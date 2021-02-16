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Кирилл Плетнев

Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
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Дата рождения
30 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Лидия Милюзина
состояли в браке с 2010 по 2012
Нино Нинидзе
состоят в браке
Биография Кирилла Плетнева

Содержание:

Фильмы с Кириллом Плетнёвым
 - Кирилл Плетнёв в сериале «Диверсант»
 - Кирилл Плетнёв в фильме «Метро»
 - Кирилл Плетнёв и исторические фильмы
 - Кирилл Плетнёв – режиссёр
Кирилл Плетнёв – Личная жизнь

Кирилл Владимирович Плетнёв родился 30 декабря 1979 года в городе Харьков (Украина). В возрасте одного года вместе с семьёй переехал в Ленинград.  По настоянию мамы с четырёх лет занимался бальными танцами, также играл в футбол в спортивной школе «Смена». В шестнадцатилетнем возрасте не смог поступить на режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). В итоге закончил актёрский факультет Академии (курс режиссёра Владимира Петрова) в 2000 г. Позднее переехал в Москву, чтобы играть в труппе Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Фильмы с Кириллом Плетнёвым

Первым опытом в кино для Кирилла Плетнёва стали эпизодические роли в популярном детективном телесериале «Убойная сила» в 2002 году. Полноценным дебютом для актёра стал фильм Сергея Бодрова-старшего «Медвежий поцелуй». В картине, одним из соавторов сценария которой выступил Терренс Малик, Плетнёв сыграл члена цирковой труппы. В том же 2002 году сыграл в приключенческом остросюжетном телесериале «Тайга. Курс выживания». После годичного перерыва последовали эпизодические роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Дети Арбата» (2004 г.)

Кирилл Плетнёв в сериале «Диверсант»

Роль разведчика Алексея Бобрикова стала прорывом в карьере Кирилла Плетнёва и надолго закрепила за ним амплуа героя в погонах. В сериале 2004 года, снятом по произведению Алексея Азольского и повествующем о событиях Великой Отечественной войны, Кирилл Плетнёв работал в кадре вместе с Владиславом Галкиным и Алексеем Бардуковым. Сиквел сериала «Диверсант-2. Конец войны» с тем же актёрским составом вышел на экраны в 2007 году.

Продолжая эксплуатировать образ немногословного и загадочного военного, Плетнёв снялся в военной драме «Взрыв на рассвете», популярном сериале «Солдаты», боевике «Под ливнем пуль», а также церковной драме «Поп» Владимира Хотиненко.

Кирилл Плетнёв в фильме «Метро»

Нетипичную для себя роль телерепортёра Плетнёв исполнил в 2012 году в фильме-катастрофе «Метро». Чтобы вжиться в образ циничного и бездушного журналиста Назимова, он познакомился с поведением корреспондентов после терактов в аэропорту «Домодедово». Главные роли в остросюжетном проекте сыграли Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис и Анатолий Белый.

Кирилл Плетнёв и исторические фильмы

Кирилл Плетнёв последовательно участвовал в качестве актёра также в ряде проектов о русской истории, начиная с второстепенных ролей в «Девяти жизнях Нестора Махно» (2007 г.) и «Адмиралъ» (2009 г.).  Примечательным в плане актёрской игры стал для Плетнёва образ лейтенанта Завалишина в авантюрном сериале «Форт Росс: в поисках приключений» режиссёра Юрия Мороза. В проекте, вышедшем на экраны в 2014 году также сыграли Максим Матвеев, Анна Старшенбаум и Андрей Мерзликин. Следует также упомянуть участие Плетнёва в масштабном и кассовом фильме «Викинг» 2016 года в роли князя Олега Святославича, брата персонажа Данилы Козловского.

Кирилл Плетнёв – режиссёр

В качестве режиссера и сценариста Кирилл Плетнёв работал над короткометражными лентами «6:23» (2013 г.), «Настя» (2015 г. Призы «Кинотавр» и «Сталкер»), «Мама» (2016 г. Приз «Золотой орёл») и «Жги!» (2017 г.). В последней Плетнёв также выступил в роли продюсера.

Кирилл Плетнёв – Личная жизнь

У актёра трое сыновей: Георгий (2007 г.р.) от коллеги по съёмкам, Фёдор (2011 г.р.) от брака с актрисой Лидией Милюзиной (2010—2012) и Александр (2015 г.р.) от Нино Нинидзе, в браке с которой Кирилл Плетнёв состоит с 2018 года.

Интересные факты о Кирилле Плетневе

- Любимый писатель – Владислав Крапивин.

- В фильме "Любовь-морковь-2" сыграл женщину.

- В 2009 году участвовал в четвёртом сезоне телепередачи «Танцы со звёздами».

Фильмография Кирилла Плетнева
День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Девятаев
Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.0
Владивосток
Владивосток
драма 2021, Россия
0.0
Семь ужинов
Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.0
Без меня
Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.0
Альманах «МАМА НАВСЕГДА». «Три истории о самом важном».
короткометражный, драма 2018, Россия
0.0
Мама навсегда
Мама навсегда
драма 2018, Россия
6.0
Три дня до весны
Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.0
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Советский летчик Павел Прилучный в трейлере военной драмы «Девятаев» Новый фильм Тимура Бекмамбетова выйдет 29 апреля.
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16 февраля 2021 14:04
Кирилл Плетнев приступил к съемкам в детективном сериале «Чужой» Проект покажет Первый канал.
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26 августа 2020 12:53
Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы  Премьера состоится в 17:20 на Первом канале. 
Написать
8 мая 2020 12:55
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14 сентября 2018 15:26
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состояли в браке с 2010 по 2012
Нино Нинидзе
состоят в браке
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