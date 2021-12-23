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Антье Трауэ
Антье Трауэ
Antje Traue
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Антье Трауэ
Antje Traue
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Дата рождения
18 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Антье Трауэ
Родилась 18 января 1981 года. Митвайда, Германия.
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Фильмография Антье Трауэ
Однажды в Германии
комедия
2017, Германия / Люксембург / Бельгия
6.0
Старики-разведчики
комедия, боевик, триллер
2017, Германия / Испания
5.0
Четверо против банка
комедия, криминал
2017, Германия
6.0
Преступник
криминал, детектив, триллер, боевик, драма
2016, Великобритания / США
6.0
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения
2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.0
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23 декабря 2021 10:58
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