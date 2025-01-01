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Киноафиша Фильмы Убийство в Восточном экспрессе Цитаты из фильма Убийство в Восточном экспрессе

Цитаты из фильма Убийство в Восточном экспрессе

Edward Ratchett Вы странный, необычный человек.
Hercule Poirot Я в том возрасте, когда знаю, что мне нравится, а что нет. Что нравится — получаю от этого огромное удовольствие. Что не нравится — не выношу. Например, временные любезности перед тем, что неизбежно станет деловой беседой.
Edward Ratchett Вы забавный.
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Hercule Poirot Меня зовут Эркюль Пуаро, и я, вероятно, величайший детектив в мире.
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Hercule Poirot [думает, идя по поезду в сторону вагона-буфета] Мой дорогой полковник Армстронг, наконец я могу ответить на ваше письмо, хотя бы мыслями в голове и чувствами в сердце, надеясь, что вы где-то меня слышите. Теперь я раскрыл правду этого дела, и она глубоко тревожит меня. Я увидел трещину в человеческой душе. Столько разбитых жизней, столько боли и гнева, уступающих место яду глубокой скорби, пока одно преступление не превратилось во множество. Я всегда хотел верить, что человек разумен и цивилизован. Моё существование зависит от этой надежды, от порядка и метода и маленьких серых клеток... но теперь, возможно, мне предстоит... слушать своё сердце.
[делает паузу]
Hercule Poirot [обращается к пассажирам в вагоне-буфете] Дамы и господа, я понял в этом деле, что весы правосудия... не всегда бывают уравновешены. И мне нужно научиться жить с этим дисбалансом. Здесь нет убийц, есть лишь люди, которым нужна возможность исцелиться. Полиция приняла моё первое решение по делу: одинокий убийца, который скрылся с места преступления. Я покину поезд здесь, чтобы уладить формальности. Вы все свободны. Пусть каждый из вас найдёт покой в этом... Пусть найдём его и мы все.
[покидает поезд]
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Hercule Poirot Было правильно. Было неправильно. А теперь есть ты. Я не могу судить об этом. Ты должен решить сам.
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British Military Escort Как вы узнали, что это он, сэр? По одной лишь трещине на стене?
Hercule Poirot У меня есть преимущество. Я вижу мир таким, каким он должен быть. А когда он не таков, несовершенство выделяется, словно нос посреди лица. Это... делает жизнь невыносимой, но помогает в раскрытии преступлений.
British Military Escort Но словно вы видите прямо в их души и предсказываете их истинную сущность.
Hercule Poirot И что бы ни говорили люди, есть добро и есть зло. Между ними ничего нет.
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Gerhard Hardman Впредь я бы предпочёл не сидеть рядом с этим человеком. Подобное должно сидеть с подобным. Мы слишком разные.
Miss Mary Debenham Не все из нас так озабочены разделением рас, профессор.
Gerhard Hardman Из уважения ко всем я предпочитаю держать их отдельно. Смешать красное и белое — значит испортить оба.
Miss Mary Debenham [Мисс Дебенэм делает именно так] Мне нравится хороший розе!
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Miss Mary Debenham Я сплю здесь, где меня все видят. И я вижу всех.
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Hercule Poirot Что бы люди ни говорили, есть правильное. Есть неправильное. Нет ничего между ними.
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Hercule Poirot Я чувствую зло в этом поезде.
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Hercule Poirot Я распознаю преступников. Я их не защищаю.
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Hercule Poirot У меня есть преимущество. Я могу видеть мир только таким, каким он должен быть, и потому все недостатки бросаются в глаза.
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Геркюль Пуаро [только что наступил на животный помёт одной из своих туфель] Дело не в том, э-э... дело в дисбалансе...
[наступает другой туфлей на помёт]
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Pilar Estravados Вино — там, где дьявол находит своих любимцев.
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Hercule Poirot Ты лжёшь... и думаешь, что никто не узнает. Но есть двое, кто узнает. Да, двое — твой Бог... и Эркюль Пуаро... Пора раскрыть это дело.
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Hercule Poirot Вы когда-нибудь были в Америке?
Edward Henry Masterman Однажды. Много лет назад, недолго.
Hercule Poirot С какой целью?
Edward Henry Masterman Чтобы подтвердить подозрение.
Hercule Poirot Какое?
Edward Henry Masterman Что мне там не понравится.
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Hercule Poirot Знаешь, есть что-то особенное в этом скоплении незнакомцев, запертых вместе на несколько дней, у которых нет ничего общего, кроме необходимости добраться из одного места в другое и больше никогда не встретиться.
