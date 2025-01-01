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Hercule Poirot У меня есть преимущество. Я вижу мир таким, каким он должен быть. А когда он не таков, несовершенство выделяется, словно нос посреди лица. Это... делает жизнь невыносимой, но помогает в раскрытии преступлений.

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