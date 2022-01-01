Древние, величественные, таинственные памятники архитектуры, сегодня охраняемые властями, или просто огромные и заброшенные жилища, окутанные старыми тайнами, – в мире их достаточно. А в легендах и преданиях – еще больше.

Пять лучших фильмов про замки и особняки

Иногда кажется, что строения не просто являются участниками и немыми свидетелями связанных с ними историй, но и сами творят их, подыгрывая жалким и слабым участникам событий…

«Последние рыцари», 2015 (Великобритания)

В результате придворных интриг верного капитана Райдена заставляют обезглавить собственного сюзерена Бартока. Он не может нарушить волю императора и делает это. Но погубивший его патрона коррупционер и интриган Гиза Мотт боится мести рыцаря и начинает строить гигантскую неприступную цитадель, одновременно приказав следить за опасным для него воином…

Сюжет основан на японской истории и исторических событиях, касающихся 47 ронинов. Это фэнтезийный ремейк картины «Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку» (1941).

«Эспен в поисках Золотого замка», 2019 (Норвегия)

Король Эрик и его королева погибли от загадочного яда во время грандиозного бала, организованного для женихов его дочери Кристин. В их гибели обвиняют Пола и Пера – старших братьев Эспена! Он решает спасти отравленных – и вместе с принцессой отправляется искать живую воду, спрятанную в мифическом дворце Сория Мория под норвежским озером…

Это вторая часть франшизы о ловком крестьянском сыне, первая вышла в 2017 году. Рауль ошибочно называется принцем Каталонским – королевства Каталония не существовало, он должен быть принцем Арагонским.

«Винчестер. Дом, который построили призраки», 2018 (Австралия)

Сара – наследница значительного состояния и успешной оружейной компании. Юристы тревожатся за ее рассудок: она проживает в огромном особняке в семь этажей и постоянно перепланирует и перестраивает его. Психиатр Эрик Прайс, взявшийся обследовать хозяйку дома, приезжает к ней и узнает истинную причину ее страсти к архитектурным и интерьерным изменениям…

Этот таинственный дом существует в реальности – в Сан-Хосе, Калифорния. С 1923 года, с момента смерти владелицы, является туристической достопримечательностью (по легенде, там живут призраки людей, убитых из знаменитой винтовки «винчестер»).

«Лекарство от здоровья», 2016 (США)

Компания отправляет сотрудника, финансиста Локхарта, за гендиректором, отдыхающим в санатории в Швейцарских Альпах. По прибытии мужчина видит мрачный замок, а персонал по приказу главврача не позволяет ему встретиться с боссом. Решив, что дело нечисто, гость уезжает с намерением обратиться в полицию, но попадает в ДТП и оказывается там, откуда уехал. Постепенно идиллическая картинка о райском местечке для оздоровления пожилых людей рассеивается…

Строение принадлежало Гогенцоллернам. Для съемок его закрыли для посещений с 13 по 24 июля 2015 года.

«Идеальный дворец Фердинанда Шеваля», 2018 (Франция)

Конец XIX века. Простой почтальон, развозящий по одной из областей Оверни почту на тележке, встречает женщину своей мечты – Филомену. В счастливом браке рождается их дочь Алиса. Отец невероятно любит ребенка. Однажды он спотыкается о камень. Нечаянно приглядевшись, он обнаруживает, что булыжник необычен по форме и цвету. И у него тут же рождается идея построить замок. Для дочки. Что он и делает последующие 33 года…

Это строение – настоящее. Но в реальной жизни его строитель уже приехал в городок Отрив с супругой. Сейчас его творение имеет статус исторического памятника, сюда водят экскурсантов.