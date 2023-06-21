Майкл Шеннон отказался от «Звездных войн» из-за нежелания делать «бездумное развлечение»

Майкл Шеннон признался, что отказался от предложения сняться во франшизе «Звездные войны». В недавнем интервью для журнала Empire актер объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в производстве «бездумных развлечений»:

«Я никогда не хотел застревать во франшизах. Я не нахожу их интересными и не хочу способствовать их производству. Я хочу, чтобы во всех проектах, над которыми я работаю, была какая-то цель. Мне не хочется создавать бездумные развлечения. Миру не нужно больше бездумных развлечений. Мы и без того тонем в них».

Примечательно, что, несмотря на свою позицию, ранее Шеннон все же снялся в крупной франшизе, сыграв роль генерала Зода в кинокомиксе DC «Человек из стали». Актер отметил, что действительно сделал исключение из правила, поскольку его привлекла актуальность картины:

«По сути, мы смотрим на цивилизацию, которая уничтожила собственную планету, а затем ради решения своих проблем отправилась в космос и попыталась уничтожить чужую планету. Когда люди говорят, что в случае уничтожения Земли мы теоретически сможем переселиться на Марс, они имеют в виду то же самое. Я не смотрел на Зода как на злодея. Я просто видел в нем парня, чья работа — защищать свой народ».

Недавно Шеннон повторил роль Зода в фильме «Флэш» и остался недоволен результатом:

«Я не хочу лгать — результат работы не совсем удовлетворил меня как актера. Все эти фильмы о мультивселенной похожи на игру с экшен-фигурками. Вся их концепция похожа на что-то вроде: «Вот человечек. Вот еще один человечек. И они сражаются!» Это совсем не похоже на углубленное изучение персонажа, которое, по моему искреннему мнению, было проделано в «Человеке из стали».

Премьера «Флэша» состоялась 15 июня.