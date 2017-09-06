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Скрюченный домишко Скрюченный домишко
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Crooked House

Скрюченный домишко, 2017

2017 / Великобритания
7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Новый экранизация романа Агаты Кристи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Скрюченный домишко» снял режиссёр Жиль Паке-Бреннер («Её зовут Сара», «Замурованные в стене»). В его картине сыграли небезызвестные актёры: Кристина Хендрикс («Драйв», «Неоновый демон»), Джиллиан Андерсон (сериал «Секретные материалы», «Последний король Шотландии»), Гленн Клоуз («101 далматинец», «Схватка»), Макс Айронс («Дориан Грей»), Теренс Стэмпл («Коллекционер», «Дом странных детей мисс Перегрин») и другие.

В центре сюжета фильма «Скрюченный домишко» окажется молодая пара: Чарльз и Софья. Они познакомились в Египте во время Второй мировой, и лишь спустя два года после вынужденной разлуки они встретились вновь. Он - простой мужчина, а она принадлежит к очень знатному роду Леонидис. Внезапно дедушка Софии умирает от того, что кто-то подсунул ему ампулу с ядом. И теперь герои вынуждены установить личность убийцы, ради чего они откладывают свадьбу, и принимаются за расследование.

- Фильм «Скрюченный домишко» снят по роману Агаты Кристи

- О съёмках фильма было объявлено в 2011 году

- Изначально планировалось, что картину «Скрюченный домишко» снимет Нил ЛаБут, а сыграют в нём такие актрисы, как Джемма Артертон, Джули Эндрюс, Мэттью Гуд и Габриэль Бирн

- Одной из локаций картины стал Дирхам Парк (Англия) - старинный олений заповедник

Долгожданную свадьбу Софии и Чарльза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у невесты?

7.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера онлайн 21 ноября 2017
Премьера в мире 6 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Жиль Паке-Бреннер
Жиль Паке-Бреннер
В ролях
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Макс Айронс
Макс Айронс
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Аманда Аббингтон
Аманда Аббингтон
Все актеры и съемочная группа
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Скрюченный домишко
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Эксцентричная семейка Софии стала причиной разлада ее с Чарльзом в прошлом. Теперь, спустя два года, девушка возвращается с просьбой о помощи: кто-то убил ее дедушку, Аристида Леонидиса. Убийца до сих пор находится в доме, и это кто-то из членов семьи. Прибыв на место, Чарльз понимает, что убить главу семьи мог кто угодно – каждый в этом особняке подходит на роль преступника. Взяв за основу одно из самых непредсказуемых и неожиданных произведений Агаты Кристи, Жиль Паке-Бреннер…
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Konstantin 5 ноября 2017, 10:54
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