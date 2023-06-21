Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майкл Шеннон отказался от «Звездных войн» из-за нежелания делать «бездумное развлечение»

Майкл Шеннон отказался от «Звездных войн» из-за нежелания делать «бездумное развлечение»

21 июня 2023 14:29
Майкл Шеннон отказался от «Звездных войн» из-за нежелания делать «бездумное развлечение»

Актер заявил, что ему совершенно неинтересны современные кинофраншизы.

Майкл Шеннон признался, что отказался от предложения сняться во франшизе «Звездные войны». В недавнем интервью для журнала Empire актер объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в производстве «бездумных развлечений»:

«Я никогда не хотел застревать во франшизах. Я не нахожу их интересными и не хочу способствовать их производству. Я хочу, чтобы во всех проектах, над которыми я работаю, была какая-то цель. Мне не хочется создавать бездумные развлечения. Миру не нужно больше бездумных развлечений. Мы и без того тонем в них».

Примечательно, что, несмотря на свою позицию, ранее Шеннон все же снялся в крупной франшизе, сыграв роль генерала Зода в кинокомиксе DC «Человек из стали». Актер отметил, что действительно сделал исключение из правила, поскольку его привлекла актуальность картины:

«По сути, мы смотрим на цивилизацию, которая уничтожила собственную планету, а затем ради решения своих проблем отправилась в космос и попыталась уничтожить чужую планету. Когда люди говорят, что в случае уничтожения Земли мы теоретически сможем переселиться на Марс, они имеют в виду то же самое. Я не смотрел на Зода как на злодея. Я просто видел в нем парня, чья работа — защищать свой народ».

Недавно Шеннон повторил роль Зода в фильме «Флэш» и остался недоволен результатом:

«Я не хочу лгать — результат работы не совсем удовлетворил меня как актера. Все эти фильмы о мультивселенной похожи на игру с экшен-фигурками. Вся их концепция похожа на что-то вроде: «Вот человечек. Вот еще один человечек. И они сражаются!» Это совсем не похоже на углубленное изучение персонажа, которое, по моему искреннему мнению, было проделано в «Человеке из стали».

Премьера «Флэша» состоялась 15 июня.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Экс-мжор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мжор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Читать далее 20 июня 2023
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Читать далее 20 июня 2023
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым «Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым Читать далее 21 июня 2023
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Читать далее 21 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше