Цифровой релиз «Флэша» состоится уже через месяц после выхода в прокат

На волне сокрушительного коммерческого провала «Флэша», который, по слухам, может обойтись руководству Warner Bros. в сотни миллионов убытков, многие журналисты начали упоминать в своих статьях вероятный ранний цифровой релиз. Учитывая неудовлетворительную прокатную судьбу, для студии было бы логично как можно скорее выпустить фильм в цифре, чтобы хотя бы немного минимизировать потери. По подобной схеме Warner поступили с другими неудачными блокбастерами киновселенной DC — «Черным Адамом» и «Шазамом! Ярость богов».

Накануне портал The Hollywood Handle поделился слухом, что супергеройский фильм с Эзрой Миллером действительно в скором времени отправится в платные онлайн-кинотеатры, а именно — 18 июля. Официального подтверждения этой информации еще нет, но слух вполне соответствует нынешней тенденции — пока фильм более-менее собирает кассу, его будут держать в кинозалах.

За время в прокате кинокомикс заработал $210 млн по всему миру, из которых на долю Северной Америки приходится $87 млн. По разным данным бюджет варьируется от $200 млн до $220 млн, а на маркетинг по неподтвержденной информации было потрачено $150 млн. Учитывая ситуацию, о потенциальном сиквеле уже точно можно забыть. Для одобрения второй части ленте нужно было заработать как минимум $700–$800 млн. На этот случай у Warner был даже заранее заготовлен сценарий «Флэша 2», но теперь сиквел вряд ли когда-нибудь состоится.