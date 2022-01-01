Ничто не пробудит ваш рождественских дух быстрее, чем новогодние мюзиклы! Нельзя сказать, что музыкальные фильмы про Рождество часто обсуждаются и попадают в списки Must-see, а зря. Именно в эту пору в людях просыпается желание делать что-то новое, выходить из зоны комфорта и дарить себе и другим радость. А в мюзиклах мы чаще всего можем встретить именно таких героев: ярких, смелых и жаждущих большего от жизни. Скорее же выбирайте музыкальный фильм на свой вкус и наслаждайтесь им онлайн в хорошем качестве!