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Bouc Знаете, с вашими книгами и проделками вы упускаете романтику.
Hercule Poirot Романтика никогда не остаётся безнаказанной.
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Edward Ratchett Ну, здравствуй.
Caroline Hubbard Если будешь так долго задерживаться взглядом, придется брать за это плату.
Edward Ratchett Заплачу.
Caroline Hubbard Хм... выпей еще.
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Bouc И всё же, лучшие вещи в поезде — это не еда. Ты знаешь, есть что-то в том, как группа незнакомцев, запертых вместе на несколько дней, не имеющих ничего общего, кроме необходимости добраться из одного места в другое, а потом больше никогда не увидеться. Скука, анонимность и... постоянное мягкое покачивание.
Hercule Poirot С твоими увлечениями ты никогда ничего не добьёшься.
Bouc Боже, я на это надеюсь. Хм.
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Hercule Poirot Ведите обвиняемых. Раввина. Священника. И имама. Это как — э — старая шутка. Да? Раввин, священник и имам. Ну, нет. Простите, я бельгиец.
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Мисс Мэри Дебенхэм Для человека с молотком вся проблема — это гвоздь. Ты живёшь преступлением. Ты видишь зло каждый день.
Эркюль Пуаро Нет, не так. Я вижу достаточно преступлений, чтобы знать: преступный акт — это аномалия. Я верю, что для того, чтобы убить другого человека, нужна трещина в душе.
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Bouc [Предлагает шампанское гостям в вагоне-ресторане] За честь Восточного экспресса.
Miss Mary Debenham Спасибо, мистер Бук.
Bouc Я здесь... для всех ваших нужд.
Pilar Estravados Нет, спасибо. Я не пью.
Bouc [шёпотом] Вам не по душе?
Pilar Estravados Грех мне не по душе. Порок — там, где дьявол находит своих любимцев.
Bouc [вежливо улыбается перед тем, как уйти от стола] Нам больше не стоит говорить.
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Hercule Poirot Убийца насмехается надо мной. Отлично. Его первая ошибка.
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Hercule Poirot Если было убийство, значит, был и убийца. Убийца сейчас с нами — в поезде.
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Bouc Это мой старый друг, уважаемый Пуаро, с которым я знаком ещё до того, как он стал знаменитым. Эркюль Пуаро, это...
Hercule Poirot Проститутка.
Bouc Да, именно так.
Prostitute Я — да!
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Caroline Hubbard Я с нетерпением жду возвращения домой. Путешествия хороши для острой еды, мечетей, знакомств с мужчинами, но в конце концов начинаешь скучать по своей кровати.
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[после схода лавины, сошедшей с рельсов]
Эркюль Пуаро [выползает из своего купе] Мы умерли?
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Hercule Poirot Мы ищем правду внутри, а не снаружи.
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Caroline Hubbard Я проснулась в темноте и поняла, что в моей комнате был мужчина.
Hercule Poirot Вы уверены, что это был мужчина?
Caroline Hubbard Я знаю, что значит, когда мужчина в твоей спальне.
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Caroline Hubbard [Хаббард вздыхает, когда Пуаро чуть не сталкивается с ней, садясь в поезд] Ой!
Hercule Poirot Извините, мадам, я не хотел вас обидеть.
Caroline Hubbard [говорит кокетливо] Ну, вы могли бы и постараться немного.
[смеётся]
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Hercule Poirot У меня есть мой Диккенс!
Bouc Чёрт побери твой Диккенс!
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Hercule Poirot Сэр, мне срочно нужен ваш пропуск. Надо найти форму и красное кимоно!
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Геркюль Пуаро [сердито к МакКуину] Ты пытался сжечь счета Рэтчетта! Но они всё ещё читаются, и расчёты не сходятся! Потому что ты воровал у него! Там полно - де-ге-ге...
[к Буку]
Геркюль Пуаро [нетерпеливо] Что это за английское? Английское слово — де-ге-ге шокола́та?
Бук Ириска?
Геркюль Пуаро [яростно к МакКуину] ИРИСКА! ТАМ ПОЛНО ИРИСКИ!
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Countess Elena Andrenyi Вы забавно выглядите, мсье Пуаро. Почему у детективов такой странный вид?
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Hercule Poirot Извините, что тревожу вас, мадам Контесса.
Countess Elena Andrenyi Я всегда бодрствую ночью. Днём же я сплю. Кто-то боится темноты, а я не выношу света.
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Miss Mary Debenham [узнаёт Пуаро на корабле] Я знаю ваши усы... по газетам. Вы детектив, Эркюль Пуаро?
