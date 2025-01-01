В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все

Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым

«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале

«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог

«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны