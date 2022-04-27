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Йоаким Триер
Йоаким Триер
Joachim Trier
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Йоаким Триер
Joachim Trier
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Дата рождения
10 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Йоакима Триера
Родился в 1974 году. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Йоакима Триера
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Тельма
фантастика, мелодрама
2017, Франция / Швеция / Дания / Норвегия
6.0
Громче, чем бомбы
драма
2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
Осло, 31-го августа
драма
2011, Норвегия
7.0
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Он исполнил главную мужскую роль в боди-хорроре «Титан», который в прошлом году завоевал «Золотую пальмовую ветвь».
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27 апреля 2022 12:54
Девушка переживает экзистенциальный кризис в трейлере романтической драмы «Худший человек на свете»
Картина неоднократно появлялась в списках лучших фильмов ушедшего года.
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12 января 2022 14:04
Девушка Джули познает себя в трейлере норвежской комедийной драмы «Худший человек на свете»
На прошлом Каннском кинофестивале картина удостоилась приза за лучшую женскую роль.
Написать
21 сентября 2021 11:02
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