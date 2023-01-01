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Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы, 2015: актеры и роли
Louder Than Bombs
Громче, чем бомбы
2015 / Норвегия / Франция / Дания
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6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Громче, чем бомбы, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Йоаким Триер
Joachim Trier
В ролях
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Рэйчел Броснахэн
Rachel Brosnahan
Эми Райан
Amy Ryan
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Меган Кетч
Megan Ketch
Катрина Префонтейн
Руби Джеринс
Ruby Jerins
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