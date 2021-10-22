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Марибель Верду
Марибель Верду
Maribel Verdú
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Марибель Верду
Maribel Verdú
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Дата рождения
2 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Марибель Верду
Родилась 2 октября 1970 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Марибель Верду
Рэймонд и Рэй
драма
2022, США
0.0
Убийства в стиле Гойи
детектив, триллер, криминал, драма
2019, Бельгия
4.0
Волна преступности
комедия, криминал
2018, Испания
5.0
Суперлопес
фантастика, боевик, комедия
2018, Испания
5.0
Напрямик
комедия
2018, Испания
5.0
Никаких детей!
комедия, мелодрама
2015, Испания / Аргентина
6.0
Белоснежка
драма
2012, Испания
7.0
Конец света
триллер
2012, Испания
5.0
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Марибель Верду и Софи Оконедо пополнили актерский состав фильма «Рэймонд и Рэй»
Актрисы присоединятся к Юэну Макгрегору и Итану Хоуку, которые сыграют титульных персонажей.
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22 октября 2021 16:36
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