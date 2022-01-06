Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрей Кравчук
Андрей Кравчук
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Андрей Кравчук
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Андрей Кравчук
Режиссер. Родился 13 апреля 1962 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
Развернуть
Фильмография Андрей Кравчук
Однажды в пустыне
военный
2022, Россия / Сирия
7.0
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.0
Викинг
исторический, драма
2016, Россия
5.0
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
Итальянец
драма
2005, Россия
6.0
Черный ворон
мелодрама, триллер
2001, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сапер Александр Робак воюет в Сирии в трейлере драматического боевика «Однажды в пустыне»
Поставил картину автор «Адмирала» и «Союза Спасения».
Написать
6 января 2022 11:24
Появился первый постер военного фильма «Однажды в пустыне» во главе с Александром Робаком
Картина выйдет в прокат этой зимой.
Написать
29 декабря 2021 16:38
Стали известны победители кинопремии «Золотой орел» 2021
Наибольшее число номинаций заработали «Союз спасения» и «Стрельцов», но, в отличие от исторической драмы, спортивный фильм оглушительного успеха на премии не снискал.
Написать
25 января 2021 11:44
Все новости
Related video
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев