Увлекательные истории о сложных, запутанных расследованиях нравятся и взрослым, и детям. Работа полицейских и частных агентов одновременно требует колоссального интеллекта, эрудиции, уверенности, умения блефовать и отваги, мастерства быстро принимать важные решения. Сочетание этих качеств помогает главным героям детективов в нелегком поиске истины.

Пять самых увлекательных фильмов про сыщиков и частных детективов

Найти преступника, защитить несправедливо обвиненного, докопаться до правды – основная миссия наемных сыщиков и детективов. Получив новое дело, они используют все методы: от кропотливого изучения мельчайших деталей до слежки и допросов. Зритель вместе с персонажами может пройти все этапы работы над следствием, чтобы узнать тайны преступников и понять, кем и почему было совершено злодеяние.

Шафт

Джей-Джей рос в семье борцов с криминалом и воспитывался без отца, который постоянно пропадал на заданиях. Мать постаралась, чтобы мальчику не передалась ни тяга использовать грубую силу, ни жажда ввязываться в смертельно рискованные передряги, поэтому он, повзрослев, стал работать в офисе ФБР. Так было, пока главный герой не узнал, что погиб его давний друг. Смерть оформили как следствие передозировки, но Джей-Джей точно знает, что это было убийство. Следы ведут его в Гарлем.

Неопытный в работе вне стен кабинета, мужчина нанимает матерого сотрудника – Джона Шафта, собственного отца, использующего шокирующие методы в своей работе.

Сиротский Бруклин

Действие происходит в середине прошлого века. Лайонел Эссрог – страдающий синдромом Туретта одинокий детектив, расследующий убийство своего наставника. У него есть всего несколько маленьких зацепок, но главный герой не остановится, пока не придет к разгадке. Преступление связано с коррупцией, мошенниками и самым авторитетным человеком города. В процессе расследования мужчина знакомится с Лорой – общественной деятельницей, которая борется с новой программой обустройства города. Эссрог понимает, что между коррупционными схемами и компанией крупнейшего застройщика есть связь.

Гангстер, коп и дьявол

В небольшом городке орудует серийный убийца, нападающий на людей по ночам и подстраивающий ДТП. Полиция сомневается, что происшествия ведут к одному и тому же человеку, и отказывается придавать делу слишком много значения. Но однажды злоумышленник нападает на Чхонана Дон-су, главу криминальной группировки, которого никто не смеет тронуть. Мафиози чудом выживает и становится единственным уцелевшим свидетелем преступления.

Полиции приходится сотрудничать с бандитом, чтобы найти убийцу.

Нэнси Дрю и потайная лестница

Нэнси Дрю, шестнадцатилетняя девочка, переехала в Ривер-Хайтс из Чикаго не так давно, но уже успела обзавестись друзьями, врагами, попасть в пару передряг и получить два месяца общественных работ в качестве наказания. Однажды она узнает о таинственном доме с призраками, которые не дают покоя престарелой хозяйке, Флоре. Кто-то регулярно проникает в жилище, не взламывая ни двери, ни окна. Нэнси, считающая своим призванием расследовать тайны, намерена выяснить, в чем дело, тем более загадочный дом имеет какое-то отношение к ее семье.

Исчезновение

Джордж Буланже – известный писатель. В годовщину свадьбы он с женой отправляется в круиз на яхте, пригласив лучшего друга с девушкой. Друг главного героя становится на место капитана, а юная красотка оказывается музой и любовницей Джорджа. Ночью он исчезает, и никто не может понять, что произошло: несчастный случай, суицид или убийство.