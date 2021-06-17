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Игорь Петренко

Игорь Петренко
Игорь Петренко
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Дата рождения
23 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Потсдам, ГДР (Германия)
Рост
183 см
Биография Игоря Петренко

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года на востоке Германии, куда отправили его отца-военнослужащего. В семье Игоря не было артистов, хотя бабушка мальчика окончила Гнесинку и отлично пела, а мама обожала театр и приобщала к своему увлечению детей – Игоря и его сестру Иру.

В три года Игорь вместе с родителями переехал в Москву, где и прошли все его юные годы. Юноша рос активным, веселым и беззаботным, любил спорт, занимался самбо и дзюдо, увлекался английским языком. После школы Петренко поступил в училище им. Щепкина.

В студенческие годы его впервые начали приглашать в телепроекты, а после получения диплома в 2000 году Игорь стал актером московского Малого театра. Но проработал там недолго, решив вернуться в кинематограф. В 2001 году он получил сразу несколько главных ролей в военных и криминальных картинах, а через три года ему досталась ключевая роль в картине Чухрая «Водитель для Веры», после которой Игорь проснется знаменитым.

В «Щепке» актер встретил свою первую супругу, актрису Ирину Леонову. Их союз распался в 2004 году. Вскоре Игорь женился вновь на актрисе Катерине Климовой, которая родила ему двоих сыновей. Отношения звездной четы были бурными, но все же окончились разводом. Осенью 2016 года Игорь в третий раз предпринял попытку стать счастливым семьянином и отвел под венец актрису из Санкт-Петербурга Кристину Бродскую. Пара воспитывает двух дочерей.

Интересные факты о Игоре Петренко
  • Сестра Игоря Ирина стала первоклассным художником, дизайнером и модельером. Несмотря на то, что в детстве они часто дрались, сейчас между братом и сестрой установились очень близкие отношения. Актер отзывается о ней с восхищением;
  • В 15 лет Петренко чуть не угодил за решетку, связавшись с плохой компанией. Вместе с приятелем они одолжили денег одному парню, а, когда тот отказался возвращать, решили припугнуть его ружьем, в результате чего друг Игоря застрелил должника. Игорь получил восемь лет условно;
  • Критики высоко оценили воплощенный Игорем драматический образ лейтенанта Травкина в военной ленте «Звезда». Некоторые до сих пор называют этого персонажа самым удачным за всю карьеру Петренко.
Фильмография Игоря Петренко
Нюрнберг
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
Африка
Африка
драма, военный 2021, Россия
0.0
Корпорация Ad Libitum
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер 2021, Россия
6.0
Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
Союз спасения
Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.0
Зима
Зима
драма 2019, Россия
6.0
Пилигрим
Пилигрим
триллер 2018, Россия
6.0
Решение о ликвидации
Решение о ликвидации
боевик 2018, Россия
6.0
Все фильмы
Фотографии Игоря Петренко Все фотографии
Игорь Петренко Игорь Петренко и Кристина Бродская Игорь Петренко и Кристина Бродская Игорь Петренко и Кристина Бродская
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