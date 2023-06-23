Провал «Флэша» поставил крест на потенциальном новом фильме о Бэтмене с Майклом Китоном

На протяжении многих лет в сети витали слухи о планах на полнометражный фильм «Бэтмен будущего», основанный на одноименном мультсериале про пожилого Брюса Уэйна и его преемника Терри Макгинниса. На официальном уровне эта задумка никогда не подтверждалась, но еще зимой авторитетные инсайдеры утверждали, что прошлый руководитель киновселенной DC Уолтер Хамада действительн, намеревался реализовать этот проект с участием Майкла Китона. При Хамаде актер стал бы основным Бэтменом и выполнял бы во франшизе функцию, сравнимую с деятельностью Ника Фьюри в MCU. «Бэтмен будущего» был бы его полноценным сольником.

Теперь эту информацию частично подтвердил в своем недавнем подкасте режиссер «Клерков» Кевин Смит. Будучи заядлым поклонником экранизаций комиксов, он всегда интересовался, что творится за кулисами. Однажды он услышал крайне любопытную подробность от сына Майкла Услана — постоянного продюсера всех фильмов про Темного рыцаря. По словам Смита, в случае, если бы «Флэш» заработал на старте сумму, сопоставимую с дебютной выручкой «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном ($134 млн), то «Бэтмен будущего» с Китоном обязательно бы получил от Warner Bros. «зеленый свет». В итоге супергеройский блокбастер с Эзрой Миллером стартовал с $55 млн, что для картины такого масштаба равносильно провалу.

В декабре циркулировали слухи, что запуск «Бэтмена будущего» противоречил плану Джеймса Ганна и Питера Сафрана по введению в киновселенную их версии защитника Готэма, поэтому они и отказались от данной задумки. Так это в действительности или же нет, неизвестно, но инсайдер Джефф Снайдер утверждал, что до прихода новых руководителей DC к разработке сюжета уже успела приступить автор «Флэша», «Хищных птиц» и отмененной «Бэтгерл» Кристина Ходсон.

В дальнейшем в DCU будет два Брюса Уэйна — из основной киновселенной Ганна и Роберт Паттинсон, который будет фигурировать лишь в проектах режиссера Мэтта Ривза, не входящих в канон. Они будут выходить под баннером DC Elseworlds. Предстоящий кинокомикс от Ганна и Сафрана получил название «Бэтмен: Отважный и смелый». Постановкой займется режиссер «Флэша» Андрес Мускетти, потому что Ганн считает, что он отлично понимает суть персонажа.