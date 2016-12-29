В преддверии Нового года, когда зритель уже достаточно опьянел от приторных фильмов о любви, добре и чуде, на большой экран выходит брутальный «Викинг», мигом разгоняющий эту дурманящую рождественскую дымку. Исторический эпос Андрея Кравчука впечатляет грубостью и не прилизанной реалистичностью, без стеснения обнажающей свое техническое совершенство. Кадр из фильма «Викинг» «Викинг» это не то мейнстримное кино,…
И .....
Жена на второй половине фильма уснула.
А так авторам можно высказать следующее:
Прежде чем начинать снимать такие картины посмотрите советский фильм "Александр Невский", или хотябы фильм. " Иван Васильевич меняет профессию".
И вообще у Д.Козловский
- звезда стала закатываться за горизонт.
Если о фильме, то фильм откровенное Г.... с большой буквы этого слова.
Начиная со спецэфектов, которые кстати ну хоть как то можно оценить на 3 балла из пяти и заканчивая сценарием который на мой взгляд можно оценить только на твердый кол 1.
Если в этих 1,25 млдр. рублей есть бюджетные средства, то уважаемые правоохранительные органы проверьте пожалуйста куда ушли эти деньги!
из актёров всего пара тёток-симпопо и много дерущихся-режущих-колющих друг друга мужиков.
это всё было терпимо, на троечку из пяти.
стоило мне всё 100 ря за билет, не жалко. разок глянуть пойдёт. всё же лучше про реальных людей, чем про выдуманные миры с битвами машин. книжку теперь читаю, вроде не так всё в книжице (читаю с трудом, но надо для общего-то развиття). очень понравились костюмы и картины природы (дождь, солнце и т.п.)
запомнился фингал на правом глазе у Козловского в конце фильма, - так плакал!
п.с. мерзко выглядели "сектанты"лысые.
ПРО ВЛАДИМИРА!!!! снять так хреново!!!! С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ (единственное, что костюмы , пейзаж и операторы постарались максимально вытащить фильм). ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - НЕЗАЧЕТ!!! -
РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ - САМАЯ ПЛОХАЯ РАБОТА!!!!!
получился скомканный, безсюжетный. ВРОДЕ И АКТЕРЫ ХОРОШИЕ,должны были бы вытянуть роли- но у многих не получилось.
РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ -КУДА СМОТРЕЛИ,что хотели передать????
После фильма, КАКОЙ ТО ЖУТКИЙ ОСАДОК ( от сцен, особенно трактовки истории...)
ПОДСТАВИЛИ ВСЕX/........
заманили рекламой!
Исповеди и одновременно, ну расскажу я все и мне ничего не будет да еще и просят...ужасно...Господи, сколько смертей и пошлости.Вы что хотите сказать, что нормпльно, что какой то полукровка, убивший потомка Рюриковычей , имеет право стать великим князем....позор.....смотришь фильм, пытаешься сосредоточиьься на историчесеой зоьь линии и тут снова засала, - о чем фильм...о набегах, о становлении христианства или об отношнениях друг другу..ничего и не и чем
😎
Хуже фигни не видела за все свои годы.
Фильм ни о чем. Не раскрывает ни одной заявленной в рекламных трейлерах темы . Совершенно не соответствует исторической реальности, бред с какими-то викингами-вообще мне непонятен. Руси , в принципе, нет ни на одном кадре, кроме ,как в начале несколько секунд. 90 % времени фильма- грязь, немытые тела, кровь во всех субстанциях брызжет и льется. Сюжет проследить невозможно, да его и нет по сути. Субтитры, которые появляются на несколько секунд , что не успеваешь прочитать, видимо имели цель хоть как-то объяснить происходящее на экране.
Мне было смешно и грустно, это Гэ снимали 7 лет и потратили невероятное количество миллионов рублей...
Видимо, поняв всю провальность этого проекта , гос. тв решило пиарить это Гэ по всем каналам и придумывать мифические цифры поклонников данного фильма.
Цена на фильм неоправданно высока, в Новосибирске до 900 рублей,в зависимости от кинотеатра.
Мы ходили за 350, и невероятно жаль этих денег. Уверяю, что выпив кофе в кафэшке я получила бы несравненно бОльшее удовольствие. Категорически не рекомендую спонсировать это фуфло.
