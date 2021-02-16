Содержание:

Фильмы с Кириллом Плетнёвым

- Кирилл Плетнёв в сериале «Диверсант»

- Кирилл Плетнёв в фильме «Метро»

- Кирилл Плетнёв и исторические фильмы

- Кирилл Плетнёв – режиссёр

Кирилл Плетнёв – Личная жизнь

Кирилл Владимирович Плетнёв родился 30 декабря 1979 года в городе Харьков (Украина). В возрасте одного года вместе с семьёй переехал в Ленинград. По настоянию мамы с четырёх лет занимался бальными танцами, также играл в футбол в спортивной школе «Смена». В шестнадцатилетнем возрасте не смог поступить на режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). В итоге закончил актёрский факультет Академии (курс режиссёра Владимира Петрова) в 2000 г. Позднее переехал в Москву, чтобы играть в труппе Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Фильмы с Кириллом Плетнёвым

Первым опытом в кино для Кирилла Плетнёва стали эпизодические роли в популярном детективном телесериале «Убойная сила» в 2002 году. Полноценным дебютом для актёра стал фильм Сергея Бодрова-старшего «Медвежий поцелуй». В картине, одним из соавторов сценария которой выступил Терренс Малик, Плетнёв сыграл члена цирковой труппы. В том же 2002 году сыграл в приключенческом остросюжетном телесериале «Тайга. Курс выживания». После годичного перерыва последовали эпизодические роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Дети Арбата» (2004 г.)

Кирилл Плетнёв в сериале «Диверсант»

Роль разведчика Алексея Бобрикова стала прорывом в карьере Кирилла Плетнёва и надолго закрепила за ним амплуа героя в погонах. В сериале 2004 года, снятом по произведению Алексея Азольского и повествующем о событиях Великой Отечественной войны, Кирилл Плетнёв работал в кадре вместе с Владиславом Галкиным и Алексеем Бардуковым. Сиквел сериала «Диверсант-2. Конец войны» с тем же актёрским составом вышел на экраны в 2007 году.

Продолжая эксплуатировать образ немногословного и загадочного военного, Плетнёв снялся в военной драме «Взрыв на рассвете», популярном сериале «Солдаты», боевике «Под ливнем пуль», а также церковной драме «Поп» Владимира Хотиненко.

Кирилл Плетнёв в фильме «Метро»

Нетипичную для себя роль телерепортёра Плетнёв исполнил в 2012 году в фильме-катастрофе «Метро». Чтобы вжиться в образ циничного и бездушного журналиста Назимова, он познакомился с поведением корреспондентов после терактов в аэропорту «Домодедово». Главные роли в остросюжетном проекте сыграли Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис и Анатолий Белый.

Кирилл Плетнёв и исторические фильмы

Кирилл Плетнёв последовательно участвовал в качестве актёра также в ряде проектов о русской истории, начиная с второстепенных ролей в «Девяти жизнях Нестора Махно» (2007 г.) и «Адмиралъ» (2009 г.). Примечательным в плане актёрской игры стал для Плетнёва образ лейтенанта Завалишина в авантюрном сериале «Форт Росс: в поисках приключений» режиссёра Юрия Мороза. В проекте, вышедшем на экраны в 2014 году также сыграли Максим Матвеев, Анна Старшенбаум и Андрей Мерзликин. Следует также упомянуть участие Плетнёва в масштабном и кассовом фильме «Викинг» 2016 года в роли князя Олега Святославича, брата персонажа Данилы Козловского.

Кирилл Плетнёв – режиссёр

В качестве режиссера и сценариста Кирилл Плетнёв работал над короткометражными лентами «6:23» (2013 г.), «Настя» (2015 г. Призы «Кинотавр» и «Сталкер»), «Мама» (2016 г. Приз «Золотой орёл») и «Жги!» (2017 г.). В последней Плетнёв также выступил в роли продюсера.

Кирилл Плетнёв – Личная жизнь

У актёра трое сыновей: Георгий (2007 г.р.) от коллеги по съёмкам, Фёдор (2011 г.р.) от брака с актрисой Лидией Милюзиной (2010—2012) и Александр (2015 г.р.) от Нино Нинидзе, в браке с которой Кирилл Плетнёв состоит с 2018 года.