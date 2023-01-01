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ЛЕГО Фильм-2
ЛЕГО Фильм-2, 2018: актеры и роли
The Lego Movie 2: The Second Part
ЛЕГО Фильм-2
2018 / США / Австралия / Дания
Трейлер
7.1
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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ЛЕГО Фильм-2, 2018: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Митчелл
Mike Mitchell
В ролях
Марго Робби
Margot Robbie
Элисон Бри
Alison Brie
Джона Хилл
Jonah Hill
Крис Пратт
Chris Pratt
Тиффани Хэддиш
Tiffany Haddish
Ченнинг Татум
Channing Tatum
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