К примеру скажу: недавно была на фильме "Землетрясение". И актеры не профессиональные и фильм создан не из средств фонда кино и денег меньше затрачено.. Но как берет за душу, как люди плакали в зале, как со дна души все поднималось и соскребалось при просмотре- не передать. Большой поклон авторам и создателям.
А с этого фуфла люди с десятой минуты из зала уходили.
Исторической составляющей нет и близко, ну ладно бог с ней с историей, может смысл художественный? Задумка какая творческая? Нет не прослеживается. Ну может нравственный посыл? Где? Нету! Любовь вечная и бессмертная? А? Ну дайте! Опять мимо!
Что хотели сказать герои? Бубнят что-то, пьют наркоту, трахаются, куда-то скачут, кого-то режут, кришнаиты, басмачи, обмотки, навоз, сараи...
Хорошо хоть варягов гомасеками не сделали и у идола Сталина детей не жрали! Вот была бы режисерская находка!
Вышел из зала на плачущем Владимире, не мог больше терпеть!
Зрителя создатели держат за быдло это точно,если такой низкосортный фильмец пытаются выдать за нечто похожее на кино.
Не понятно что критиковать,полная хрень от начала до конца.
А эпическое сражение где бились штук этак двадцать печенегов и сдесяток киевлян даже для театральной постановки маловато.Дааа носители культуры глсбабки прут даже не стесняются.
Сценария нет.
Кастинг проведен неудачно.Свою бездарность создатели закрыли парой фамилий.
Монтаж и прочее ну очень-очень низкосортный.
Беда а ни кино.
плюсы.
1. игра актеров хороша.
2. за костюмы можно похвалить.
3. ... тут всё.=)
минусы
1. не понял, вы снимали исторический фильм или блокбастер? ни того ни другого не получилось.
2. фигура князя. тут множество минусов.
в фильме представлен слабый, не хорезматичный, повсюду ноющий, с мозгами ребенка человечек. за таким не то что бы Русь не пошла, а домашний скот слушаться не будет. Это не лидер.
3. Пропаганда, её дух из фильма прям прёт, в кинотеатре дышать нечем. Славяне представлены грязными варварами с дикими обычаями, не умеющие не то что бы писать и читать, но и составлять длинные фразы. Волхвы смахивают на наркоманов. Народ на зомби. Всё христианское соткано белыми нитками.
Киев - самый большой город Руси, центр торговли и ремесла представлен маленькой рыбатской деревушкой с крепостными стенами. Корсунь-да конечно город древний, представлен во всей красе, как жемчужина посвященной Византийской империи. в 10 раз больше Киева с цивилизованными греками.
У фильма чёткая позиция.
Язычество - невежество, грязь и зло, и люди там такие же.
Христианство - свет, благодать, просветвление.
В общем обидно за наш кинематограф
Жаль! Были ожидания и надежды... Теперь с ужасом жду нового "шедевра" от Бондарчука.
Думающих оскопляет, мля... читайте тогда библию и, на крайняк, историю России Карамзина... и думайте, что они правдивы)))).А я ходил на зрелищный экшен, и не пожалел)))
Привет оскорбленным думающим😂😂😂😂
Короче в целом смотреть можно. автор имеет право на свою трактовку истории. тем более никто не знает как оно было на самом деле.
Понятно, что наш кинематограф не совсем дотягивает до заграничного, по спецэфектам и тд.
Но у меня создается впечатление, что сдесь собрались прям такие Б...ть кинематографические критики и историки, рассуждающие про полноту сюжета, кульминации событий, исторические факты!!!
Конечно за миллиард можно было сделать и получше, без коррупции не обошлось, но это беда нашей страны.
Даже вспоминая уроки истории в школе, могу сказать, что все основные моменты этого важного периода для Руси воспроизведены, а это, если не учитывать углубленное изучение этого вопроса.
Народ меня поражает своей наивностью: люди, видимо, так привыкли отсматривать голливудские фильмы с кучей вымысла, спецэффектов и граммом истины в сюжете (дай Бог)))), что уже и забыли, что это такое- фильм, снятый по реальным событиям. Это уж точно не "Человек- паук" и не "Люди иск"))))))))))))))))))
Если ты хочешь зрелища и кучу спецэффектов, то тебе явно не сюда.
В нашем кино испокон веков акцент делался на игру актеров, что я в полном мере увидела и сейчас.
Актеры отыграли "на ура": что Ходченкова, что Козловский (одна сцена в храме чего того стоит и насколько она была проникновенной). Они играли реальных людей, перед которыми стоит тяжелый выбор, которые обладают своими достоинствами и недостатками и которые несовершенны и так же, как любой человек, сомневаются, совершают ошибки.
