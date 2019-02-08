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ЛЕГО Фильм-2 ЛЕГО Фильм-2
Киноафиша Фильмы ЛЕГО Фильм-2 Отзывы о мультфильме «ЛЕГО Фильм-2»
The Lego Movie 2: The Second Part ЛЕГО Фильм-2 2018 / США / Австралия / Дания
7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «ЛЕГО Фильм-2»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Кинофраншиза «Лего» продолжает своё шествие по большим экранам с успехом, объяснить который практически невозможно. Первый фильм представлял из себя странную смесь рекламы конструктора и эпизода «Робоцыпа» (без жёстких шуток, конечно): игрушки лего закинули в самый стандартный для блокбастера сюжет и наполнили действие тысячей отсылок к мировой поп-культуре. А чтобы оправдать звание детского мультфильма, добавили в финал простейшую мораль по теме «отцы и…

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Maxim Globus 8 февраля 2019, 12:13
Оценка
Мультик очень хороший, добрый, с нотками юмора, ребёнку очень понравился, всем любителям LEGO советую посетить.
8 февраля 2019, 12:13 Ответить
Рома Мирзоев 10 февраля 2019, 10:33
Оценка
Фильм для маленьких детей,вообще не интересно,стоит 360руб за 2д в детском зале!!!Я разочарован,никогда больше не пойду на лего.Тем более не стыдясь,повышают цену,на отвратительный фильм.
10 февраля 2019, 10:33 Ответить
Айдар Замальдинов 12 февраля 2019, 09:37
Смотрел этот мультфильм. Мне очень понравилось. Cпасибо создателям за такой хороший и душевный мультфильм.
12 февраля 2019, 09:37 Ответить
Игорь 15 февраля 2019, 09:07
Фильм 6-
Редкостная тупизна и пропаганда либерализма детям.
Проскальзывает популяризация педерастии (например, герой Бетмана целуется с другими мужскими персонажами и не только это).
Основной сюжет - мужчина должен быть слабым, добрым и не содержать намёка на воинственность и мужество.

Если бы дочке было больше 4-х лет - увёл бы.
15 февраля 2019, 09:07 Ответить
Елена Лазарева 18 февраля 2019, 23:30
Оценка
Двое моих мальчишек попросились через 25 минут уйти с этого Лего Фильма. Я сама все эти 25 минут с ужасом думала, что сидеть и смотреть эту гадость придётся 1 час 50 минут. Недетский мультфильм. Согласна с отзывом о либерализации. Настоящая пропаганда чуждых нам ценностей. В мультфильме все время стреляют, все разрушается, взрывается... Да, это фильм-стёб для тех, кому 18+. Зря потраченные время и деньги.
18 февраля 2019, 23:30 Ответить
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