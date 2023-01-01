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ЛЕГО Фильм-2 ЛЕГО Фильм-2
Киноафиша Фильмы ЛЕГО Фильм-2 ЛЕГО Фильм-2, 2018: актеры и роли
The Lego Movie 2: The Second Part ЛЕГО Фильм-2 2018 / США / Австралия / Дания
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29 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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ЛЕГО Фильм-2, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Митчелл Майк Митчелл Mike Mitchell
В ролях
Марго Робби Марго Робби Margot Robbie Элисон Бри Элисон Бри Alison Brie Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Тиффани Хэддиш Тиффани Хэддиш Tiffany Haddish Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum
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