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Вещий Олег
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Вещий Олег, 2020

2020 / Россия
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О фильме

9 век после Рождества Христова. Многочисленные славянские племена погрязли в междоусобицах, опустошающих земли. По рекам Восточно-Европейской равнины в Черное море проходит торговый путь " из варяг в греки». Великой опасности быть ограбленными и убитыми или проданными в рабство подвергаются купцы, рискнувшие снарядить свои корабли. Кроме славянских разбойников грабежом промышляют викинги и печенеги. Хазарский каганат давно зарится прибрать к рукам весь торговый путь и поработить славянские племена, больше половины которых уже платят ему дань. Текут караваны славянских рабов в Бухару и Константинополь. С Запада войска Великой Римской Империи продвигаются все дальше на восток. Последним оплотом потомков Словена и Руса остался Новгород- мощный торговый город, населенный словенами, угро-финами и балтийскими словянами. Великий Рюрик — князь Новгорода защищает город и его торговые пути, но время неумолимо и Рюрик постарел и уже не способен подчинить своему контролю весь торговый путь. Только один князь руссов Олег может объединить разрозненные племена и создать мощное государство, способное дать отпор захватчикам всех мастей

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Год выпуска 2020
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Кильбург
В ролях
Иева Андреевайте
Иева Андреевайте
Данила Якушев
Данила Якушев
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Все актеры и съемочная группа
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Начались подготовки к съёмкам нового российского блокбастера «Вещий Олег» Картина «Вещий Олег» выйдет на экраны в 2018 году. Эта масштабная историческая лента будет выпущена компанией «Нейрон» Владимира Кильбурга и Дмитрия Литвинова. Кильбург также
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13 июля 2016 11:18
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