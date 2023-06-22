«Флэш» оказался очередным крупным супергеройским провалом Warner Bros

Картине нужно было заработать на старте как минимум в два раза больше.

На прошлой неделе состоялась мировая премьера «Флэша», однако стартовый бокс-офис картины оставляет желать лучшего — за дебютные выходные в США кинокомикс заработал всего $55 млн, что для фильма подобного калибра зачастую равносильно провалу. В беседе с Variety эксперт киноиндустрии, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что такие проекты для окупаемости должны брать на старте не менее $120 млн, а то что продемонстрировал «Флэш» — не иначе как катастрофа.

Для студии Warner Bros. такой поворот событий особенно болезненный, потому что она позиционировала блокбастер одним из своих главных релизов нынешнего года. Отдельной неожиданностью стали смешанные отзывы критиков, хотя фильм продавали буквально как «лучшую супергеройскую ленту в истории». По мнению одного из управленцев конкурирующей студии, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и его пиар-отдел в этом плане слишком переусердствовали.

Стартовая выручка фильма на домашней арене сравнима с показателями «Аквамена» ($67,8 млн), «Черного Адама» ($67 млн) и «Шазама!» ($53,5 млн), однако есть сомнения, что «Флэш» сможет продемонстрировать стойкость. В настоящий момент в Северной Америке лента заработала $66 млн, а ее общий бокс-офис составляет $140,9 млн. Бюджет «Флэша» без учета дорогостоящего маркетинга равняется $220 млн — это гораздо больше, чем затраты на любой из перечисленных выше кинокомиксов.

В числе причин провала аналитики называют проблемы с продвижением. Из-за скандальной репутации исполнителя главной роли Эзры Миллера студия Warner Bros. решила не привлекать артиста к рекламной кампании, однако и другие звезды не смогли поспособствовать должной рекламе. Причина кроется в забастовке голливудских сценаристов, перекрывшей кислород западным телешоу, где актеры обычно продвигают свои новинки.

Также эксперты едины во мнении, что аудитории банально не интересно тратить два часа своей жизни на историю, которая, по сути, ни к чему не приведет. Как известно, «Флэш» является одним из последних проектов нынешней киновселенной DC, которая официально закроется после релиза «Аквамена 2». После творческий руководитель франшизы Джеймс Ганн перезапустит киновселенную с помощью «Супермена: Наследие», но до этого выйдет «Синий Жук», который был создан при старом режиме правления. Так как последний практически не связан со «Снайдерверсом», он войдет в линейку проектов Ганна и Питера Сафрана.