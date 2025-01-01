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Киноафиша Фильмы Громче, чем бомбы Цитаты из фильма Громче, чем бомбы

Цитаты из фильма Громче, чем бомбы

[Джона заканчивает разговор с Эми]
Conrad Знаешь, если бы у меня была девушка, я бы ей никогда не лгал.
Jonah Да? Удачи с этим.
🧡
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Isabelle Однажды утром ты занимаешься чем-то, что считаешь важным, но это же и сложно, понимаешь? Ты не можешь дождаться, когда вернёшься домой. И вот ты наконец дома. Ты всегда приезжаешь измотанным, сменив планы раза четыре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Melanie Он мог, даже много лет спустя, вспомнить эту сцену во всех деталях. Локон волос, который она заправила за ухо. Ярлык на майке, торчащий из горловины. Фонари на улице, которые гасли, когда они проходили мимо дома Кевина Андерсона. Тот странно знакомый запах сырой земли, который он никак не мог определить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conrad Иногда я словно невидим, могу делать что хочу. Нужно следить, чтобы не потерять эту способность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Isabelle Снова возникает ощущение, что ты не там, где нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Isabelle После этого я замедлюсь, обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gene Reed [из трейлера] Думаю, он заслуживает знать правду.
Jonah Правду? Какая правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonah [застал брата танцующим] О боже! Это было так странно! О боже, чувак, ты как Билли Эллиот в хип-хопе. Эй, эй, чувак, прости, это было смешно, действительно странно, но смешно. Это смешно. Смешно, смешно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conrad ...максимум раз, сколько я мог, когда дрочил за один день... 7.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Conrad Иногда я мечтаю, чтобы меня было двое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonah Просто хорошенько подумай, что ты здесь делаешь, потому что... эм, даже если ты видишь её так, я не думаю, что Конраду это нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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