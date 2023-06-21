Саша Калле и Галь Гадот прокомментировали будущее своих героинь из киновселенной DC

По их словам, Супергерл и Чудо-женщина могут вновь появиться на экране.

Саша Калле поделилась новой информацией о будущем своей героини Супергерл в киновселенной DC. В новом интервью для USA Today актриса заявила, что встречалась с главой студии Питером Сафраном, чтобы обсудить дальнейшую судьбу своего персонажа после дебюта в фильме «Флэш». Хотя окончательное решение по этому вопросу еще не было принято, Калле надеется, что вернется к своей роли:

«Я надеюсь, что продолжу играть Супергерл. Я очень сильно люблю ее и чувствую с ней связь».

В настоящее время календарь будущих проектов DC содержит фильм под названием «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» (Supergirl: Woman of Tomorrow), премьера которого намечена на 2027 год. Эта картина является экранизацией комиксов Тома Кинга об одноименной героине. Кастинг ленты еще не начался, но вероятность того, что главная роль достанется именно Калле, кажется весьма существенной.

Неожиданно о своем возможном возвращении заявила и другая звезда фильмов DC, Галь Гадот. Во время недавнего выступления на фестивале Tudum актриса намекнула, что в будущем может вновь исполнить роль Чудо-женщины:

«Этот вопрос прорабатывается за кулисами. Как только наступит подходящий момент, вы обо всем узнаете».

Ранее Гадот должна была сыграть свою героиню в фильме «Чудо-женщина 3», но картина была отменена, когда руководители DC приняли решение перезагрузить супергеройскую киновселенную.