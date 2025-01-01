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Киноафиша Фильмы Флэш Цитаты из фильма Флэш

Цитаты из фильма Флэш

Batman Это может больно.
[резко спускается и сражается с российскими солдатами]
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Teenage Barry О. Ты... Ты, ты...
Batman Да. Я — Бэтмен.
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Bruce Wayne Эти шрамы делают нас теми, кто мы есть. Нам не дано возвращаться и исправлять их. Не позволяй своей трагедии определять тебя.
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Bruce Wayne Итак, давайте представим, что для тебя действительно возможно бежать быстрее скорости света и, сделав это, вернуться в прошлое. Но это всё равно было бы безумно безответственно.
Barry Allen Я знал, что ты скажешь это.
Bruce Wayne Да, потому что, Барри, если ты отправишься в прошлое, любое взаимодействие с твоими родителями или с самим собой, ты наступишь на неправильный травинку — и понятия не имеешь, к чему это может привести.
Barry Allen Да, я понимаю — эффект бабочки, верно?
Bruce Wayne Да.
Barry Allen Я понимаю. Но, Брюс... я мог бы всё исправить.
Bruce Wayne Ты также мог бы всё разрушить.
Barry Allen Я мог бы спасти её. Мог бы спасти их обоих. Я... мог бы спасти и твоих родителей.
Bruce Wayne Барри, те шрамы, что у нас есть, делают нас теми, кто мы есть. Нам не суждено возвращаться назад и исправлять их. И с тобой нет ничего сломанного, что нужно чинить. Поверь старому, который наделал немало ошибок.
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Bruce Wayne Скажи мне кое-что. Если ты вернешь свои силы, ты сможешь пойти куда угодно. В другую временную линию, в другую вселенную. Почему ты хочешь остаться и бороться за эту?
Barry Allen Потому что это мир, где живет моя мама. Я вернулся в прошлое, чтобы её спасти. Я не собираюсь её снова терять.
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Barry Allen Что будем делать, Бэтмен? Что теперь?
Batman Теперь... пытаемся не сдохнуть.
[даёт Кара сигнал атаковать]
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Bruce Wayne Значит, план такой: облиться промышленными химикатами и при этом себя электрошоком ударить?
Barry Allen Точно.
Bruce Wayne Нужна помощь?
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Barry Allen [видит другого Брюса Уэйна] Кто, б##ь, этот?
Bruce Wayne Привет, Барри.
Barry Allen Нет, что? Где... Нет, ты не можешь... Ты не Бэтмен.
Bruce Wayne Что с тобой не так?
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Bruce Wayne Интересная команда. Как вы там себя называли, эээ...
Teenage Barry Мы Лига справедливости.
Barry Allen Нет.
Teenage Barry Нет?
Barry Allen Ну, в общем да. Но нам не хватает буквально богини, дружелюбного Терминатора и суперрусалки. И нам точно нужен Бэтмен. Ты с нами?
Bruce Wayne Хочешь устроить безумие? Давай устроим.
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Barry Allen Время имеет узор, который не может не повторяться. Разные люди, разные миры, притягиваются друг к другу, словно магниты.
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Barry Allen Барри, что ты делаешь?
[Подросток Барри снимает видео, как Супергёрл летит]
Teenage Barry Что? Наши дети точно захотят это увидеть.
Barry Allen Твои дети?
Teenage Barry Ну, ты понимаешь, типа, всех детей. То есть детей всего мира. Им точно это интересно будет.
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Batman Мне бы намного лучше получилось просто раздать все свои деньги, потому что если я действительно хочу покончить с преступностью, надо покончить с бедностью.
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Barry Allen Нет Киборга. Нет Аквамена. Нет Чудо-женщины. Нет Супермена. Нет Бэтмена.
Patty Я — Бэтмен.
Barry Allen Что? Ты... Что ты только что сказал?
Patty [отрыжка в словах] Я — Бэтмен.
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Supergirl Меня зовут Кара. Дочь Зор-Эла. Кал-Эл был моим двоюродным братом.
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General Zod Кара Зор-Эл. Мы вас ждали.
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Bruce Wayne Я потерял родителей... но эта боль... сделала меня тем, кто я есть. Честно говоря, не уверен, кто я без неё. Всю жизнь я пытался исправить ошибки прошлого. Как будто надеть плащ и бороться с преступностью вернёт родителей. Ты действительно сделал это.
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The Flash Слушай, Альфред. Я уже смирился с тем, что по сути я -- уборщик Лиги справедливости. Это отстой. Но я с этим смирился. Но... не могу не заметить, что всегда именно за летучей мышью мне приходится убирать бардак.
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[Чудо-женщина спасает Бэтмена и Фальконе]
Wonder Woman И тебе... пожалуйста.
Batman Моё эго слишком велико, чтобы говорить "спасибо" кому-то. Это часть образа, чтобы компенсировать детскую травму...
Al Falcone У меня тоже была детская травма. Бэтмен кажется сумасшедшим.
[Верёвка Чудо-женщины всё ещё обвивает их обоих]
Wonder Woman [улыбается] Расслабьтесь. лассо Истины не стареет.
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Барри Аллен Мы не можем тебя вернуть, правда?
Бэтмен А ты уже вернул. Ты уже вернул.
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Dark Flash Я знаю, что секс существует. Просто никогда не испытывал его сам.
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Kara Zor-El Когда ты нашла меня в той яме, куда меня засунули, и я не был Кал-Элом, почему ты помогла мне?
Barry Allen Потому что тебе нужна была помощь.
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Batman Ты прикреплён к своим парашютам.
Teenage Barry Эй, а у тебя где?
[Бэтмен скользит вниз к поверхности]
Teenage Barry Ух! Это рвёт ****!
