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Кинофраншиза «Лего» продолжает своё шествие по большим экранам с успехом, объяснить который практически невозможно. Первый фильм представлял из себя странную смесь рекламы конструктора и эпизода «Робоцыпа» (без жёстких шуток, конечно): игрушки лего закинули в самый стандартный для блокбастера сюжет и наполнили действие тысячей отсылок к мировой поп-культуре. А чтобы оправдать звание детского мультфильма, добавили в финал простейшую мораль по теме «отцы и…