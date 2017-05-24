Роден, 2017

Французский фильм «Роден» снял режиссёр Жак Дуайон («Маленький преступник», «Страдания юного Вертера»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Венсан Линдон («Закон рынка», «Дневник горничной»), Изиа Ижлен («Самба»), Северин Канеел («Человечность»), Эдвард Экрут («Борджиа») и другие. Сценарий к картине постановщик написал самостоятельно.

В центре сюжета фильма «Роден» - известнейший скульптор Огюст Роден, который жил в конце XIX и начале XX в.в. Картина расскажет о том, как он начинал свой путь к вершинам мирового искусства. Кроме того, в сюжет тесным образом вплетены отношения Огюста с женщинами, которых в его жизни было двое: Камилла Клодель и Роза Бёре, родившая ему ребёнка.