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Bruce Wayne Так, э-э, ты и есть причина, по которой этот Зод собирается уничтожить Землю?
Barry Allen Возможно.
Bruce Wayne Есть парень по имени Супермен, который может остановить Зода?
Barry Allen Да, да.
Bruce Wayne И летает? Лучи из глаз стреляет?
Barry Allen Да, летает и лучи из глаз стреляет. Да.
Bruce Wayne Никто не говорил «Супермен»... это как-то слишком очевидно, нет?
Barry Allen Ты сам себя Бэтменом называешь.
Bruce Wayne Да. Я себя не называю Супер-Бэтменом.
Teenage Barry [смеётся] Подожди, он — Бэтмен?
Barry Allen Как ты думал, что мы тут делаем?
Teenage Barry Я думал, это ужин у кузена. Он... Бэтмен — Брюс Уэйн?
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Barry Allen Я понимаю, что эти события могут оставить психологические шрамы! Тебе стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью, Лига Справедливости... в этом пока не очень сильна. Поверь мне.
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Barry Allen Не каждую проблему можно решить, Барри.
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[собирается ударить Барри молнией]
Batman На всякий случай скажу — я считаю, что это безумие.
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Nora Allen Я тебя люблю, обезьянка.
Teenage Barry Я тебя больше.
Nora Allen Я тебя любила первой.
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Barry Allen Можно нам просто минутку?
Dark Flash Да, брат, конечно! В этом и суть — мы можем потратить столько времени, сколько потребуется!
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Кара Зор-Эл Криптон исчез, Зод.
Генерал Зод Твой дядя Джор-Эл спрятал ключ к возрождению Криптона внутри криптонского ребёнка. Вся генетическая информация, чтобы начать заново, закодирована в ДНК и отправлена на Землю в спасательной капсуле.
Кара Зор-Эл Его здесь нет. Ты провалился.
Генерал Зод Мы нашли его. Перехватили его капсулу. Но твой кузен не тот, кто нам нужен. Ты — та самая. Кара Зор-Эл. Именно твою кровь мы должны добыть.
Кара Зор-Эл Что вы сделали с Кал-Элом?
Генерал Зод Твоя жертва позволит Криптону жить вновь.
Кара Зор-Эл [кричит] Что вы сделали?
Генерал Зод ...Младенец не выжил.
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Barry Allen А что мы сегодня наденем?
Teenage Barry Тебе нравится? Я сам сшил из старого костюма Бэтмена. Но знаешь, сделал в наших цветах и всё такое. Вот, глянь. Немного свободнее.
Barry Allen Это бесит.
Teenage Barry Чувак... ты серьёзно так думаешь?
Barry Allen Я не знаю точно, что значит 'бесить'. Но вроде как это что-то хорошее.
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Kara Zor-El Ты знаешь, что значит этот символ?
Teenage Barry Супергёрл?
Barry Allen Он означает надежду, да?
Teenage Barry Надежду, да. Разве он не означает надежду?
Kara Zor-El Криптон был прекрасным местом. Мы — народ надежды, а не войны. Зод может быть из Криптона, но он не мой народ.
Teenage Barry Значит, ты хочешь сказать...
Kara Zor-El Да. Я помогу тебе сражаться с Зодом.
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Teenage Barry [костюм Флэша падает на пол] Он был такой крохотный...
Barry Allen Надо надевать, пока он не упал.
Teenage Barry Что, прямо тут перед тобой переодеваться?
Barry Allen Здесь вообще никого нет, Барри. Давай...
Teenage Barry [быстро надевает костюм] Туго. Болит. Знаешь, где болит? В моём х##у.
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Teenage Barry Отлично! Умирать у ног Спутника.
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Teenage Barry Знаешь, старик Барри там внизу говорит, что если мы не остановим капитана Зода, он убьёт тысячи людей.
Kara Zor-El Миллиарды людей.
Teenage Barry Миллиарды?
Kara Zor-El Твоих людей.
Teenage Barry Они хорошие люди.
Kara Zor-El Хорошие? Мы пришли на эту планету, чтобы найти безопасное место для жизни, а меня посадили в клетку.
Teenage Barry Да. Многие люди — козлы. Но есть и малыши, и балерины. И рестлеры из шоу. Многие люди достойны спасения.
Kara Zor-El Может, для тебя. Но я не человек. Я криптонианка.
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Barry Allen Барри! Это было всего лишь наполовину глупо!
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Barry Allen Ладно, слушай. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я изначально вернулся в прошлое, потому что...
Teenage Barry Да, потому что мама умерла.
Barry Allen А откуда ты узнал?
Teenage Barry Это не важно, да?
Barry Allen Ты знаешь, что я должен исправить то, что сделал.
Teenage Barry ...Нет. Это не ошибка. Мы можем спасти её. И можем спасти их.
Barry Allen Нет, не можем. Об этом и говорил Брюс. Барри, это неизбежно; мы можем пытаться миллион раз, но нам не удастся это исправить. Что бы мы ни делали... этот мир погибнет... Сегодня. Оглянись... Посмотри на весь тот ущерб, что мы причиняем... Сейчас нам нужно остановиться.
Teenage Barry [расстроенно] Слушай, я просто стирался — это ты пришёл и сказал, что я супергерой, а теперь говоришь, что не хочешь, чтобы я им был? Знаешь что? Уже слишком поздно! Я! — Флэш. И я могу спасти всех! НИКТО НЕ УМРЁТ!
Barry Allen Барри... Не у каждой проблемы есть решение. Иногда приходится просто отпустить.
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Чудо-женщина [Флэш только что пронёсся мимо Супермена без рубашки внутри Хронобоула] Кал-Эл, сын Криптона.
Артур Карри [указывая вперёд] Это плохая идея.
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