Hercule Poirot Эркюль Пуаро. Я не убиваю львов.
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Caroline Hubbard Они не убийцы. Они хорошие люди. Они могут стать хорошими снова.
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Pilar Estravados Некоторые вещи в руках Божьих. Не нам решать — выжить ли нам или, как Люцифер, пасть.
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Hercule Poirot [Обращаясь к МакКуину] Поезд переполнен. Мне кажется, мы, как сказать... «соседи по койке».
[Долгая пауза. МакКуин молчит]
Hercule Poirot Я тоже разочарован в вас. Это приятно!
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Hercule Poirot Я устал. Я заслужил себе небольшой отпуск. Хочу смотреть картины и никуда не спешить.
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Caroline Hubbard Меня обвиняют в том, что я охочусь за мужьями за границей. И, если честно, я не могу это отрицать. Мне нравится проводить время в одиночестве. Правда. Правда! Но у дамы есть свои потребности, которые нужно удовлетворять, если у неё есть деньги, и желательно регулярно.
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Caroline Hubbard Одно в поездах хорошо — всегда кто-нибудь да встретится. Это прекрасно!
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Caroline Hubbard Он сделал достаточно явное предложение.
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Hercule Poirot Ах, миссис Хаббард, извините, что задержал вас. У вас гора слов и ещё больше энергии.
Caroline Hubbard Чёрт возьми, это так.
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Edward Ratchett Скажите, только не говорите, что это сделали вы.
Edward Henry Masterman Если бы я оставил что-то неприятное на вашей подушке, сэр, это была бы не записка.
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Edward Ratchett Вы оскорблены?
Caroline Hubbard Разочарована. Некоторые мужчины хороши собой. Им всего лишь нужно молчать — и они могут унести любой приз, какой захотят. Но рот всё равно открывается!
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Bouc [Пуаро] Вам всё ещё нравится Диккенс?
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Hercule Poirot Я счастлив, когда один.
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Edward Ratchett Они хотят вернуть свои деньги с процентами, понимаешь. Итальянцы! Фунт — он и есть фунт.
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Edward Ratchett Видишь ли, кто-то хочет меня прикончить. Я знаю, что не самый лучший человек на свете. И даже близко. И если есть мир после этого, меня ждет суд, как и тебя. Но я никуда, чёрт возьми, не тороплюсь.
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Bouc Вы должны найти, кто это сделал. Прошу вас, умоляю, ради Восточного экспресса. Когда приедет полиция, вы передадите им закрытое дело. Только вы можете меня спасти.
Hercule Poirot Ваша вера трогает меня, мон шер. Но мне нужен этот отдых.
Bouc Ну, считайте это маленькой загадкой на берегу. Это пустяк для вашего ума! Вы, вы выясняете биографии пассажиров, устанавливаете их благонадёжность, а потом делаете то, что умеете.
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Hercule Poirot Вам он нравился?
Hector MacQueen Мне нравились его деньги.
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Hercule Poirot Мне важнее понять, зачем оставлена улика, чем что это за предмет.
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Gerhard Hardman Именно наука вернёт Германии её гордость.
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Pilar Estravados Я сплю очень чутко. Малейший звук — и я сразу же вскакиваю. Однажды меня это удивило. Больше никогда.
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Princess Dragomiroff Совпадение должно казаться невыносимым.
Hercule Poirot Вам, возможно, позволено одно совпадение.
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Countess Elena Andrenyi Мне нравится говорить с детективами. Никогда не знаешь, что они спросят дальше.
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Gerhard Hardman Ты остра, как бритва. Это признаю.
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Pilar Estravados Вы сказали, что ваша задача — найти справедливость.
Hercule Poirot А что здесь такое справедливость?
Pilar Estravados Иногда закон человека — это слишком мало.
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Edward Ratchett Итак, ты отвергаешь мои грязные мысли.
Hercule Poirot Я отвергаю вас, мистер Рэтчетт.
Edward Ratchett Дело с пистолетом, да? Вот в чём было дело?
Hercule Poirot Это гораздо личнее. Мне не нравится ваше лицо.
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Dr. Arbuthnot Ты не хочешь слушать разум.
Hercule Poirot Никогда!
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Gerhard Hardman Извините за шутки про цветных. Чёрт возьми, я сам наполовину еврей.
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Hector MacQueen Как долго мы должны просто сидеть здесь?
Miss Mary Debenham Да, кто-то должен что-то делать.
Bouc Конечно, я что-то делаю. Я не делаю ничего.
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Gerhard Hardman Моя конференция в Турине. Я — единственный австриец, кто выступает, значит без меня доклады будут посредственными.