Да, соглашусь лишь, что фильм получился чуть скомканным ввиду того, что много событий уместилось в такой промежуток времени, но в остальном могу смело похвалить фильм и сказать, что это кино не для всех- на нем не место детям и тем, кому хочется экшена и кто тоннами глотает американщину.
Фильм к просмотру рекомендую, но с оговоркой, что понять и принять сможет не каждый.
Но, с другой стороны, учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в валютном мире, что такое миллиард РУБЛЕЙ!)) Правильно...))
И, вообще, нужно уважать чужой труд, учитывая, что сами, в большинстве своем и рядом не сидели в плане свершений)
Города наши показаны хлевами , коровниками обосраными или конюшнями!! Мерзость полная!!!
Ищу соучастников, для подачи искового коллективного заявления в Суд о защите чести и достоинства Русского народа, и прекращении показа этого мерзкого, и порочащего и оскорбляющего Русский Народ отвратительного зрелища!!!
ЭТО МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА РОССИЙСКИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ФИЛЬМАМ!!!
больше не куплюсь на такой развод!!!!
когда говорите "Если верить современникам Владимира..."
Если сумеете, историческую науку ждет настоящий прорыв))
Что такое деревянная архитектура авторы, похоже не особо вдавались.
По костюмам... Понимаете, формально вы реалистичны, ибо до нас дошло не так много. А слишком глубоко вы и не пытались влесть. НО реально дошло не все, особенно касаемо деревянного зодчества. И нужно реконструирование, с догадкой, с любовью. За это минус.
Но фильм интересный! Сходите, посмотреть стоит. Особенно с учетом того, что это первый нормальный фильм на тему древней Руси за долгие десятилетия.
Поскольку, Режиссер фильма заявлял (в Программе "На ночь глядя" на 1 канале), что авторы хотят пробудить интерес к русской истории, то мой пост ниже определенно в тему: высказался о недочетах и порекомендовал что основательного почитать про историю того периода.
В нашей стране искажение Истории это болезненная тема. Все уже теперь понимают, что если с этим не бороться (на уровне центральных СМИ и фильмов национального масштаба), то скоро мы окажемся в глазах самих себя ИСТОРИЧЕСКИ неспособными на порядок и государственность, которую "дали нам норманны" и т.п.
В этом фильме с историей наврали не сильно: для смыслового содержания незначимо. Но все же, мимо одного существенного искажения мне сложно пройти мимо: ВАРЯГИ это НЕ скандинавы!!! Владимир призывал варягов из-за моря (так летописи повествуют), но это не значит, что они говорили на древнешведском языке (как в фильме). Так в Повести Временных Лет сказано: "И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы..." Англы жили на южном берегу Балтики, как и множество народов славян, т.е. с южных берегов прибалтики это тоже "из-за моря".
Обо всем этом, и о преимущественно славянском происхождении варягов хорошо написано у профессионального историка Лидии Грот. Она кандидат исторических наук. Окончила восточный факультет ЛГУ, научный сотрудник Института Востоковедения. В отличие от большинства историков (особенно из времен СССР), она анализирует современные работы на шведском языке. Ее Книга: "Призвание варягов. Норманнская лжетеория и правда о князе Рюрике". Так же множество прекрасных статей на "pereformat.ru" в ее авторской колонке.
Так же по варяжскому вопросу обоснованно пишут на том же сайте Андрей Пауль (О смешанной прибалтийской культуре: так молоты Тора - это часто молоты Сварога и др.) и А. Клесов (Доктор химических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор биохимии Гарвардского университета). Последнего, конечно, критикуют, но на поверку, это оказались 3 научных коллектива, которых он еще давно уличал в профнекомпетентности. Я как молекулярной биолог (в одном из НИИ РАН) могу все же увидеть за научно-популярными объяснениями (иначе никто почти не поймет) выверенное научное видение проблемы этногенетического (славянского) Происхождения Рюриковичей.
За культивирование интереса к русской истории 6 из 10
И РПЦ явно благословила этот Кин, так как крещение русипредсьавленно ну просто шедеврально ..)
Язычники, грязные и немытые нехрести, живущие в навозе, сразу отказались от своих богов, которым они так яростно приносили в жертву своих детей, и побежали в реку купаться и крестится. И тут же солнце выглянуло из за туч осветив землю, теперь уже, православную...
