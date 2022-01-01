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Фильмы про железную дорогу
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Фильмы про железную дорогу

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Найти и полюбить
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6.0
драма, комедия
2020, Азербайджан / Германия
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Поезд в Пусан 2: Полуостров
5.0
ужасы, триллер
2020, Корея
Пассажир
Пассажир
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7.0
боевик, триллер
2018, США
Поезд на Париж
Поезд на Париж
5.0
драма
2018, США
Джим Пуговка и машинист Лукас
Джим Пуговка и машинист Лукас
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0.0
фэнтези, приключения, семейный
2018, Германия
Вокзалы России: связь времен
Вокзалы России: связь времен
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0.0
документальный
2018, Россия
Поезд смерти
Поезд смерти
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3.0
боевик, детектив, триллер, ужасы, приключения, фантастика
2018, США
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
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7.0
детектив, триллер
2017, США
Новогодний отрыв
Новогодний отрыв
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3.0
комедия
2016, Испания
Поезд в Пусан
Поезд в Пусан
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8.0
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
Вьюга
Вьюга
5.0
мелодрама
2015, Россия
Скорый
Скорый "Москва-Россия"
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4.0
комедия, приключения
2014, Россия
Одинокий рейнджер
Одинокий рейнджер
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7.0
триллер, боевик, вестерн
2013, США
Сквозь снег
Сквозь снег
7.0
боевик, драма, фантастика
2013, Корея / США / Франция
Воды слонам!
Воды слонам!
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8.0
драма
2011, США
Исходный код
Исходный код
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8.0
драма, фантастика
2011, США / Франция
Неуправляемый
Неуправляемый
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7.0
триллер, драма, боевик
2010, США
Край
Край
7.0
драма
2010, Россия
Опасные пассажиры поезда 123
Опасные пассажиры поезда 123
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7.0
триллер
2009, США
Транссибирский экспресс
Транссибирский экспресс
7.0
триллер, драма, криминал
2008, Великобритания / Германия / Испания
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Железная дорога часто становится источником вдохновения для режиссеров современных картин. О ней снято много лент, в том числе комедий, триллеров, боевиков и фильмов ужасов. Замкнутое пространство, высокая скорость и невозможность выбраться до полной остановки поезда – это отличное начало для остросюжетной картины.

Пять лучших фильмов про железную дорогу

С момента изобретения железной дороги она начала вдохновлять людей по всему миру на путешествия, исследование новых пространств, смену места жительства. И вместе с появлением кинематографа железнодорожная тематика стала одной из основных. Даже братья Люмьер первой начали транслировать именно немую короткометражку «Прибытие поезда». С тех пор железная дорога не раз появлялась в вестернах, а затем – в современных триллерах и приключенческих лентах.

Пассажир

Когда-то Майкл был полицейским, но несколько лет назад ушел в страховой бизнес. Его все устраивает, но руководство объявляет об увольнении в самый неподходящий момент. Сын главного героя поступает в колледж, и еще много лет ему предстоит платить ипотеку. Найти новую работу в его возрасте уже непросто, поэтому Майкл не знает, что делать дальше. Он садится в поезд, который каждый день отвозит его домой. В начале пути незнакомая женщина предлагает ему 100 тысяч долларов.

Взамен он должен найти одного пассажира до того, как произойдет последняя остановка.

Неуправляемый

В основу сценария легли реальные события, которые произошли в 2001 году. Тогда никем не управляемый поезд проехал больше 100 км. Действие картины начинается в Пенсильвании, на вымышленной железной дороге. Машинист и его молодой помощник заступают на новую смену. Они первый раз работают друг с другом. В этот день им поручают задание прицепить грузовой состав к локомотиву и доставить его в пункт назначения. В это же время поезд, перевозящий токсичный груз, оказывается без управления в северной части штата.

На то, чтобы остановить его, брошены все силы.

Убийство в «Восточном экспрессе»

Очередная экранизация классического произведения Агаты Кристи собрала целую плеяду звезд Голливуда. В центре сюжета – легендарный детектив Эркюль Пуаро. Он оказывается в составе, который следует из Стамбула в Париж. Здесь находят убитым одного из пассажиров. Накануне он обращался к сыщику с просьбой защитить его. Каждый из тех, кто находится в поезде, попадает под подозрение. Пуаро предстоит расследовать одно из самых сложных дел в его карьере.

И действовать нужно быстро, иначе убийца вновь нанесет удар.

Поезд в Пусан

Действие фильма ужасов происходит в разгар зомби-апокалипсиса. Этот фильм стал самым популярным в Южной Корее в год выхода. Главный герой ленты – менеджер Сок У. Он думает только о деньгах и работе и практически не уделяет времени маленькой дочери, которая живет с ним после развода. Девочка хочет увидеться с матерью, живущей в Пусане. В день рождения отец решает исполнить ее просьбу и покупает два билета на поезд. Но в последний момент в состав запрыгивает девушка, зараженная смертельным вирусом.

И вскоре пассажирам придется сражаться с целой толпой беспощадных мертвецов.

Сквозь снег

Картина переносит зрителей в мир недалекого будущего. В основу сюжета лег графический роман, рассказывающий альтернативную версию развития человечества. Ученые попытались остановить глобальное потепление, но сделали только хуже. На Земле наступил новый ледниковый период. Последние выжившие люди находятся в поезде, который без остановок мчится по ледяным пейзажам безжизненной планеты. Здесь все разделены на две касты. Богачи отвоевали место в первом классе, а бедные находятся в последних вагонах, где выжить очень непросто.

Но именно тут зреет очередное восстание.

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