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Hercule Poirot Мисс Эстравадос, почему у вас на руках мозоли, как у боксера?
Pilar Estravados Я работаю в опасных городах, где страхом не управишься. Я училась драться.
Hercule Poirot Но после вашей «сюрпризы» вы больше не доверяете Богу?
Pilar Estravados Нет, вдруг Он занят.
Hercule Poirot Бог всегда занят.
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Hector MacQueen Вы рассматривали латиноамериканца? Маркес. Отличный парень. И, знаете, у них, исторически, к убийствам отношение не такое негативное.
Hercule Poirot Вы сказали, что не судите человека по расе.
Hector MacQueen Полагаю... зависит от расы.
[MacQueen уходит]
Hercule Poirot А ведь он так хорошо начинал.
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Hercule Poirot Мне очень нравятся эти пирожные.
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Hercule Poirot Вы из Багдада?
Miss Mary Debenham Это правда. Никакая деталь не ускользает от его взгляда!
Hercule Poirot [указует в сумочку] Ваш билет.
[Дебенхем вежливо закрывает сумочку]
Hercule Poirot Могу я также спросить, понравилось ли вам там — в роли гувернантки? Мел на рукаве и учебник географии. Гувернантка или картограф.
[Дебенхем усмехается]
Hercule Poirot Я сделал свою ставку.
Miss Mary Debenham Я всегда начинаю с географии и мучаю их, пока они не выучат весь мир досконально. Они могут потеряться в математике, но, б**ь, я прослежу, чтобы они знали, где находятся.
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Hercule Poirot Я не одобряю убийства, мой друг. Каждый день нам нужны люди, чтобы работать и жить лучше без них; но мы их не убиваем. Мы должны быть лучше зверей. Так что давайте найдём этого убийцу.
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Pilar Estravados В моей жизни были моменты снисходительности. Когда я брала больше, чем давала.
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Gerhard Hardman Итальянцы — коровы. Испанцы — овцы. А бельгийцы?
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Princess Dragomiroff Бог дал мне долгую жизнь, но проклял меня больной спиной, чтобы сделать её несчастной.
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Edward Ratchett Чёрт побери, почему они так долго? Как только выйдем отсюда, пусть застилают кровать.
Edward Henry Masterman Уже всё устроено, мистер Рэтчетт...
Edward Ratchett Нет! Я хочу, чтобы кровать застелили. И принесите мой диктофон.
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Bouc Если мы переложим это на полицию, они выберут виновного — правого или нет, — и повесят его. Скорее всего, это будет мистер Маркес, просто потому, что его зовут Маркес. Или доктор Хардамн, если не из-за цвета его кожи. — Ты единственный, кто может вершить правосудие.
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Hector MacQueen Сухой закон был не по мне. Вот я и оказался за границей, да ещё и в долгах.
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Hector MacQueen Я юрист по образованию, а не по призванию. У меня это получалось просто отвратительно.
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Caroline Hubbard Я нашла это у изножья своей кровати, на покрывале. Прямо там, где я спала. Как ты это называешь?
Hercule Poirot Я называю это уликой.
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Dr. Arbuthnot Я врач, сэр. Я лечу людей, а не причиняю им боль.
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Hercule Poirot Вы, должно быть, очень усердно учились, чтобы стать врачом. Немногим из вашей расы дают такую возможность.
Dr. Arbuthnot Медицинский колледж Мидлсекса допускает по одному студенту на курс. Мне выпала честь в 24-м.
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Hercule Poirot Вы танцовщица, как ваш муж?
Countess Elena Andrenyi Нет. Не как мой муж... Его коснулись ангелы, а меня толкали страсть и тяжёлый труд, чтобы стать достойной.
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Hercule Poirot Человеческая природа извращенно сложна — чтобы её понять, нужны правильные инструменты.
Miss Mary Debenham [говорит с иронией] Это игрушки, а не инструменты, Эркюль. Лучше убери их подальше.
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Hercule Poirot Мсье Буку!
Bouc Пуаро! На кухню! Ну, конечно, этот человек учует идеальную выпечку быстрее, чем поймает ювелирного вора.
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Hercule Poirot Понимаю.
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Biniamino Marquez Слушайте, я хочу ясно дать понять, что не имею никакого отношения к преступлению, так что спрашивайте что угодно. Что угодно. Я больше не лгу. Я сбежал из тюрьмы и подкупил себя, чтобы попасть в США, где поклялся больше никогда не врать и не воровать. Видите ли, друзья мои, когда тебе доверяют, покупают больше.
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