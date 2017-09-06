Скрюченный домишко, 2017

- Фильм «Скрюченный домишко» снят по роману Агаты Кристи

- О съёмках фильма было объявлено в 2011 году

- Изначально планировалось, что картину «Скрюченный домишко» снимет Нил ЛаБут, а сыграют в нём такие актрисы, как Джемма Артертон, Джули Эндрюс, Мэттью Гуд и Габриэль Бирн

- Одной из локаций картины стал Дирхам Парк (Англия) - старинный олений заповедник