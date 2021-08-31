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Александр Устюгов

Александр Устюгов
Александр Устюгов
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Дата рождения
17 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Экибастуз, СССР (Казахстан)
Рост
184 см
Биография Александра Устюгова

Александр Устюгов родился в Казахстане 17 октября 1976 года. Мать будущего актера была воспитательницей в детском саду, отец занимался столярным делом.

Окончив восемь классов, Александр стал учащимся ПТУ №18 и начал осваивать профессию слесаря-электрика. Он окончил училище с отличием. Одновременно с учебой был занят в угольном разрезе «Восточный», также отучился в художественной школе. После ПТУ Александр стал студентом Академии путей сообщения в Омске. Вскоре он перевелся на вечернее отделение в связи с работой осветителем-монтажником в Омском ТЮЗе. В те годы Устюгов уже втайне грезил актерской профессией. В 1996 году Александр оставил академию ради учебы в Омском областном колледже культуры и искусства, из которого выпустился с красным дипломом.

Еще в студенческие годы Устюгов принимал участие в большинстве постановок местного театра юного зрителя и мечтал покорить Москву. Летом он три раза пытался поступить в Щукинское училище, но всякий раз безуспешно. В 22 года юноша решил дать себе последнюю попытку. Не имея денег на съемную квартиру, будущий актер поселился на чердаке недостроенного многоквартирного дома в Раменском. Четвертая попытка оказалась удачной, и его взяли на курс Родиона Овчинникова.

В 2003 году молодой актер вошел в труппу РАМТа. За роль в спектакле «Тень» получил премию «Московские дебюты». А первым персонажем, которого исполнил Устюгов в кино, оказался убийца Матвей в сериале «Кодекс чести». В 2004 году его утвердили на главную роль – следователя Шилова – в многосерийный проект «Ментовские войны».

Александр Устюгов 10 лет состоял в браке со своей однокурсницей – актрисой Яниной Соколовской. В звездной семье появилась дочь Женя. В 2015-м он женился во второй раз, на актрисе Анне Озар, но через два года брак завершился разводом.

Интересные факты о Александре Устюгове
  • Является солистом музыкального коллектива «Экибастуз» («EKIBASTUZ»). Песни в исполнении Устюга являются саундтреком к сериалу «Чума»;
  • В 2003 году дебютировал в роли режиссера: в качестве дипломной работы создал спектакль по произведению «А зори здесь тихие», где сам сыграл одну из главных ролей;
  • Александр увлекается коллекционированием старинных замков и ключей;
  • Устюгов любит фотографировать, кататься на мотоцикле и занимается боксом;
  • Актера часто спрашивают, не устал ли он за столько лет от своего персонажа в «Ментовских воинах», на что Устюгов неизменно отшучивается: «А вам на заводе не надоело одно и то же делать каждый день?».
Фильмография Александра Устюгова
Белый снег
Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.0
28 панфиловцев
28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.0
Отцы и дети
Отцы и дети
драма 2008, Россия
7.0
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