Настройщик

Tuner 18+
Настройщик   trailer
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2025
Производство Black Bear, Elevation Pictures, English Breakfast Productions
Другие названия
Tuner
Режиссер
Дэниэл Роэр
В ролях
Лео Вудалл
Лео Вудалл
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Havana Rose Liu
Лиор Раз
Лиор Раз
Това Фелдшух
Това Фелдшух
Рейтинг фильма

7.3

7.3
10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Настройщик Trailer
