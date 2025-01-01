Melanie Он мог, даже много лет спустя, вспомнить эту сцену во всех деталях. Локон волос, который она заправила за ухо. Ярлык на майке, торчащий из горловины. Фонари на улице, которые гасли, когда они проходили мимо дома Кевина Андерсона. Тот странно знакомый запах сырой земли, который он никак не мог определить.