Скрюченный домишко, 2017

Фильм «Скрюченный домишко» снял режиссёр Жиль Паке-Бреннер («Её зовут Сара», «Замурованные в стене»). В его картине сыграли небезызвестные актёры: Кристина Хендрикс («Драйв», «Неоновый демон»), Джиллиан Андерсон (сериал «Секретные материалы», «Последний король Шотландии»), Гленн Клоуз («101 далматинец», «Схватка»), Макс Айронс («Дориан Грей»), Теренс Стэмпл («Коллекционер», «Дом странных детей мисс Перегрин») и другие.
В центре сюжета фильма «Скрюченный домишко» окажется молодая пара: Чарльз и Софья. Они познакомились в Египте во время Второй мировой, и лишь спустя два года после вынужденной разлуки они встретились вновь. Он - простой мужчина, а она принадлежит к очень знатному роду Леонидис. Внезапно дедушка Софии умирает от того, что кто-то подсунул ему ампулу с ядом. И теперь герои вынуждены установить личность убийцы, ради чего они откладывают свадьбу, и принимаются за расследование.
- Фильм «Скрюченный домишко» снят по роману Агаты Кристи
- О съёмках фильма было объявлено в 2011 году
- Изначально планировалось, что картину «Скрюченный домишко» снимет Нил ЛаБут, а сыграют в нём такие актрисы, как Джемма Артертон, Джули Эндрюс, Мэттью Гуд и Габриэль Бирн
- Одной из локаций картины стал Дирхам Парк (Англия) - старинный олений заповедник
Долгожданную свадьбу Софии и Чарльза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у невесты?
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