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Новогодние мюзиклы
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Новогодние мюзиклы

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Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
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8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Кошмар перед Рождеством
Кошмар перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
Чародеи
Чародеи
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, комедия
1956, СССР
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Ничто не пробудит ваш рождественских дух быстрее, чем новогодние мюзиклы! Нельзя сказать, что музыкальные фильмы про Рождество часто обсуждаются и попадают в списки Must-see, а зря. Именно в эту пору в людях просыпается желание делать что-то новое, выходить из зоны комфорта и дарить себе и другим радость. А в мюзиклах мы чаще всего можем встретить именно таких героев: ярких, смелых и жаждущих большего от жизни. Скорее же выбирайте музыкальный фильм на свой вкус и наслаждайтесь им онлайн в хорошем качестве!

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