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Фильмы про замки и особняки
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Фильмы про замки и особняки

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Таинственный сад
Таинственный сад
5.0
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
Призраки войны
Призраки войны
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5.0
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
Нэнси Дрю и потайная лестница
Нэнси Дрю и потайная лестница
5.0
детектив
2019, США
Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка
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6.0
фэнтези
2019, Норвегия
Русская невеста
Русская невеста
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5.0
ужасы, триллер
2019, США
Кукла 2: Брамс
Кукла 2: Брамс
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7.0
ужасы, мистика, триллер
2019, США
Комната желаний
Комната желаний
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6.0
фантастика
2019, Франция / Люксембург / Бельгия
Короли интриги
Короли интриги
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7.0
детектив, комедия
2019, Аргентина / Испания
Проклятый дом 2
Проклятый дом 2
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4.0
ужасы
2019, США
Винчестер. Дом, который построили призраки
Винчестер. Дом, который построили призраки
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7.0
мистика, триллер
2018, США
Тайна дома с часами
Тайна дома с часами
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7.0
ужасы, фантастика, триллер
2018, США
Соната
Соната
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4.0
триллер, мистика
2018, Франция / Великобритания / Россия
Призрачный патруль
Призрачный патруль
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6.0
комедия, ужасы
2018, США
Мы всегда жили в замке
Мы всегда жили в замке
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5.0
триллер, драма, детектив
2018, США
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
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7.0
драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
Музыкальная шкатулка
Музыкальная шкатулка
4.0
триллер
2018, Италия
Ужасная мачеха
Ужасная мачеха
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4.0
триллер
2018, США
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
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7.0
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
Проклятие. Кукла ведьмы
Проклятие. Кукла ведьмы
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3.0
ужасы
2017, Великобритания
Абатуар. Лабиринт страха
Абатуар. Лабиринт страха
4.0
ужасы, триллер
2016, США
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Древние, величественные, таинственные памятники архитектуры, сегодня охраняемые властями, или просто огромные и заброшенные жилища, окутанные старыми тайнами, – в мире их достаточно. А в легендах и преданиях – еще больше.

Пять лучших фильмов про замки и особняки

Иногда кажется, что строения не просто являются участниками и немыми свидетелями связанных с ними историй, но и сами творят их, подыгрывая жалким и слабым участникам событий…

«Последние рыцари», 2015 (Великобритания)

В результате придворных интриг верного капитана Райдена заставляют обезглавить собственного сюзерена Бартока. Он не может нарушить волю императора и делает это. Но погубивший его патрона коррупционер и интриган Гиза Мотт боится мести рыцаря и начинает строить гигантскую неприступную цитадель, одновременно приказав следить за опасным для него воином…

Сюжет основан на японской истории и исторических событиях, касающихся 47 ронинов. Это фэнтезийный ремейк картины «Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку» (1941).

«Эспен в поисках Золотого замка», 2019 (Норвегия)

Король Эрик и его королева погибли от загадочного яда во время грандиозного бала, организованного для женихов его дочери Кристин. В их гибели обвиняют Пола и Пера – старших братьев Эспена! Он решает спасти отравленных – и вместе с принцессой отправляется искать живую воду, спрятанную в мифическом дворце Сория Мория под норвежским озером…

Это вторая часть франшизы о ловком крестьянском сыне, первая вышла в 2017 году. Рауль ошибочно называется принцем Каталонским – королевства Каталония не существовало, он должен быть принцем Арагонским.

«Винчестер. Дом, который построили призраки», 2018 (Австралия)

Сара – наследница значительного состояния и успешной оружейной компании. Юристы тревожатся за ее рассудок: она проживает в огромном особняке в семь этажей и постоянно перепланирует и перестраивает его. Психиатр Эрик Прайс, взявшийся обследовать хозяйку дома, приезжает к ней и узнает истинную причину ее страсти к архитектурным и интерьерным изменениям…

Этот таинственный дом существует в реальности – в Сан-Хосе, Калифорния. С 1923 года, с момента смерти владелицы, является туристической достопримечательностью (по легенде, там живут призраки людей, убитых из знаменитой винтовки «винчестер»).

«Лекарство от здоровья», 2016 (США)

Компания отправляет сотрудника, финансиста Локхарта, за гендиректором, отдыхающим в санатории в Швейцарских Альпах. По прибытии мужчина видит мрачный замок, а персонал по приказу главврача не позволяет ему встретиться с боссом. Решив, что дело нечисто, гость уезжает с намерением обратиться в полицию, но попадает в ДТП и оказывается там, откуда уехал. Постепенно идиллическая картинка о райском местечке для оздоровления пожилых людей рассеивается…

Строение принадлежало Гогенцоллернам. Для съемок его закрыли для посещений с 13 по 24 июля 2015 года.

«Идеальный дворец Фердинанда Шеваля», 2018 (Франция)

Конец XIX века. Простой почтальон, развозящий по одной из областей Оверни почту на тележке, встречает женщину своей мечты – Филомену. В счастливом браке рождается их дочь Алиса. Отец невероятно любит ребенка. Однажды он спотыкается о камень. Нечаянно приглядевшись, он обнаруживает, что булыжник необычен по форме и цвету. И у него тут же рождается идея построить замок. Для дочки. Что он и делает последующие 33 года…

Это строение – настоящее. Но в реальной жизни его строитель уже приехал в городок Отрив с супругой. Сейчас его творение имеет статус исторического памятника, сюда водят экскурсантов.

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