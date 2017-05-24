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Роден Роден
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Rodin

Роден, 2017

2017 / Франция / Бельгия
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Французский фильм «Роден» снял режиссёр Жак Дуайон («Маленький преступник», «Страдания юного Вертера»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Венсан Линдон («Закон рынка», «Дневник горничной»), Изиа Ижлен («Самба»), Северин Канеел («Человечность»), Эдвард Экрут («Борджиа») и другие. Сценарий к картине постановщик написал самостоятельно.

В центре сюжета фильма «Роден» - известнейший скульптор Огюст Роден, который жил в конце XIX и начале XX в.в. Картина расскажет о том, как он начинал свой путь к вершинам мирового искусства. Кроме того, в сюжет тесным образом вплетены отношения Огюста с женщинами, которых в его жизни было двое: Камилла Клодель и Роза Бёре, родившая ему ребёнка.

- В год выхода фильма «Роден» исполняется 100 лет со смерти великого скульптора

- Помимо новой картины об Огюсте Родене также была снята лента «Камилла Клодель», где главную роль исполнил Жерар Депардье

- Режиссёр фильма «Роден» Жак Дуайон является обладателем двух премий Берлинского кинофестиваля

 

История восхождения гениального скульптора к вершине мирового искусства. Это рассказ о творчестве Огюста Родена, о его бесчисленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера – талантливой ученицей Камиллой Клодель и Розой Бёре, матерью его единственного ребенка.

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 сентября 2017
Премьера в мире 24 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Жак Дуайон
Жак Дуайон
В ролях
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Изиа Ижлен
Изиа Ижлен
Северин Канеел
Северин Канеел
Эдвард Экрут
Эдвард Экрут
Патрисия Мазюи
Патрисия Мазюи
Все актеры и съемочная группа
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Роден смотреть онлайн

Роден
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Наша рецензия
Роман учителя с ученицей – это, конечно же, моветон. Но что делать, если девушка молода, талантлива и прекрасна, а он… а он – Роден! К слову сказать, такие «моветоны» случались у Мастера весьма регулярно (про всякую ерунду вроде интрижек с натурщицами тактично умолчим). Однако именно «моветон» с Камиллой Роден запомнил надолго: мадмуазель Клодель (Изиа Ижлен) поселилась в его голове лет на десять, а то и больше. Хотя, конечно, существованию в той же…
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7 сентября 2017 11:37
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