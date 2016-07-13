Вещий Олег, 2020

9 век после Рождества Христова. Многочисленные славянские племена погрязли в междоусобицах, опустошающих земли. По рекам Восточно-Европейской равнины в Черное море проходит торговый путь " из варяг в греки». Великой опасности быть ограбленными и убитыми или проданными в рабство подвергаются купцы, рискнувшие снарядить свои корабли. Кроме славянских разбойников грабежом промышляют викинги и печенеги. Хазарский каганат давно зарится прибрать к рукам весь торговый путь и поработить славянские племена, больше половины которых уже платят ему дань. Текут караваны славянских рабов в Бухару и Константинополь. С Запада войска Великой Римской Империи продвигаются все дальше на восток. Последним оплотом потомков Словена и Руса остался Новгород- мощный торговый город, населенный словенами, угро-финами и балтийскими словянами. Великий Рюрик — князь Новгорода защищает город и его торговые пути, но время неумолимо и Рюрик постарел и уже не способен подчинить своему контролю весь торговый путь. Только один князь руссов Олег может объединить разрозненные племена и создать мощное государство, способное дать отпор захватчикам всех мастей