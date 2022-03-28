Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Люси Бойнтон
Люси Бойнтон
Lucy Boynton
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Люси Бойнтон
Lucy Boynton
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 января 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Люси Бойнтон
Родилась 17 января 1994 года. Лондон, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Люси Бойнтон
Апостол
драма, фэнтези, ужасы
2018, США
6.0
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.0
Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер
2017, США
7.0
Я прелесть, живущая в доме
драма, ужасы, мистика
2016, Канада
4.0
Не стучи дважды
ужасы
2016, Великобритания
7.0
Всевидящее око
криминал, ужасы, мистика
, США
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Уилл Поултер и Люси Бойнтон расследуют загадочное убийство в трейлере мини-сериала «Почему не Эванс?»
Хью Лори осуществил свою давнюю мечту.
Написать
28 марта 2022 14:10
Джиллиан Андерсон, Роберт Дювалл и другие именитые артисты пополнили каст фильма Скотта Купера «Всевидящее око»
Главные роли сыграют Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг.
Написать
2 декабря 2021 11:53
Эмма Томпсон и Джим Бродбент сыграют в экранизации романа Агаты Кристи «Почему не Эванс?»
Режиссером проекта выступает Хью Лори.
Написать
4 августа 2021 15:00
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»