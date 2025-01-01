Hercule PoirotЯ в том возрасте, когда знаю, что мне нравится, а что нет. Что нравится — получаю от этого огромное удовольствие. Что не нравится — не выношу. Например, временные любезности перед тем, что неизбежно станет деловой беседой.
Hercule PoirotМеня зовут Эркюль Пуаро, и я, вероятно, величайший детектив в мире.
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Hercule Poirot[думает, идя по поезду в сторону вагона-буфета]Мой дорогой полковник Армстронг, наконец я могу ответить на ваше письмо, хотя бы мыслями в голове и чувствами в сердце, надеясь, что вы где-то меня слышите. Теперь я раскрыл правду этого дела, и она глубоко тревожит меня. Я увидел трещину в человеческой душе. Столько разбитых жизней, столько боли и гнева, уступающих место яду глубокой скорби, пока одно преступление не превратилось во множество. Я всегда хотел верить, что человек разумен и цивилизован. Моё существование зависит от этой надежды, от порядка и метода и маленьких серых клеток... но теперь, возможно, мне предстоит... слушать своё сердце.
[делает паузу]
Hercule Poirot[обращается к пассажирам в вагоне-буфете]Дамы и господа, я понял в этом деле, что весы правосудия... не всегда бывают уравновешены. И мне нужно научиться жить с этим дисбалансом. Здесь нет убийц, есть лишь люди, которым нужна возможность исцелиться. Полиция приняла моё первое решение по делу: одинокий убийца, который скрылся с места преступления. Я покину поезд здесь, чтобы уладить формальности. Вы все свободны. Пусть каждый из вас найдёт покой в этом... Пусть найдём его и мы все.
[покидает поезд]
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Hercule PoirotБыло правильно. Было неправильно. А теперь есть ты. Я не могу судить об этом. Ты должен решить сам.
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British Military EscortКак вы узнали, что это он, сэр? По одной лишь трещине на стене?
Hercule PoirotУ меня есть преимущество. Я вижу мир таким, каким он должен быть. А когда он не таков, несовершенство выделяется, словно нос посреди лица. Это... делает жизнь невыносимой, но помогает в раскрытии преступлений.
British Military EscortНо словно вы видите прямо в их души и предсказываете их истинную сущность.
Hercule PoirotИ что бы ни говорили люди, есть добро и есть зло. Между ними ничего нет.
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Gerhard HardmanВпредь я бы предпочёл не сидеть рядом с этим человеком. Подобное должно сидеть с подобным. Мы слишком разные.
Hercule PoirotЗнаешь, есть что-то особенное в этом скоплении незнакомцев, запертых вместе на несколько дней, у которых нет ничего общего, кроме необходимости добраться из одного места в другое и больше никогда не встретиться.
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BoucЗнаете, с вашими книгами и проделками вы упускаете романтику.
BoucИ всё же, лучшие вещи в поезде — это не еда. Ты знаешь, есть что-то в том, как группа незнакомцев, запертых вместе на несколько дней, не имеющих ничего общего, кроме необходимости добраться из одного места в другое, а потом больше никогда не увидеться. Скука, анонимность и... постоянное мягкое покачивание.
Hercule PoirotЯ устал. Я заслужил себе небольшой отпуск. Хочу смотреть картины и никуда не спешить.
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Caroline HubbardМеня обвиняют в том, что я охочусь за мужьями за границей. И, если честно, я не могу это отрицать. Мне нравится проводить время в одиночестве. Правда. Правда! Но у дамы есть свои потребности, которые нужно удовлетворять, если у неё есть деньги, и желательно регулярно.
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Caroline HubbardОдно в поездах хорошо — всегда кто-нибудь да встретится. Это прекрасно!
Edward RatchettОни хотят вернуть свои деньги с процентами, понимаешь. Итальянцы! Фунт — он и есть фунт.
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Edward RatchettВидишь ли, кто-то хочет меня прикончить. Я знаю, что не самый лучший человек на свете. И даже близко. И если есть мир после этого, меня ждет суд, как и тебя. Но я никуда, чёрт возьми, не тороплюсь.
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BoucВы должны найти, кто это сделал. Прошу вас, умоляю, ради Восточного экспресса. Когда приедет полиция, вы передадите им закрытое дело. Только вы можете меня спасти.
Hercule PoirotВаша вера трогает меня, мон шер. Но мне нужен этот отдых.
BoucНу, считайте это маленькой загадкой на берегу. Это пустяк для вашего ума! Вы, вы выясняете биографии пассажиров, устанавливаете их благонадёжность, а потом делаете то, что умеете.
Edward RatchettНет! Я хочу, чтобы кровать застелили. И принесите мой диктофон.
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BoucЕсли мы переложим это на полицию, они выберут виновного — правого или нет, — и повесят его. Скорее всего, это будет мистер Маркес, просто потому, что его зовут Маркес. Или доктор Хардамн, если не из-за цвета его кожи. — Ты единственный, кто может вершить правосудие.
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Hector MacQueenСухой закон был не по мне. Вот я и оказался за границей, да ещё и в долгах.
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Hector MacQueenЯ юрист по образованию, а не по призванию. У меня это получалось просто отвратительно.
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Caroline HubbardЯ нашла это у изножья своей кровати, на покрывале. Прямо там, где я спала. Как ты это называешь?
Biniamino MarquezСлушайте, я хочу ясно дать понять, что не имею никакого отношения к преступлению, так что спрашивайте что угодно. Что угодно. Я больше не лгу. Я сбежал из тюрьмы и подкупил себя, чтобы попасть в США, где поклялся больше никогда не врать и не воровать. Видите ли, друзья мои, когда тебе доверяют, покупают больше.