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Фильмы про сыщиков и частных детективов
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Фильмы про сыщиков и частных детективов

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Северное Сияние. Тайна огненных рун
Северное Сияние. Тайна огненных рун
3.0
детектив
2020, Россия
Девятая
Девятая
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6.0
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
Покемон. Детектив Пикачу
Покемон. Детектив Пикачу
7.0
детектив, комедия
2019, США
Шафт
Шафт
6.0
боевик, криминал, комедия
2019, США
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
7.0
криминал, триллер
2019, США
Нэнси Дрю и потайная лестница
Нэнси Дрю и потайная лестница
5.0
детектив
2019, США
Достать ножи
Достать ножи
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8.0
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
Ядовитая роза
Ядовитая роза
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4.0
триллер, детектив
2019, США / Италия
Гангстер, коп и дьявол
Гангстер, коп и дьявол
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6.0
боевик, триллер, криминал
2019, Корея
Исчезновение
Исчезновение
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4.0
мелодрама, триллер
2019, США
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
3.0
детектив
2019, Россия
Плейбой под прикрытием
Плейбой под прикрытием
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6.0
комедия, криминал
2018, Франция
Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
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6.0
приключения, исторический
2018, Франция
7 осколков во времени
7 осколков во времени
3.0
детектив, триллер, фантастика
2018, США
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
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7.0
детектив, триллер
2017, США
Снеговик
Снеговик
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5.0
драма, криминал
2017, Великобритания
Его собачье дело
Его собачье дело
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7.0
комедия
2016, США
Голем
Голем
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7.0
ужасы, триллер, фэнтези
2016, Великобритания
Мистер Холмс
Мистер Холмс
7.0
драма, детектив, криминал
2015, Великобритания / США
Пуэрториканцы в Париже
Пуэрториканцы в Париже
5.0
комедия
2015, США
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Увлекательные истории о сложных, запутанных расследованиях нравятся и взрослым, и детям. Работа полицейских и частных агентов одновременно требует колоссального интеллекта, эрудиции, уверенности, умения блефовать и отваги, мастерства быстро принимать важные решения. Сочетание этих качеств помогает главным героям детективов в нелегком поиске истины.

Пять самых увлекательных фильмов про сыщиков и частных детективов

Найти преступника, защитить несправедливо обвиненного, докопаться до правды – основная миссия наемных сыщиков и детективов. Получив новое дело, они используют все методы: от кропотливого изучения мельчайших деталей до слежки и допросов. Зритель вместе с персонажами может пройти все этапы работы над следствием, чтобы узнать тайны преступников и понять, кем и почему было совершено злодеяние.

Шафт

Джей-Джей рос в семье борцов с криминалом и воспитывался без отца, который постоянно пропадал на заданиях. Мать постаралась, чтобы мальчику не передалась ни тяга использовать грубую силу, ни жажда ввязываться в смертельно рискованные передряги, поэтому он, повзрослев, стал работать в офисе ФБР. Так было, пока главный герой не узнал, что погиб его давний друг. Смерть оформили как следствие передозировки, но Джей-Джей точно знает, что это было убийство. Следы ведут его в Гарлем.

Неопытный в работе вне стен кабинета, мужчина нанимает матерого сотрудника – Джона Шафта, собственного отца, использующего шокирующие методы в своей работе.

Сиротский Бруклин

Действие происходит в середине прошлого века. Лайонел Эссрог – страдающий синдромом Туретта одинокий детектив, расследующий убийство своего наставника. У него есть всего несколько маленьких зацепок, но главный герой не остановится, пока не придет к разгадке. Преступление связано с коррупцией, мошенниками и самым авторитетным человеком города. В процессе расследования мужчина знакомится с Лорой – общественной деятельницей, которая борется с новой программой обустройства города. Эссрог понимает, что между коррупционными схемами и компанией крупнейшего застройщика есть связь.

Гангстер, коп и дьявол

В небольшом городке орудует серийный убийца, нападающий на людей по ночам и подстраивающий ДТП. Полиция сомневается, что происшествия ведут к одному и тому же человеку, и отказывается придавать делу слишком много значения. Но однажды злоумышленник нападает на Чхонана Дон-су, главу криминальной группировки, которого никто не смеет тронуть. Мафиози чудом выживает и становится единственным уцелевшим свидетелем преступления.

Полиции приходится сотрудничать с бандитом, чтобы найти убийцу.

Нэнси Дрю и потайная лестница

Нэнси Дрю, шестнадцатилетняя девочка, переехала в Ривер-Хайтс из Чикаго не так давно, но уже успела обзавестись друзьями, врагами, попасть в пару передряг и получить два месяца общественных работ в качестве наказания. Однажды она узнает о таинственном доме с призраками, которые не дают покоя престарелой хозяйке, Флоре. Кто-то регулярно проникает в жилище, не взламывая ни двери, ни окна. Нэнси, считающая своим призванием расследовать тайны, намерена выяснить, в чем дело, тем более загадочный дом имеет какое-то отношение к ее семье.

Исчезновение

Джордж Буланже – известный писатель. В годовщину свадьбы он с женой отправляется в круиз на яхте, пригласив лучшего друга с девушкой. Друг главного героя становится на место капитана, а юная красотка оказывается музой и любовницей Джорджа. Ночью он исчезает, и никто не может понять, что произошло: несчастный случай, суицид или убийство.

Дотошный следователь Кенни Парк начинает расследовать таинственное происшествие.

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