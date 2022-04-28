Артист появился на свет 8 сентября 1971 года в семье советского актёра Георгия Епифанцева и Татьяны Епифанцевой. Владимир – второй ребенок в семье, у него был старший брат Михаил (мужчина скончался от остановки сердца, не дожив и до 30 лет) и сестра Наталья.

Маленький Володя вместе с братом с ранних лет принимал участие в театральных постановках, поэтому вопрос о дальнейшей карьере у Епифанцева был решен сразу. Впрочем, все складывалось не так просто. В юности подросток был бунтарем, не раз оказывался в детской комнате милиции. Кроме того, его отец был не слишком популярной фигурой в театральных кругах: после нескольких удачных ролей, в том числе в драматической четырехсерийной ленте «Угрюм-река», в карьере Георгия Епифанцева наступило затишье, которое тот тяжело переживал. Вдобавок ко всему, у него периодически случались алкогольные запои, что негативно отражалось на работе и отношениях в семье.

Из-за неприязни к отцу Владимира не приняли во МХАТ, тогда он поступил в Щукинское училище, где пытался показать свое видение актерского мастерства, но столкнулся с неприятием педагогов. «Щуку» он все же закончил, а после поступил в ГИТИС на режиссерский факультет.

Первым актерским опытом в кино для актера стала роль в скандальном андеграундном видеофильме «Зелёный слоник», который впоследствии ряд изданий окрестил культовой лентой.

Главные роли Владимира Епифанцева в фильмах и сериалах

Владимир Епифанцев – один из самых востребованных актеров российского кинематографа, поэтому список его ролей очень внушителен:

«Двое из ларца» (сериал, 2006)

«Непобедимый» (2008)

«Смертельная схватка» (мини-сериал, 2010)

«Банды» (сериал, 2010)

«Ночь длиною в жизнь» (2010)

«Generation П» (2011)

«Кремень» (мини-сериал, 2012)

«Подстава» (мини-сериал, 2012)

«За Маркса...» (2012)

«Кремень. Освобождение» (мини-сериал, 2013)

«Лютый» (сериал, 2013)

«Косатка» (сериал, 2014)

«Неподкупный» (сериал, 2015)

«Захват» (сериал, 2015 – ...)

«Лютый 2» (мини-сериал, 2019)

«В клетке» (сериал, 2019 – ...)

Всего за плечами артиста около сотни ролей в фильмах и сериалах, около десятка режиссерских работ, а также существует ряд проектов, где Владимир выступил продюсером, сценаристом, актером дубляжа.

Личная жизнь: родители, жена и дети

Судьба отца Владимира актера Георгия Епифанцева складывалась не всегда просто. Как, впрочем, у многих талантливых людей. Роль Прохора Громова в картине «Угрюм-река» досталась ему почти случайно: ее должен был сыграть Владимир Гусев, но актер сломал ногу, и режиссер принял решение о замене. Съемочная группа приняла нового актера прохладно, большинство считали, что следовало бы подождать выздоровления Гусева. Георгию понадобились усилия, чтобы заслужить доверие коллег. И на протяжении дальнейшей карьеры у Епифанцева не раз возникали напряженные отношения с собратьями по сцене. Одним из друзей актера был Владимир Высоцкий.

Мама Владимира по профессии экономист, но позднее переквалифицировалась в художника, занималась росписью керамики, увлеклась флористикой. Татьяна спокойно относилась к популярности мужа и к наличию у него массы поклонниц, принимая это как неизбежное в его профессии. А вот злоупотребление супруга алкоголем переносила тяжело, особенно потому, что в пьяном виде отца видели дети. К тому же на спиртное муж тратил деньги, которых в семье и без того было крайне мало. Супруги даже развелись, правда, продолжали жить в одной квартире, сведя общение к минимуму. В итоге Георгий смог взять себя в руки и бросил выпивку. Через некоторое время они повторно зарегистрировали брак.

Востребованность Георгия свелась почти к нулю, в итоге он был вынужден начать подрабатывать на рынке, занимаясь продажей спиртных напитков, картин, часов.

Скончался актер при весьма загадочных обстоятельствах. В возрасте 53 лет он был сбит товарным поездом, при этом не слишком понятно, как могла произойти трагедия: Епифанцев панически боялся быстро движущихся объектов, а алкоголя в его крови обнаружено не было. Версию самоубийства вдова категорически отвергла.

Татьяна Епифанцева тяжело пережила смерть любимого мужа, который был для нее всем. А через шесть лет судьба подготовила для нее новое испытание: скончался ее старший сын Михаил, не дожив всего месяц до своего тридцатилетия.

Сейчас всю свою любовь женщина отдает детям и внукам, в частности Пете, сыну Михаила, родившемуся с ДЦП. Татьяна полностью взяла на себя заботу о нем, она ухаживает за внуком уже тридцать лет.

Как и его отец, Владимир обладает непростым характером. Местами даже тяжелым. Его первой супругой стала сокурсница Юлия Стебунова, супруги прожили всего три года, и, как позднее признавался сам артист, мотивом развода стала тирания с его стороны. К тому же Юля не могла иметь детей – последствия ДТП, когда девушку сбил автомобиль, что могло стать дополнительной причиной стресса в семье.

Через несколько лет Владимир познакомился с начинающей актрисой Анастасией Веденской и тут же влюбился. Он был готов жениться почти немедленно, но девушка не сразу согласилась стать женой артиста, и они вступили в брак только тогда, когда Настя забеременела.

У пары родились двое сыновей, их крестным отцом стал актер Иван Охлобыстин.

Поначалу публика воспринимала Настю только как жену знаменитого Епифанцева, но затем карьера девушки пошла в гору. Но популярность и востребованность супругов не пошли на пользу семейной жизни. Ходили слухи, что Анастасия увлеклась партнером по шоу «Танцы со звездами» Дмитрием Ташкиным. Владимир в свою очередь крутил романы с коллегами, в том числе с актрисой Анной Цукановой-Котт. Роман с последней и стал причиной окончательного разрыва между Настей и Владимиром.

Инстаграм Владимира Епифанцева

На своей странице актер делится фотографиями из тренажерного зала, личными фото и видео, в том числе с молодой возлюбленной Юлей, которая младше артиста на 24 года. Некоторые публикации артиста сопровождаются непристойностями и нецензурной бранью, поэтому неоднозначно воспринимаются подписчиками.