режиссёр-интеллектуал решил попробовать отснять роман Агаты Кристи в новом русле для современного сообщества, собрав целый поезд знаменитых лиц ради одной цели - получить из картины тайну, которая заставит кинематограф трепетать. Получилось ли это у него? Вопрос спорный, но ответ, скорей всего, будет нет.
Первый факт, который мог бы всех удивить - это то, что Кеннет Брана, помимо режиссёрского кресла, поставил себя на ведущую роль, сыграв главного детектива Эркюэля Пуаро. Нельзя сказать, что такое решение оказалось правильным, скорей наоборот. Кеннет привлекает зрителя своей игрой, но именно она его и отпугивает. Если в первом акте игре Кеннета хочется аплодировать, то в финальном акте этого делать отпадает всякое желание. Ты уже знаешь, каким образом сыграет Эркюэль, что он сделает и что скажет. Неважно, читали вы роман или нет, предсказуемость в его действиях будет легко просчитана. И это главный минус не только героя, но и всего сценария в целом. Весь интерес теряется, если знаешь к чему приведет персонаж в конце.
Несколько иная ситуация обстоит с «подозреваемыми» в картине. При работе с таким количеством звёзд главным было - не утонуть в переизбытке экранного времени и грамотно расставить приоритеты для каждого из них. К сожалению, не со всеми удалось это сделать, а кому-то и вовсе не получилось прописать грамотную роль. Персонаж Пенелопы Круз, Пилар Эстравадос, которая перекочевала из романа загадочной испанской миссионеркой. Пилар, пожалуй, самый скучный персонаж в фильме. Она одна из немногих, за кем не хочется наблюдать по одной простой причине - блеклость героини. Появляясь впервые на экране, Пилар предстаёт женщиной, которую не особо волнуют чужие проблемы, да и до своих ей особо не интересно. Другое дело – секретарь Эдварда Рэтчетта, Гектор МакКуин, которого сыграл Джош Гад. Волнительный мужчина, постоянно находящийся «на иголках», старается казаться невиновным, но сказанные слова напрочь вычеркивают все сказанные доводы. Мишель Пфайферр, сыгравшая харизматичную Каролину Хаббард, слиток золота среди всего состава пассажиров. Каролина не боится никого и ничего и всегда готова резко ответить своему обидчику. Джуди Денч – прекрасное олицетворение властной и деспотичной женщины. Её княгиня Наталья является такой же. Жаль, только, что видим мы её совсем мало. Нельзя сказать, что другие персонажи как-то отстают от тех, что были описаны выше, но это так. Единственной, кто ещё хорошо завлекает своей игрой – Дэйзи Ридли. Девушка, чьи тайны выводят героиню на первый план, а загадочность является её изюминкой.
«Убийство в Восточном Экспрессе» пропитано чуткой атмосферой таинственности, которая не спадает до самого финала истории. Наверное, единственное, что так хорошо удалость - это сложившаяся ситуация. В картине хорошо поработали над декорациями местности, из персонажей сделали уникальных героев, каждый из которых имеет свою изюминку, со своим шарфом или шляпой на голове. Все это происходит только с того момента, когда события начинают развиваться с поездки в поезде. Не совсем логичным получилось начало фильма, где детектив Пуаро прилюдно разоблачает инспектора полиции. Детектив приводит в аргументы несколько замысловатых вещей, понять которые возможно, но понять для чего и зачем они были нужны - нет. Понять для чего и зачем была нужна начальная сцена - тоже не ясно, ведь известно, что роман открывался совершенно иначе. Помнится, в 1974 году уже вышла экранизация романа Агаты Кристи от режиссёра Сидни Люмета. Главное отличие между этими картинами состоит в том, что в произведении Сидни Люмета все подозреваемые были собраны в одном вагоне, без возможности выходить наружу. Версия нашего времени - это прогулочный вагон, где каждый может гулять где ему угодно. Казалось бы, у нас здесь разгадка убийства, а подозреваемые гуляют где им захочется. Не смешно ли? Эркюэль Пуаро в этой ситуации выглядит ещё смешнее, давая по лёгкому щелку пальцев себя одурачить. Опытный детектив не способен понять, кто и в каком направлении движет своими мыслями. Разве это не баловство над сценарием?
Что касается сценария, то ругать его в принципе не приходится. Как уже было написано выше, главная проблема в его развитии. Персонажи не выглядят, как живые и чувствительные. Всё их развитие состоит в игре актёров, которые потрясающе выполняют свою работу. Каждый из актёрского состава выполняет свою работу по тому максимуму, который позволен в хронометраже фильма. Сценарист картины, Майкл Грин, в этом году отметился участием в «Логане», «Бегущем по лезвию 2049», «Чужом» и вот теперь в «Убийстве...». Если сравнивать все четыре картины, то последняя будет на порядок ниже своих предшественников. В ней нет той изнурительности, которая завораживала в предыдущих трёх фильмах. По большей части, сценарий «Убийство…» «выезжает» на игре актёров, которые стараются не сделать из своих персонажей деревьев. Слабая ли работа была проведена Майклом в четвёртом фильме? Недостаточная, так скажем. Наверное, отсутствие помощи все-таки сказалась на нем. Вытащить роман было трудноватой задачей, хотя и вполне выполнимой.
Вердикт. В конце своего пути мы получаем поезд, который потрясающ в середине своего пути, ужасен в конце и загадочен в начале. Так или иначе, «Убийство в Восточном Экспрессе» нельзя назвать идеальным детективом, который мог бы притянуть фанатов такого жанра к себе. Но в то же время, картина Кеннета Брана - это уверенный скоростной поезд, который, если не понравится, затянет точно. Наверное, «Убийство в Восточном Экспрессе» из тех случаев, когда трейлер вышел лучше самого фильма. И поделать с этим ничего нельзя. Настолько хорош, что и плохим назвать можно.
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