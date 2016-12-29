Наша рецензия

В преддверии Нового года, когда зритель уже достаточно опьянел от приторных фильмов о любви, добре и чуде, на большой экран выходит брутальный «Викинг», мигом разгоняющий эту дурманящую рождественскую дымку. Исторический эпос Андрея Кравчука впечатляет грубостью и не прилизанной реалистичностью, без стеснения обнажающей свое техническое совершенство. Кадр из фильма «Викинг» «Викинг» это не то мейнстримное кино,…