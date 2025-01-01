Bruce WayneДа, потому что, Барри, если ты отправишься в прошлое, любое взаимодействие с твоими родителями или с самим собой, ты наступишь на неправильный травинку — и понятия не имеешь, к чему это может привести.
Barry AllenЯ мог бы спасти её. Мог бы спасти их обоих. Я... мог бы спасти и твоих родителей.
Bruce WayneБарри, те шрамы, что у нас есть, делают нас теми, кто мы есть. Нам не суждено возвращаться назад и исправлять их. И с тобой нет ничего сломанного, что нужно чинить. Поверь старому, который наделал немало ошибок.
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Bruce WayneСкажи мне кое-что. Если ты вернешь свои силы, ты сможешь пойти куда угодно. В другую временную линию, в другую вселенную. Почему ты хочешь остаться и бороться за эту?
Barry AllenПотому что это мир, где живет моя мама. Я вернулся в прошлое, чтобы её спасти. Я не собираюсь её снова терять.
Bruce WayneЯ потерял родителей... но эта боль... сделала меня тем, кто я есть. Честно говоря, не уверен, кто я без неё. Всю жизнь я пытался исправить ошибки прошлого. Как будто надеть плащ и бороться с преступностью вернёт родителей. Ты действительно сделал это.
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The FlashСлушай, Альфред. Я уже смирился с тем, что по сути я -- уборщик Лиги справедливости. Это отстой. Но я с этим смирился. Но... не могу не заметить, что всегда именно за летучей мышью мне приходится убирать бардак.
Teenage BarryЯ думал, это ужин у кузена. Он... Бэтмен — Брюс Уэйн?
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Barry AllenЯ понимаю, что эти события могут оставить психологические шрамы! Тебе стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью, Лига Справедливости... в этом пока не очень сильна. Поверь мне.
Генерал ЗодТвой дядя Джор-Эл спрятал ключ к возрождению Криптона внутри криптонского ребёнка. Вся генетическая информация, чтобы начать заново, закодирована в ДНК и отправлена на Землю в спасательной капсуле.
Barry AllenТы знаешь, что я должен исправить то, что сделал.
Teenage Barry...Нет. Это не ошибка. Мы можем спасти её. И можем спасти их.
Barry AllenНет, не можем. Об этом и говорил Брюс. Барри, это неизбежно; мы можем пытаться миллион раз, но нам не удастся это исправить. Что бы мы ни делали... этот мир погибнет... Сегодня. Оглянись... Посмотри на весь тот ущерб, что мы причиняем... Сейчас нам нужно остановиться.
Teenage Barry[расстроенно]Слушай, я просто стирался — это ты пришёл и сказал, что я супергерой, а теперь говоришь, что не хочешь, чтобы я им был? Знаешь что? Уже слишком поздно! Я! — Флэш. И я могу спасти всех! НИКТО НЕ УМРЁТ!
Barry AllenБарри... Не у каждой проблемы есть решение. Иногда приходится просто отпустить.
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Чудо-женщина[Флэш только что пронёсся мимо Супермена без рубашки внутри Хронобоула]Кал-Эл, сын Криптона.