Что за чушь .?)))). Всех сгоняли в реку, а тех кто не шёл рубили прямо на берегу, поэтому воды рек были красными от крови... вот так русь крестили
Нам с женой очень понравился, абсолютно незаслуженные негативные отзывы, похожие на заказные. Печально все со вкусами современных масс, у людей, которым нравятся идиотические Марвеловские сюжеты про однотипное спасение мира супергероями от суперзлодеев, вероятно, просто слишком устает мозг, если кино предлагает им хоть немножко его напрячь. Кто ходил на Викинг за спецэффектами, тот, конечно же разочаровался.
Я вот единственное к чему могу придраться, так это к названию. Совершенно непонятно почему он викинг, ведь те его своим не считали нисколько и он им и не был совсем. Наверное, потому что отвара из мухомором напился один раз и глюки словил, поэтому и викинг )))
В целом картина очень качественная и серьезная. Невольно сравнивал с шикарнейшим сериалом Викинги, который снимается до сих пор и у которого бюджет побольше будет, так могу сказать, что все основные актеры и второго плана и задний план в кадре нашего фильма очень качественны, ни к чему не придраться, ни к декорациям, ни к к смыслу и логике поступков.
Смотреть интересно, на одном дыхании. Рекомендую!
Сходи на этот фильм, с чем то будете несогласны, будет повод почитать историю (только не фоменко ;))))
Бедные волхвы (этакие седые старцы в былинах) превратились в юродивых проливающих кровь для своего идола. До сих пор у многих историков возникают на этот счет вопросы: приносили ли человеческие жертвы славяне или это все миф, раздутый христианами? Или лишь при Владимире до крещения Руси появились человеческие жертвоприношения. Нам это не известно. Но в одном можно быть уверенными точно, даже если таковые жертвоприношения имели место быть они бы не совершались с тем укуренным фанатизмом, показанным в данном фильме. Все славяне по мнению создателей этакие грязные варвары, которые между бухлом и поклонениям идолам, успевают подраться.
Главный герой, в исполнении Данилы Козловского (который мне нравился по своей игре в других фильмах) оказался никакущим. Нет в нем не стержня, ни каких-либо стремлений. Не думаю, что в те временя, такой бы человек сумел бы пробиться в князи. Владимир мечется из одного края к другому и никак не может найти себя…
Что же сказать о битвах и сражениях? В них нет никакой особой зрелищности, да и глупые резкие подергивания камеры лишь ухудшают картинку. Создателям бы посмотреть хорошие ленты с баталиями, но нет - пытаются изобразить что-то на коленке.
Весь фильм не понимаешь сюжет, то Владимир пришел за Рагнедой, то убил Ярополка и захватил Киев, и так далее до конца. Сюжета нет. Зачем все это можно лишь догадываться, вспоминая куцые факты из истории в школе и пытаясь наложить их на данный фильм.
Лишь в конце меня посетило озарение, когда Володя пришел в храм. Почему до этого два часа я не замечал, основной идеи фильма?! Лишь увидев чистое лицо священника в белой рясе(привет, заляпанные кровью юродивые), все встало на свои места. Славяне, наши предки, поклоняющиеся языческим идолам – показаны грязью, не достойные топтать землю-матушку. Зато ромеи, истинные христиане, показаны как лучики света в темном царстве. Чего стоит одна лишь сцена толпы, которая еще пару дней назад, возносила кровавые дары, а теперь с чистыми улыбками Агнцов бежит креститься, смывая грехи. Где же крещение Руси через мечи и кнуты. Где погонщики, загоняющие людей против их в воли в Днепр. Всего этого нет ведь основная идея фильма – это пропаганда церкви(все п*****сы, и лишь они д’артаньяны). Вот на чем зиждется сюжет. А мне лично становится обидно за своих предков и нынешнее положение религии в нашей жизни(эх, Сталина бы сюда…)
ИМХО
Читать нужно новости вовремя.
актеры профессионально гримасничают - и это называется игрой? вообще если уж нет исторической достоверности, то хотя бы показали глубокие чувства, которых так мало в современном мире! причина кризиса культуры в России ( и науки, и др сторон жизни) - в том, что государство поддерживает ненастоящее искусство...это явно заказной фильм, привлекли бомонд, чтобы дать им заработать...а народ отвлечь от политики...надо кончать с политикой в искусстве!...зачем нам Министерство культуры? а чтобы отучить нас думать....
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