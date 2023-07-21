Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона

Команда Z

17 июля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит комедии с сатирическим сюжетом.

На прошлой неделе Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена») выпустил детективный сериал «Замкнутый круг», а на этой неделе неожиданно (новость появилась только в прошлую пятницу) выходит еще один его проект — мини-сериал «Команда Z». Название, к слову, не имеет прямого отношения к современной российской повестке, а намекает на сочетание компьютерных клавиш cmd + Z, позволяющих отменить предыдущее действие. По сюжету научно-фантастической комедии группа людей в постапокалиптичном мире будущего получает возможность вернуться в прошлое через портал, открывающийся в окне стиральной машины. Им предстоит вернуться в год, когда все пошло наперекосяк, в 2023-й, и поменять мышление некоторых людей, тем самым изменив ход истории. Всего в сериале будет восемь серий, общий хронометраж составит лишь 90 минут. В касте Майкл Сера, Лив Шрайбер, Хлои Рэдклифф и другие. Посмотреть сериал можно будет на сайте Содерберга Extension765.com.

Команда Z

18 июля, в Сети

Кому смотреть: тем, кому интересно проверить, правы ли хейтеры.

Вернуться в прошлое, чтобы изменить его, на этой неделе решил и супергерой Барри Аллен в исполнении Эзры Миллера. Вот только самый быстрый супергерой попадает в альтернативное прошлое, где нет ни Супермена, ни Киборга, зато есть генерал Зод из «Человека из стали» Зака Снайдера. С ним-то и предстоит бороться ему и его более молодой версии. Несмотря на то, что фильм Андреса Мускетти («Оно») так хвалили звезды (в их числе нынешний босс студии DC Джеймс Ганн и Том Круз), он не смог оправдать возложенных на него надежд. Картина стала самым убыточным супергеройским релизом в истории, потеснив предыдущую неудачу DC «Шазам! Ярость богов» и даже «Чудо-женщину 1984», выходившую в разгар пандемии коронавируса. Многие винят в таком результате скандалы, в которые был вовлечен Эзра Миллер, другие указывают на слабый сценарий и плохую компьютерную графику. Второй части приключений Барри Аллена, похоже, ждать не стоит. Warner Bros. теперь придется какое-то время разгребать финансовые последствия нынешнего релиза.

Флэш

18 июля, FX

Кому смотреть: тем, кто любит, когда Тимоти Олифант воздает по заслугам.

Тимоти Олифант возвращается к роли сурового олдскульного копа Рэйлана Гивенса, который носит старую шляпу и не выносит подлецов. В сиквеле сериала «Правосудие», который завершился в 2015 году, герой отправляется в Детройт, где ему предстоит засадить за решетку жестокого социопата Клемента Мэнселла, наводящего страх на местных жителей. Жизнь Гивенса изменилась, теперь он воспитывает дочь-подростка, и ему есть, что терять, но его принципы остались неизменными. Сериал снят по мотивам книги Элмора Леонарда «Правосудие: Полдень в Детройте» и был тепло принят западной прессой. Шоураннерами проекта стали Дейв Андрон и Майкл Диннер, работавшие над оригинальным сериалом. Всего в сезоне будет восемь серий. Тимати Олифант подчеркивал в интервью, что был бы рад продолжению, поэтому для шоу-сиквела это, вероятно, не последний сезон.

Правосудие: Первобытный город

19 июля, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто не хочет пересматривать «Шерлока Холмса» Гая Ричи или очень любит российские костюмные байопики последних лет.

Карен Шахназаров, снявший в далеком 1986-м «Курьера», представил зрителям свою новую картину — детектив, основанный, с одной стороны, на очерках репортера и беллетриста Владимира Гиляровского, а с другой — на повести Конан Дойла, давшей фильму подзаголовок. В результате расследование о пропаже дорогостоящего колье в картине ведут журналист Гиляровский (Михаил Пореченков) и — неожиданно — Константин Станиславский (Константин Крюков), тот самый теоретик и практик актерского мастерства и режиссер МХТ. Рецензенты по большей части отметили только работу художественного цеха, но заключили, что из-за недостатка актерского обаяния и режиссерского мастерства в картине и остались только мосфильмовские декорации, безвоздушные и нарочито театральные. В дополнение к ним на экране вновь воскрес целый ряд известных личностей: от Немировича-Данченко до Антона Павловича Чехова.

