«Флэш»: Рецензия Киноафиши

16 июня в мировой прокат вышел во многом проблемный (об этом позже) фильм «Флэш» про самого быстрого супергероя DC Comics, где главную роль играет Эзра Миллер. Warner Bros. который год пытаются реанимировать кинематографическую вселенную комиксов и желают достичь такого же успеха, как у MCU, но с каждым разом у них получается не самый лучший продукт. Фанаты DC уже привыкли к среднему качеству историй про своих любимых супергероев и странному использованию CGI-графики в кино. «Флэш» спокойно входит в тот же список с предыдущими картинами про «Лигу справедливости», сиквелами «Чудо-женщины», а также «Бэтменами» до Паттинсона, но отличается только веселой энергичностью, юмором и какой-то светлотой.

В центре сюжета – супербыстрый Барри Аллен, известный как Флэш. Его семья находится в опасности, и он готов сделать все возможное ради ее спасения. Только, похоже, ставки слишком высоки.

«С большой силой приходит большая ответственность!» Ой, простите, это из другой вселенной. Принято считать, что DC Comics – это кладезь мрачных и драматических историй, да вы только посмотрите на Готэм — там невозможно увидеть лучи солнца. Отсюда большое количество сумасшедших, ментально нездоровых и опасных персонажей, поэтому Флэш как герой и его киноистория очень сильно отличаются от привычного лора. Красного цвета костюм, невероятная скорость, эмоциональное лицо вне маски и обычная человеческая коммуникация. Конечно, он не «добрый сосед», но самый человечный по сравнению с Брюсом Уэйном, например. А про Супермена и не стоит говорить – этот герой вообще с другой планеты.

Флэш

Конечно, с такими выходными данными картина «Флэш» должна нести в себе положительное безумие, веселье, комичность и драйв – режиссеру Андресу Мускетти как раз это и удается, но все достижения гибнут под натиском утяжеленной CGI-графики. Некоторые экшен-сцены, словно не дошедшие до 100% статуса рендеринга, никак не синхронизируются с основным визуальным рядом. Актеры отдельно, сеттинг где-то вне кадровых рамок, а звуковое сопровождение живет само по себе. К сожалению, это уже привычная ситуация в фильмах DC, вспомните многочисленные мемы по «Лиге справедливости».

Допустим, рассинхрон графики с основным визуальным рядом можно проигнорировать и обратить внимание на историю. В результате Андрес Мускетти и сценаристы Кристина Ходсон и Джоби Харольд следуют за трендом мультивселенности и приглашают актеров из прошлых фильмов DC. Майкл Китон, Джордж Клуни, Николас Кейдж и другие возвращаются к своим ролям и встречаются с современной версией Флэша. А вот сериальный супергерой, которого исполнил Грант Гастин, не появляется в фильме, но зато мимолетно можно заметить Тэдди Сирса в образе Джея Гаррика. Смотрите внимательно – очень легко пропустить.

Флэш

Конечно, такой каст давит на чувства ностальгии. Однако пришедшие герои не получают должных сюжетных линий и появляются на экране на несколько минут. Таким образом, «Флэша» невозможно сравнивать ни с картиной «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), ни с новеньким анимационным фильмом «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023), где у персонажей было достаточно времени на экране. Хотя лучше это, чем ничего.

Отрицательное восприятие окутывало картину «Флэш» еще во время постпродакшена и даже раньше. Дело в том, что Эзра Миллер попал под культуру «отмены» из-за своего нечеловеческого поведения: насилие, нападения, домогательства, кража. Список очень интересный и длинный, и по всем правилам актер не должен был вообще продолжать сниматься, но почему-то все происшествия были проигнорированы. Конечно, никто не забыл обо всех деяниях Эзры Миллера, поэтому и в кинотеатры на просмотр пришло в первый день намного меньше ожидаемого. Пока что «Флэш» заработал 9 000 000 $, а бюджет составляет 200 000 000 $. Получится ли окупить фильм, станет понятно после бокс-офиса первого уик-энда. Однако сейчас в прокате также новый мультфильм «Элементарно» от студии Pixar, поэтому больше всего людей пойдет именно на него, а не на парня в красном костюме, да еще и с обвинениями в насилии. Общественное мнение здесь решает все – такова реальность.

Флэш

«Флэш», конечно же, обязателен к просмотру только фанатам DC Comics. Какое бы качество ни было на экране, любимые комиксовые персонажи в движении – всегда настоящий праздник. А так лучше дождаться картину в онлайн-кинотеатрах и потом посмотреть за ужином.