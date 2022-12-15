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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия

Рейтинг австралийских фильмов

Матрица
1 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Люди Икс: Начало. Росомаха
2 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Легенды ночных стражей
3 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Одиннадцать друзей Оушена
4 Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер 2001, США / Австралия
8.2
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Король говорит!
5 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Апгрейд
6 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Дом восковых фигур
7 Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
8.0
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Пила 6
8 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Безумный Макс: Дорога ярости
9 Безумный Макс: Дорога ярости
приключения, боевик 2015, Австралия
7.9
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Город тайн
10 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Пароль
11 Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.8
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Профессионал
12 Профессионал
боевик, триллер 2011, США / Австралия
7.7
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Игра теней
13 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
14 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Лев
15 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Лего Фильм: Бэтмен
16 Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.5
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Контроль
17 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Обитель зла 3
18 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Не бойся темноты
19 Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.3
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Австралия
20 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Джунгли
21 Джунгли
боевик, приключения, триллер 2017, Австралия
7.2
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ЛЕГО Фильм-2
22 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
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Воины света
23 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Железное небо
24 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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Двенадцать друзей Оушена
25 Двенадцать друзей Оушена
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
6.3
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Жажда золота
26 Жажда золота
триллер 2021, Австралия
6.3
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Открытое море: Монстр глубины
27 Открытое море: Монстр глубины
триллер 2022, Австралия
5.4
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Мама: Возвращение из тьмы
28 Мама: Возвращение из тьмы
триллер 2020, Австралия
4.7
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