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Громче, чем бомбы
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Louder Than Bombs
Громче, чем бомбы
2015 / Норвегия / Франция / Дания
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6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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