Хитровка. Знак четырех

22 июля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит забавные, немного безумные комедии с героями, напоминающими персонажей братьев Коэн.

В центре сюжета трио из наркодиллера, сутенера и секс-работницы, которые попадают в самую гущу безумного заговора, куда, вполне возможно, вовлечено правительство Соединенных Штатов. Вместе они — самая неподходящая для этого команда — пытаются раскрыть тайну, связанную с клонированием живых людей. Режиссерский дебют Джуэла Тейлора по его же собственному сценарию был тепло принят в зарубежной прессе. Рецензенты особенно хвалили как отдельную игру Джейми Фокса, Джона Бойеги и Тейоны Паррис, так и химию всех троих в целом. Режиссерский стиль, сдобренный немалой долей иронии, сравнивали с блэксплотейшенами 1970-х, а сюжет назвали провокационным и отлично сбалансированным, особенно оценив его социальную направленность.

Они клонировали Тайрона

23 июля, Paramount +

Кому смотреть: тем, кому нравятся шпионские триллеры и сильные женские персонажи.

Тейлор Шеридан, создатель киновселенной «Йеллоустоуна», написал для стриминга Paramount еще один оригинальный сериал. Главные роли в нем исполнили Лайсла Де Оливейра, Зои Салдана и Николь Кидман. Сериал рассказывает о реально существующей программе ЦРУ, команда которой занимается обнаружением и уничтожением террористических групп изнутри. В такую команду вербуют морскую пехотинку Круз Мануэлос (Де Оливейра). Ее задача — подружиться с дочерью террориста и собрать информацию. Однако чем больше она погружается в миссию, тем сложнее оказывается контролировать происходящее. Салдана играет начальницу молодого агента, а Кидман — старшую руководительницу ЦРУ, преследующую политические интересы. Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.

Спецназ: Львица

20 июля, Wink

Кому смотреть: тем, кто любит судебные драмы, исполненные с иронией.

В 1935 году две бедных парижанки объединяются, чтобы громко заявить о себе. Случай предоставился неожиданно: похотливого продюсера, к которому на харассмент-собеседование сходила Мадлен, начинающая актриса, нашли мертвым. Мадлен решила признаться в убийстве и выступить с судебной кафедры за права женщин как жертва насильника, ссылаясь на самооборону. Защищать ее вызвалась добрая подруга-адвокат, давно мечтающая о резонансном деле. Режиссер Франсуа Озон в своей фильмографии работает неровно, но иногда выходит у него обаятельно. В новой комедийной картине он берет острую тему #MeToo и, не боясь оказаться непопулярным, указывает на порой театральную природу публичных скандалов. В качестве бонуса: Изабель Юппер в фильме играет забытую актрису немого кино.

Мое преступление

20 июля, ivi

Кому смотреть: тем, кого привлекает скандинавское кино и тема памяти.

Датская драма режиссера Мартина Сковбьерга погостила в российском прокате и, наконец, выходит на стримингах. Нелинейное повествование крутится вокруг внезапной пропажи девушки. Ее властный отец предлагает ее бойфренду, скучающему по исчезнувшей возлюбленной, поселиться в отдельном доме, где его будут расспрашивать на камеру о последних месяцах, которые он провел с ней. Постепенно в воспоминаниях любящего человека девушка проявляется совсем не такой, какой ее знали другие. Сценарий картины написал Эскиль Вогт, соратник другого скандинавского режиссера Йоакима Триера, работавший с ним над всеми его картинами, начиная с «Репризы», заканчивая «Худшим человеком на свете». Скрипт «Копенгагена не существует» он создал на основе книги норвежского журналиста Терье Хольтета Ларсена «Сандер». Премьера фильма прошла на Роттердамском кинофестивале, где лента заслужила особенную похвалу за операторскую работу и монтаж.